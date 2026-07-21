Disidencias de las Farc instalaron una bandera en zona rural de Tibú en medio de la escalada de violencia en el Catatumbo

El hecho se produjo en medio del deterioro de la seguridad que enfrenta esa región, donde persisten los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y aumenta la preocupación entre las comunidades -crédito @60segundosco/X

La tensión en el Catatumbo volvió a escalar después de que hombres fuertemente armados instalaran una bandera de las disidencias de las FARC en el Kilómetro 25, zona rural de Tibú, Norte de Santander. El hecho se produjo en medio del deterioro de la seguridad que enfrenta esa región, donde persisten los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y aumenta la preocupación entre las comunidades.

La aparición de ese símbolo se suma a una serie de hechos violentos registrados durante los últimos días en Tibú, municipio que continúa siendo uno de los principales escenarios de la confrontación entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN. Aunque las autoridades no se pronuncian sobre la instalación de la bandera, el episodio ocurre en un contexto marcado por combates, confinamientos, desplazamientos y la suspensión de actividades en varios municipios de Norte de Santander.

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La bandera de las disidencias de las FARC fue instalada por hombres fuertemente armados en el Kilómetro 25, zona rural de Tibú -crédito @CaracolCucuta/X

Desde el 18 de julio se intensificaron los enfrentamientos entre las disidencias y el ELN en los corregimientos de Tres Bocas y Campo Dos, en zona rural de Tibú. Los combates se prologaron durante varios días y afectaron directamente a la población civil. La situación obligó al confinamiento de los habitantes de Campo Dos, donde el transporte público dejó de operar, el comercio suspendió sus actividades y fueron cancelados varios eventos culturales previstos para la comunidad.

De acuerdo con reportes de los habitantes, al menos cuatro integrantes del ELN murieron durante los enfrentamientos. También se habla de varios heridos, aunque hasta el momento no existe una cifra oficial y las autoridades no emitieron un pronunciamiento sobre lo ocurrido. Las confrontaciones dejaron viviendas afectadas por impactos de proyectiles y aumentaron el riesgo para las familias que permanecen en la zona. Debido a las condiciones de seguridad, la recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas sería asumida por funerarias con presencia en la región.

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Las comunidades de Campo Dos también denunciaron daños estructurales en varias viviendas y afectaciones al acueducto del corregimiento. Según los habitantes, la infraestructura sufrió daños severos que comprometerán el suministro de agua potable para cientos de familias. Como consecuencia de los problemas de orden público, la Alcaldía de Tibú decidió cancelar la programación cultural prevista para el lunes festivo 20 de julio con motivo de la conmemoración de los 216 años del grito de independencia.

Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias mantienen confinadas a comunidades del corregimiento Campo Dos- crédito Infobae América

A través de un comunicado, el alcalde Richard Claro explicó la decisión y señaló: “Nuestra responsabilidad es proteger la vida y bienestar de todos los tibuyanos, evitando cualquier escenario que pueda representar un riesgo para quienes asistan al evento”. El mandatario agregó: “Hacemos un llamado a la unidad, esperanza y la solidaridad de nuestro pueblo. Que esta fecha patria se una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la reconciliación de un territorio en donde prevalezca el respeto por la vida y la paz”.

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La crisis de seguridad no se limita a Tibú. Durante el reciente fin de semana festivo también se registraron hechos que alteraron la normalidad en otros municipios de Norte de Santander. En El Carmen, el asesinato de un patrullero de la Policía y de un civil llevó a las autoridades a decretar toque de queda y suspender las festividades patronales hasta el 21 de julio como medida para proteger a la población.

En Ocaña, una aerolínea suspendió sus vuelos debido al riesgo de posibles ataques contra el aeropuerto local. La decisión dejó sin conexiones aéreas hacia Cúcuta y Medellín a los habitantes del municipio. Las consecuencias del conflicto también se reflejan en el aumento del desplazamiento forzado. De acuerdo con el Puesto de Mando Unificado, más de 138.000 personas salieron de distintos municipios del Catatumbo hacia zonas urbanas de Ocaña, Tibú y Cúcuta.

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La Alcaldía de Tibú suspendió la programación del 20 de julio por los problemas de orden público en el municipio-crédito Carlos Eduardo Ramirez/REUTERS

La capital nortesantandereana concentra cerca de 52.720 personas desplazadas, mientras que Ocaña registra 21.440 y Tibú supera las 2.413. A su vez, cifras de la Gobernación de Norte de Santander indican que desde el inicio del conflicto se contabilizaron al menos 189 homicidios en diferentes municipios del Catatumbo, una situación que mantiene en alerta a las autoridades y a las comunidades de la región.