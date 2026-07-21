Colombia

La eliminación del impuesto del 4x1.000 sería discutida en el Congreso de la República, así es la propuesta de Daniel Briceño

La nueva iniciativa busca redefinir el tratamiento de las transferencias personales dentro del sistema bancario colombiano y abre el debate sobre el futuro del esquema impositivo en el país

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El 4x1.000 es un impuesto en Colombia que se cobra automáticamente al hacer retiros, transferencias o pagos bancarios - crédito Europa Press
El 4x1.000 es un impuesto en Colombia que se cobra automáticamente al hacer retiros, transferencias o pagos bancarios - crédito Europa Press

Eliminar el 4x1.000 entre cuentas del mismo titular integra uno de los 21 proyectos de ley que el abogado Daniel Briceño, nuevo representante a la Cámara por Bogotá, anunció para el arranque del nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República de Colombia.

La propuesta busca quitar el cobro del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) en transferencias entre cuentas de una misma persona. El cambio es distinto al esquema vigente: la Reforma Tributaria de 2022 aprobó una exención automática por persona para cuentas bancarias y billeteras digitales, siempre que los movimientos mensuales no superen 350 unidades de valor tributaria (UVT), pero el impuesto no ha sido eliminado y la aplicación completa sigue frenada.

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Briceño anunció que presentará esa iniciativa como una de las apuestas centrales de su agenda para este periodo. “Vamos a trabajar por quitarle el 4x1.000 a las transacciones entre el mismo titular”, afirmó a La Razón.

"Los sueños si se cumplen", dijo Daniel Briceño durante la instalación del Congreso de la República - crédito @Danielbricen/X
"Los sueños si se cumplen", dijo Daniel Briceño durante la instalación del Congreso de la República - crédito @Danielbricen/X

El congresista también detalló el alcance del paquete legislativo. “Hoy vamos a radicar exactamente veintiún proyectos, más de cuatrocientas cincuenta páginas trabajadas durante cuatro meses completos con mi equipo”, dijo al medio. Junto con la propuesta sobre el 4x1.000, Briceño mencionó una ley antiderroche, una iniciativa sobre contratos de estabilidad jurídica y otra para eliminar el sistema de patios y grúas en el país.

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Todo indica que el impuesto tendría las horas contadas. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, señaló la importancia de desmontarlo de manera gradual. En entrevista con Valora Analitik manifestó que “hay que seguir motivando la bancarización en el país, por lo que eliminar cargas tributarias en ese sentido es clave en el corto plazo”.

El tope de exención previsto para 2026

Para 2026, el umbral de 350 UVT equivale a $18.330.000 mensuales. Si una persona no supera esa suma al agregar todas sus transacciones del mes, no debería pagar el 4x1.000.

Ese esquema cobija, según la explicación incluida en el texto base, tanto cuentas bancarias como billeteras digitales. Entre los ejemplos citados aparecen Nequi y Daviplata.

Mujer joven con flequillo y suéter beige mira su celular con expresión preocupada, mano en la cabeza. Una mano virtual translúcida se proyecta. Fondo de billetes colombianos.
El 4x1.000 aleja a los colombianos de la bancarización y los obliga al acudir al "gota a gota" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La diferencia resulta clave porque el anuncio de Briceño se refiere a otro frente del gravamen. La propuesta se concentra en las operaciones entre cuentas de un mismo titular, mientras la exención prevista en la ley depende del total de movimientos mensuales de cada persona.

Anuncio dentro del nuevo periodo legislativo

Briceño ubicó ese paquete de proyectos dentro de un arranque legislativo marcado por discusiones políticas y fiscales. “Hay varios retos que tiene el Congreso. Tiene el tema de déficit fiscal, hay que fortalecer los recursos para las Fuerzas Militares”, señaló.

El entrante representante a la Cámara también pidió que la disputa por las mesas directivas no fracture la coalición de Gobierno. “Yo creo que todas estas discusiones que se dan en torno a las mesas directivas no nos puede llevar a nosotros a generar un rompimiento en la coalición de Gobierno”, sostuvo el también exconcejal de Bogotá.

La elección del presidente del Senado corresponde a los 108 senadores y la del presidente de la Cámara a los 188 representantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El Congreso de la República será clave para la eliminación del 4x1.000 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En esa misma línea, defendió la necesidad de mantener acuerdos amplios en el Capitolio. “Necesitamos una coalición fuerte para sacar adelante un proyecto que casi 13 millones de personas votaron en este país”, dijo.

Sobre la puja por la presidencia del Senado, explicó que su partido optó por competir por esa dignidad. Añadió que la sesión entre Cámara y Senado para escoger esos cargos estaba citada a las 5:30 p. m. o 6:00 p. m..

Indicó además que, según lo hablado por los compromisarios de Cámara, la presidencia de esa corporación en el primer año sería para el Partido Conservador, la segunda para el Partido Liberal y la tercera para el Centro Democrático. Cuando le preguntaron si aspirará a esa tercera opción, respondió que el tiempo en política es largo y que no hay que apresurarse. El anuncio del representante se suma así a una discusión que permanece abierta en el sistema financiero colombiano. Aunque la ley redefinió la forma en que debería operar la exención, el gravamen todavía se cobra y ese cambio aún no entra en plena aplicación.

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