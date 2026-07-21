Colombia

Fenómeno de El Niño 2026: la CAR prepara 300.000 m³ de agua almacenados en 25 Bancos Municipales para la sequía

La corporación informó que la medida hace parte de su plan de adaptación y busca asegurar el suministro y la atención de emergencias ambientales en Cundinamarca y Boyacá ante sequías e incendios

Guardar
Google icon
El Ideam estimó en 82% la probabilidad de consolidación de El Niño, con efectos previstos sobre las lluvias, las temperaturas y los incendios forestales hasta comienzos de 2027 - crédito CAR
El Ideam estimó en 82% la probabilidad de consolidación de El Niño, con efectos previstos sobre las lluvias, las temperaturas y los incendios forestales hasta comienzos de 2027 - crédito CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) consolidó una reserva de cerca de 300.000 metros cúbicos de agua en sus Bancos Municipales de Agua (Bama), como parte de su plan de adaptación para enfrentar el inminente fenómeno de El Niño, cuya probabilidad de consolidación ha sido estimada en un 82% por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

La estrategia, según la entidad, busca garantizar el abastecimiento hídrico y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales en Cundinamarca y Boyacá, especialmente frente a la disminución de lluvias, el aumento de temperaturas y el riesgo de incendios forestales proyectados hasta comienzos de 2027.

PUBLICIDAD

Los Bama constituyen infraestructura estratégica diseñada para almacenar agua durante temporadas lluviosas y disponer de ella en periodos de sequía extrema. De acuerdo con la CAR, actualmente existen 25 estructuras en funcionamiento, incluyendo la próxima entrega del nuevo Bama de Ráquira. Estos bancos permiten a los municipios contar con reservas para atender emergencias por desabastecimiento, apoyar acueductos rurales y sostener actividades agropecuarias durante los periodos más críticos.

Los Bancos Municipales de Agua buscan garantizar el abastecimiento hídrico y reforzar la respuesta ante emergencias ambientales en Cundinamarca y Boyacá - crédito CAR
Los Bancos Municipales de Agua buscan garantizar el abastecimiento hídrico y reforzar la respuesta ante emergencias ambientales en Cundinamarca y Boyacá - crédito CAR

Cómo funcionan los Bancos Municipales de Agua

Los Bama operan como sistemas de captación, regulación y almacenamiento hídrico, disminuyendo la presión sobre las fuentes de agua naturales. Su diseño permite recolectar el agua de lluvia en épocas de abundancia y almacenarla en grandes volúmenes para usos posteriores, cuando la oferta hídrica disminuye. Según explicó el director técnico de Infraestructura Ambiental de la CAR, Yacir Ramírez, la clave de estos sistemas es anticiparse a las emergencias:

PUBLICIDAD

El cambio climático nos obliga a prepararnos antes de que ocurran las emergencias. Los Bama representan precisamente esa capacidad de adaptación: almacenar agua en momentos de abundancia para poder responder cuando llegue la sequía”.

Las estructuras están ubicadas en municipios como Pacho, San Miguel de Sema, Guachetá, Jerusalén, Granada, Susa, Pasca, Caparrapí, Silvania, Pandi, Tibacuy, Buenavista, Chiquinquirá, Simijaca, Guayabal de Síquima, Nocaima, Sasaima, Caldas, El Rosal, Nimaima y Saboyá, entre otros, cubriendo diversas zonas rurales vulnerables a la variabilidad climática.

El sistema de los Bama permite dotar a los municipios de insumos críticos para la atención de incendios forestales, la regulación hídrica de microcuencas y el abastecimiento pecuario y agrícola. Mediante los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo (CMGRD), las autoridades locales pueden utilizar esta agua reservada para responder a contingencias derivadas de eventos extremos, cumpliendo el marco normativo vigente.

Los Bama captan y almacenan agua de lluvia para usarla en sequía extrema y reducir la presión sobre las fuentes de agua naturales - crédito CAR
Los Bama captan y almacenan agua de lluvia para usarla en sequía extrema y reducir la presión sobre las fuentes de agua naturales - crédito CAR

La segunda generación de Bama fue implementada en 12 municipios, con una inversión superior a $21.241 millones, beneficiando de forma directa e indirecta a más de 53.000 personas. El director Ramírez reiteró el llamado a los 104 alcaldes de la jurisdicción para que adopten planes de contingencia y mantengan en óptimo estado las infraestructuras de almacenamiento de aguas lluvias.

De manera especial, la CAR instó a los 23 alcaldes que cuentan con Bama a asegurar su uso eficiente y a prepararse con antelación para la temporada de sequía. Además, enfatizó que las empresas de servicios públicos deben fortalecer los sistemas de uso eficiente y ahorro del agua, mientras que las administraciones municipales tienen el deber de implementar medidas preventivas y sistemas alternos de abastecimiento para anticipar los efectos del fenómeno de El Niño.

Monitoreo permanente de embalses y tendencias hídricas

A comienzos del segundo semestre del año, la CAR realizó un balance del comportamiento de los embalses en los sistemas de regulación Norte, Sur, Chingaza y El Hato, con el objetivo de identificar tendencias y escenarios de almacenamiento. Según los modelos de la corporación, las lluvias de junio y la gestión técnica de los embalses permitieron revertir la tendencia descendente, consolidando un proceso de recuperación en la región.

