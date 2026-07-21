Colombia

Petro aseguró que su gobierno “pasará a la historia” y dejó 5 lecciones antes de irse: de qué se trata

El jefe de Estado sostuvo que los datos oficiales respaldan los resultados obtenidos durante su administración y defendió las políticas implementadas en los últimos cuatro años

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- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Gustavo Petro presentó cinco lecciones sobre seguridad y defendió el balance de su gobierno - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Un balance sobre la criminalidad y el comportamiento de las instituciones militares centró el último acto público del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, durante la conmemoración del Día de la Independencia en el sur de Bogotá.

La jornada se llevó a cabo a 18 días de la finalización de su periodo gubernamental, el cual culminará el 7 de agosto con la posesión de su sucesor, Abelardo de la Espriella, para el cuatrienio 2026-2030.

Antes de dar inicio al desfile protocolario desde la Casa de Nariño hacia el Capitolio Nacional para la instalación del Congreso de la República, el jefe de Estado utilizó la red social X para publicar una síntesis de su gestión, estructurada en cinco lecciones que deja.

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La ceremonia del 20 de julio en Bogotá registró el retiro anticipado de la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional antes del discurso de Gustavo Petro - crédito @infopresidencia / X
A pocos días de finalizar su mandato, Gustavo Petro defendió la gestión de su gobierno y afirmó que dejará un legado reflejado en indicadores sociales y de seguridad - crédito @infopresidencia/X

El presidente sostuvo que su administración fue la mejor del país y, en medio de esa idea, aprovechó la ocasión para compartir una serie de lecciones que, según planteó, resumen los aprendizajes obtenidos durante sus cuatro años de gobierno.

Balance institucional y datos de realidad, según Gustavo Petro

En el barrio El Ensueño de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital, el mandatario se dirigió a las comunidades de bajos recursos para defender su gestión y lanzar pullas sobre la elección de Abelardo de la Espriella.

Durante su discurso, Gustavo Petro anticipó que radicará ante el Congreso de la República los soportes estadísticos que respaldan las ejecuciones de su administración.

“Muestro los datos de la realidad que ayudamos a construir, y me ha sido un orgullo haber gobernado estos 4 años y a este gabinete, de haber construido colectivamente. Pudo ser mejor, claro, pero un gobierno que creo pasará a las páginas de la historia de Colombia. Pasará a las páginas de la historia como uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia”, afirmó el mandatario desde la tarima.

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Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República
Durante un acto en Ciudad Bolívar, el mandatario aseguró que su administración será recordada como una de las más importantes del país y anunció que entregará al Congreso los resultados de su gestión - crédito Presidencia de la República

El presidente saliente recalcó que los cuadros técnicos y las cifras oficiales demuestran el impacto social alcanzado en los diferentes territorios de la nación.

Después de este pronunciamiento y a solo pocos minutos de la caminata protocolaria para la instalación del Congreso, el mandatario compartió en su cuenta de X cinco puntos en los que expuso su visión sobre el combate al narcotráfico y a las estructuras criminales.

  • “Lección 1: Las armas de la nación son del pueblo y jamás deben apuntar al pueblo.
  • Lección 2: La fuerza pública de Colombia demostró que obedece sin distinción de ideología política del presidente, como ordena la Constitución.
  • Lección 3: La baja de la tasa de hurtos y del homicidio por intolerancia y el feminicidio es efecto de la reducción del hambre y del aumento de la educación general en Colombia.
  • Lección 4: La tasa de homicidio general se mantiene estable desde el año 2006, con tendencia a la baja del homicidio por intolerancia y feminicidio, pero que se compensa por el crecimiento del homicidio sicarial proveniente de las economías ilícitas.
  • Lección 5: Donde se tienen procesos de paz, bajó sustancialmente el homicidio sicarial".
Gustavo Petro hizo una defensa de su gestión y expuso varias lecciones que, según afirmó, recogen las principales experiencias de su administración a lo largo del último cuatrienio - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro hizo una defensa de su gestión y expuso varias lecciones que, según afirmó, recogen las principales experiencias de su administración a lo largo del último cuatrienio - crédito @petrogustavo/X

La publicación de X del jefe de Estado cerró con un cuestionamiento a las políticas penitenciarias y punitivas tradicionales como herramientas exclusivas para combatir a las bandas delincuenciales.

Petro enfatizó que “el crimen no baja por hacer más megacárceles”, orientando la solución hacia el mejoramiento de los derechos básicos de la población civil.

El planteamiento de cierre del mandatario sostiene que el control de la delincuencia depende de la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la instrucción pública.

Del mismo modo, concluyó con la necesidad de “dialogar más para sustituir los territorios de economías ilícitas por economías lícitas con el apoyo campesino cultivador de hoja de coca que erradica voluntariamente”.

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