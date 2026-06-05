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El general Erick Rodríguez ya no saldría del Ejército: por qué el Gobierno Petro se echó para atrás

La medida, que inicialmente apuntaba a la salida del alto oficial de las Fuerzas Militares, habría quedado en pausa mientras continúan las repercusiones por sus declaraciones sobre presuntas presiones de grupos armados en zonas rurales

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Ilustración en acuarela de dos hombres: uno en uniforme militar camuflado con gorra, el otro en traje oscuro. Detrás, el edificio del Ministerio de Defensa de Colombia y una bandera.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habría frenado temporalmente la firma del acto administrativo que formalizaría el retiro del mayor general Erick Rodríguez - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Luego de que se conociera que el mayor general Erick Rodríguez sería retirado del Ejército Nacional en medio de una controversia por sus declaraciones sobre presuntas presiones de grupos armados ilegales en zonas rurales, nuevas informaciones señalan que esa decisión habría quedado suspendida en forma temporal.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habría decidido no firmar el acto administrativo que formalizaría la salida del oficial la noche del jueves 4 de junio, según Semana.

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De esta manera, el proceso habría quedado en pausa y Rodríguez permanecería por ahora vinculado a la institución, aunque apartado de sus funciones operacionales.

Fuentes consultadas por ese medio aseguraron que el alto oficial se encuentra actualmente de vacaciones y que la intención sería esperar a que disminuya la controversia antes de adoptar una decisión definitiva sobre su futuro dentro de las Fuerzas Militares.

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La información representa un giro frente a las versiones conocidas en los últimos días, que daban por hecho el retiro del general, uno de los oficiales con mayor trayectoria dentro de la institución y quien hasta hace poco ocupaba responsabilidades clave en el desarrollo del Plan Democracia, el dispositivo encargado de garantizar la seguridad durante el proceso electoral.

La controversia por sus declaraciones en Meta

La polémica comenzó tras unas declaraciones realizadas por Rodríguez el 17 de mayo en Villavicencio, durante un consejo extraordinario de seguridad convocado luego del asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, y de su asesor Eder Fabián Cardona López, quienes participaban en actividades relacionadas con la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en Meta.

Durante la rueda de prensa, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, alertó sobre denuncias relacionadas con una supuesta “carnetización” de habitantes en algunas zonas rurales del departamento y expresó preocupación por posibles casos de constreñimiento al voto.

General Erik Rodríguez | Crédito: Ejército Nacional
El general Erick Rodríguez se desempeñaba como subjefe de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares y subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas al momento de conocerse su salida de la institución - crédito Ejército Nacional

Posteriormente, el general Rodríguez afirmó que existía información y evidencias sobre actividades de control a la población por parte de grupos armados ilegales que operan en la región.

Según explicó, las acciones estarían relacionadas con la disputa territorial entre estructuras disidentes de las antiguas Farc lideradas por alias “Calarcá” e “Iván Mordisco”.

El oficial aseguró que dichos grupos no solo buscaban controlar el territorio, sino también a las comunidades rurales, y mencionó la existencia de reportes sobre procesos de carnetización de habitantes en esas zonas.

Aunque en ningún momento hizo referencia a campañas políticas o candidatos específicos, sus declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales y fueron utilizadas por distintos sectores para plantear interpretaciones sobre posibles presiones electorales en favor de determinadas candidaturas.

Permanecería en condición Pace

De acuerdo con versiones divulgadas por Caracol Radio, mientras se define su situación administrativa, Rodríguez quedaría en condición Pace (Personal Agregado al Comando del Ejército), una figura mediante la cual permanece vinculado a la institución, pero sin ejercer las funciones que desempeñaba hasta hace poco.

El oficial acumula 35 años de carrera militar y ocupaba el cargo de subjefe de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares y subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas.

Con más de 30 años de carrera militar, Rodríguez comandó la Tercera División del Ejército y fue segundo comandante de la institución antes de llegar al Comando General de las Fuerzas Militares - crédito Ejército de Colombia
Con más de 30 años de carrera militar, Rodríguez comandó la Tercera División del Ejército y fue segundo comandante de la institución antes de llegar al Comando General de las Fuerzas Militares - crédito Ejército de Colombia

A lo largo de su trayectoria también fue comandante de la Tercera División del Ejército, segundo comandante de la institución y jefe del Comando Conjunto N.° 2 Suroccidente, con jurisdicción en departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Asimismo, participó en la planeación de importantes operaciones militares contra grupos armados ilegales, entre ellas la Operación Perseo, desarrollada en 2024 para recuperar el control del cañón del Micay.

La eventual salida del oficial provocó reacciones entre dirigentes políticos y miembros de la reserva activa de las Fuerzas Militares.

La senadora Paloma Valencia cuestionó públicamente la medida y sugirió que podría estar relacionada con los resultados operacionales obtenidos por Rodríguez contra estructuras armadas ilegales en Meta y Guaviare.

Por su parte, el general retirado Guillermo León León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), manifestó preocupación por la situación, especialmente por producirse durante la recta final del proceso electoral presidencial.

La senadora cuestionó la eventual salida del mayor general Erick Rodríguez y pidió explicaciones al Gobierno, al sugerir que su labor contra las disidencias estaría detrás de la decisión - crédito Paloma Valencia/X
La senadora cuestionó la eventual salida del mayor general Erick Rodríguez y pidió explicaciones al Gobierno, al sugerir que su labor contra las disidencias estaría detrás de la decisión - crédito Paloma Valencia/X

El oficial retirado señaló que, si existen razones disciplinarias o relacionadas con una presunta participación en política, estas deberán ser demostradas respetando el debido proceso.

También advirtió que, de estar relacionada con denuncias sobre posibles irregularidades electorales o actividades de grupos armados, la decisión podría generar cuestionamientos sobre el mensaje institucional enviado en un momento clave para la democracia del país.

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