En el sistema Chingaza, el nivel de almacenamiento pasó del 58,27% al 62,71% de su capacidad en junio, impulsado por el aumento de lluvias y los aportes al embalse de Chuza. En el Agregado Norte (Neusa, Sisga y Tominé), se mantuvo un comportamiento estable gracias a un manejo gradual y controlado de las descargas, mientras que en el Agregado Sur los embalses alcanzaron el 100% de su capacidad durante todo el mes, reflejando condiciones óptimas de almacenamiento.

El sistema Chingaza opera al 92,40 % de su capacidad, con los embalses Chuza y San Rafael en niveles óptimos tras la sequía - crédito Eaab
La CAR atribuyó la recuperación a las lluvias y la gestión de embalses, pero advirtió que el ahorro será clave ante un El Niño de alta intensidad - crédito Eaab

El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, señaló que “la administración técnica de las descargas y el monitoreo permanente permitieron conservar niveles favorables de almacenamiento y garantizar un manejo responsable del recurso hídrico”. Sin embargo, advirtió que este comportamiento debe consolidarse sobre la base del ahorro y el uso eficiente del agua, pues los pronósticos apuntan a un fenómeno de El Niño de alta intensidad, con reducción de lluvias, incremento de temperaturas y mayor presión sobre las fuentes hídricas.

Preparativos ante la llegada de El Niño

Frente a la alta probabilidad de consolidación del fenómeno, la CAR continuará el monitoreo permanente de los embalses y la aplicación de medidas técnicas para garantizar el abastecimiento, priorizando el consumo humano. Asimismo, la entidad fortalecerá la protección de ecosistemas estratégicos y las acciones de control y vigilancia para incrementar la resiliencia territorial frente a la variabilidad y el cambio climático.

“La mejor manera de enfrentar un futuro período seco es preparándonos desde ahora, no es reaccionar cuando llegue la escasez, sino aprovechar las condiciones actuales para prepararnos mejor. Hoy los embalses muestran una recuperación importante, pero el desafío es conservar esa tendencia y fortalecer la seguridad hídrica del territorio antes de que se presenten nuevos periodos secos”, puntualizó Ballesteros.

Temas Relacionados

Racionamiento de aguaCundinamarcaFenómeno de El NiñoCARColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así es la nueva camiseta que lucirá Luis Díaz con el Bayern Múnich: precio y cómo comprarla en Colombia

Bayern Múnich presentó su nueva camiseta para la temporada 2026/27, con el blanco como color predominante y Luis Díaz, junto a Olisé y Kane, como protagonistas

Así es la nueva camiseta que lucirá Luis Díaz con el Bayern Múnich: precio y cómo comprarla en Colombia

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: Gustavo Petro dio su discurso, respondió al presidente del Senado y defendió su gestión

El Senado y la Cámara de Representantes inician un nuevo cuatrienio legislativo en una sesión solemne que definirá las primeras decisiones de la agenda parlamentaria

Instalación del Congreso 2026 EN VIVO: Gustavo Petro dio su discurso, respondió al presidente del Senado y defendió su gestión

Petro aseguró que su gobierno “pasará a la historia” y dejó 5 lecciones antes de irse: de qué se trata

El jefe de Estado sostuvo que los datos oficiales respaldan los resultados obtenidos durante su administración y defendió las políticas implementadas en los últimos cuatro años

Petro aseguró que su gobierno “pasará a la historia” y dejó 5 lecciones antes de irse: de qué se trata

La eliminación del impuesto del 4x1.000 sería discutida en el Congreso de la República, así es la propuesta de Daniel Briceño

La nueva iniciativa busca redefinir el tratamiento de las transferencias personales dentro del sistema bancario colombiano y abre el debate sobre el futuro del esquema impositivo en el país

La eliminación del impuesto del 4x1.000 sería discutida en el Congreso de la República, así es la propuesta de Daniel Briceño

Colombia celebra 216 años de independencia: Clubes internacionales felicitaron al país

El país está celebrando un año más de independencia, razón por la cual fue felicitado por varios clubes alrededor del mundo

Colombia celebra 216 años de independencia: Clubes internacionales felicitaron al país
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Video: el llanto de Río, hijo de J Balvin, conmovió en redes tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

Video: el llanto de Río, hijo de J Balvin, conmovió en redes tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

Rosalía disfrutó de la final del Mundial 2026 en Bogotá y su celebración se viralizó en redes sociales

La Segura puso sobre la mesa la decisión que tiene con Ignacio Baladán: la boda por la iglesia o su segundo hijo

Integrantes de la agrupación musical Los K Ramones sufrieron un accidente de tránsito en Norte de Santander

Roberto Cavalli diseñó el vestuario para Shakira y su ‘show’ de medio tiempo de la final de la FIFA 2026

Deportes

Colombia celebra 216 años de independencia: Clubes internacionales felicitaron al país

Colombia celebra 216 años de independencia: Clubes internacionales felicitaron al país

Jhon Jader Durán fue oficializado como nuevo jugador del Benfica: ya no es el colombiano mejor pago del mundo

Esta es la posición final de la selección Colombia en el Mundial 2026, según la FIFA

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay de hoy, 20 de julio

Camilo Vargas solo fue superado por Unai Simón, campeón del mundo con España, en las estadísticas del Mundial 2026