El polémico gesto de James Rodríguez con Antonella Petro desató la defensa de Nicolás Alcocer: “Ese no es el ejemplo”

Nicolás Alcocer Petro publicó un mensaje en redes sociales defendiendo a su hermana Antonella - crédito @nicolas.alcocerpetro/Instagram

La controversia que rodeó el encuentro entre Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro, y el futbolista James Rodríguez durante la despedida de la selección Colombia rumbo al Mundial de 2026 sigue generando reacciones; esta vez quien se pronunció fue Nicolás Alcocer Petro, hermano de la joven, que salió en su defensa a través de sus redes sociales.

El episodio ocurrió mientras saludaba a los jugadores junto a su padre —en la entrega del Pabellón Nacional—. Antonella Petro sonrió al ver acercarse a James Rodríguez y le pidió una fotografía; sin embargo, el futbolista continuó su recorrido sin detenerse ni mirarla, una reacción que quedó registrada en video y que provocó múltiples comentarios en redes sociales.

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Aunque intentó mantener la compostura, la reacción de la joven de 17 años no pasó desapercibida. Su expresión cambió notablemente: pasó de sonreír al ver acercarse al ‘10′ de la selección a mostrar un gesto de evidente desilusión, y fue tras la difusión de las imágenes que Nicolás Alcocer decidió pronunciarse.

En redes acusan a James Rodríguez de desplante a la hija del presidente cuando esta le solicitó una foto - crédito Presidencia de Colombia

El hijo de la primera dama, Verónica Alcocer, publicó una fotografía de años atrás en la que aparece su hermana junto a James Rodríguez, cuando apenas era una niña. La imagen estuvo acompañada por un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre las plataformas digitales.

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“Sigue siendo la misma niña... solo queriendo una foto con su ídolo desde que tenía 6 añitos... y que el primer gol que gritó en su vida fue el suyo contra Uruguay. Se respetan las posiciones de todos, pero ese no es el ejemplo que hay que dar fuera de la cancha”, escribió en su historia de Instagram.

La fotografía de Antonella cuando era niña remite a uno de los momentos más recordados del fútbol colombiano: la histórica actuación de James Rodríguez en el Mundial de Brasil 2014, especialmente en el estadio Maracaná.

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Esa admiración parece mantenerse intacta y hoy sigue influyendo en su sueño de convertirse en futbolista profesional, una pasión que también comparte con Nicolás Alcocer, con el que suele publicar imágenes apoyando a Millonarios.

Nicolás Alcocer Petro habló sobre el polémico gesto que tuvo James Rodríguez con su hermana Antonella Petro - crédito @nicolas.alcocerpetro/Instagram

Esa conocida fotografía de cuando Antonella tenía alrededor de seis años también es compartida por ella misma en sus redes sociales, el video en el momento en que le pidió una foto y el autógrafo a James Rodríguez, a quien considera su ídolo.

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No obstante, en medio del contexto de la ceremonia y el ambiente político, la escena terminó generando un momento incómodo que, según el mensaje del hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro, habría afectado emocionalmente a la joven que lo admiraba.

Antonella Petro, cuando tenía 6 años, conoció a James Rodríguez, uno de sus ídolos - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

El equipo del que es hincha Antonella Petro y la pasión que tiene por el fútbol

El episodio generó aún más atención debido al vínculo que la hija menor del presidente ha mantenido con el fútbol durante varios años. El deporte ocupa un lugar importante en su vida diaria, no solo como seguidora de la actualidad futbolística, sino como practicante activa en procesos de formación.

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Una de sus afinidades más conocidas es su apoyo a Millonarios FC. En distintas ocasiones ha sido vista acompañando al equipo bogotano desde las tribunas del estadio El Campín y siguiendo de cerca los partidos del conjunto capitalino.

Su relación con el club no se limita al rol de espectadora, ya que hace parte de la Escuela de Fútbol Cafam Millonarios, donde continúa su desarrollo deportivo a través de entrenamientos y competencias, con la meta de avanzar hacia niveles más altos dentro de la institución.

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En sus redes sociales también es habitual verla con la camiseta azul, una prenda recurrente cuando asiste a actividades o eventos relacionados con el fútbol. Tal vez fue por esta misma pasión que ella estuvo junto a su padre en la despedida de la selección colombiana que dirige Néstor Lorenzo.