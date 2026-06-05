La Upme definió las reglas y presentó una guía para conectar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en Colombia

El Siem integrará bajo un mismo estándar los puntos de carga para vehículos eléctricos y facilitará el intercambio seguro y automatizado de datos entre operadores, aplicaciones y entidades públicas - crédito Presidencia

La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) socializó recientemente la Guía Técnica de Implementación del Sistema de Interoperabilidad para la Electromovilidad (Siem), una herramienta clave que establece las reglas y estándares para conectar y gestionar la información de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Colombia.

Según la directora de la Upme, Indira Portocarrero, “con esta guía, Colombia da un paso clave en la construcción del Siem, un sistema que permitirá integrar bajo un mismo estándar la información de los puntos de carga para vehículos eléctricos, facilitando el intercambio seguro y automatizado de datos entre operadores, aplicaciones, prestadores del servicio de carga y entidades públicas”.

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Es decir, habrá un lenguaje tecnológico común para que toda la red de carga funcione como un sistema realmente interconectado.

La plataforma Siem permitirá a autoridades y operadores identificar dónde se requieren nuevos puntos de carga y orientar inversiones en infraestructura eléctrica - crédito Presidencia

¿Por qué es importante el Siem?

El Siem busca que los usuarios de vehículos eléctricos puedan consultar, en tiempo real, la ubicación, disponibilidad, tipos de conectores y condiciones de uso de todos los puntos de carga en el país. Esto hará que el proceso de recargar un vehículo sea más fácil, visible y confiable para todos los colombianos.

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Además, la plataforma permitirá a las autoridades y operadores identificar dónde se requieren nuevos puntos de carga y orientar inversiones estratégicas en infraestructura eléctrica, contribuyendo al crecimiento ordenado de la movilidad eléctrica.

Estándares internacionales y reglas claras

Para garantizar la compatibilidad y la seguridad, la UPME adoptó el estándar internacional OCPI 2.2.1, ampliamente utilizado en los mercados de movilidad eléctrica en todo el mundo. Esto permitirá que los Operadores de Puntos de Carga (CPO) y los Proveedores de Servicios de Movilidad (MSP) intercambien información sobre la infraestructura de carga y las sesiones de recarga de manera segura, automática y estandarizada.

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La Upme socializó la Guía Técnica de Implementación del Siem para conectar y gestionar la información de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá

El Siem funcionará como un modelo basado en eventos: los CPO solo deberán reportar información cuando haya un cambio real en el estado de su infraestructura, una sesión de carga o las tarifas. Así se evita la saturación de la plataforma y se garantiza que la información que reciba el sistema sea relevante y actualizada.

¿Qué eventos deben reportar los operadores?

Los CPO están obligados a reportar de inmediato al Siem cuando:

Hay cambios de estado en un punto de carga (por ejemplo, pasa de “disponible” a “cargando”, a “bloqueado”, a “fuera de servicio”, etc.).

Se modifican las características técnicas del conector, como voltaje, amperaje, potencia, estándar o tipo de energía.

Se actualizan las capacidades del punto de carga (habilitación de funcionalidades como pago con tarjeta, reserva de espacio, control remoto, etc.).

Se presenta cualquier evento en una sesión de carga: inicio, progreso (actualización de energía entregada y costo acumulado), finalización, declaración de sesión inválida o cambio de tarifa durante la sesión.

Lo anterior, garantiza que la información que llegue a la plataforma Siem esté siempre actualizada y refleje la realidad de lo que ocurre en cada punto de carga.

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El Siem operará con un modelo basado en eventos, en el que los CPO reportarán cambios reales en el estado de la infraestructura, las sesiones de carga y las tarifas - crédito Enel

Cadena normativa y respaldo legal

La implementación del Siem responde a una serie de decretos y resoluciones:

Ley 1964 de 2019 : promueve el uso de vehículos eléctricos y autoriza la reglamentación de estaciones de carga.

Resolución 40223 de 2021 : define condiciones mínimas de estandarización y de mercado para la infraestructura de carga.

Resolución 40123 de 2024 : establece condiciones de interoperabilidad y la obligación de reportar en la plataforma “CárgaME” del Ministerio de Minas y Energía.

Resolución 40559 de 2025: adopta el protocolo OCPI 2.2.1 y asigna a la Upme la gestión técnica de la información de la movilidad eléctrica.

Beneficios para el usuario y el sector

La gran novedad es que, una vez entre en operación, cualquier conductor de vehículo eléctrico podrá saber qué puntos de carga están disponibles, dónde están ubicados, qué tipo de conector ofrecen y cuánto cuesta la carga, todo en tiempo real y desde una sola aplicación. Además, la información consolidada permitirá planificar viajes más largos y dará más confianza a quienes consideran adquirir un vehículo eléctrico.

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La implementación del Siem se apoya en la Ley 1964 de 2019 y en resoluciones que regulan la interoperabilidad, el reporte en CárgaME y la gestión técnica de la información - crédito Alcaldía de Bogotá

Para los operadores y prestadores, el Siem facilitará la integración y la visibilidad de sus servicios, promoviendo un mercado más competitivo y con reglas claras para todos los actores. Por su parte, la Upme liderará la implementación y acompañará a los operadores en todas las fases de integración, garantizando un ecosistema de movilidad eléctrica conectado y eficiente para el crecimiento futuro de Colombia.