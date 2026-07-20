La Segura puso sobre la mesa la decisión que tiene con Ignacio Baladán: la boda por la iglesia o su segundo hijo

La Segura y Ignacio Baladán anunciaron que quieren ampliar su familia con la llegada de un segundo hijo - crédito la_segura / Instagram

La influenciadora caleña Natalia Segura, conocida como La Segura, y su esposo, el chef uruguayo Ignacio Baladán, anunciaron a su audiencia que decidieron ampliar su familia con la llegada de un segundo hijo.

La noticia fue compartida por la creadora de contenido en sus redes sociales, en las que detalló que ambos analizan los próximos pasos en su vida personal, lo que generó reacciones inmediatas entre sus seguidores.

La pareja evalúa el orden de sus proyectos familiares

Esa decisión fue revelada por La Segura durante una dinámica de preguntas con sus seguidores. Frente a la consulta sobre la esperada boda religiosa, la influenciadora explicó que junto a Baladán aún no han definido si primero realizarán la ceremonia por la iglesia o si priorizarán la llegada de su segundo hijo.

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Natalia Segura señaló que la decisión final sobre el segundo hijo o el matrimonio por la iglesia quedará en sus manos - crédito la_segura / Instagram

“Literal estamos a una decisión, jajaja, y es la siguiente: o nos casamos primero por la iglesia, que es lo que nos falta, y dejamos para después concebir nuestro segundo hij@ o primero tenemos nuestro segundo hij@ y después pasado un tiempo nos casamos. Nacho me dijo: toma tú la decisión, y yo aún no sé (sic)”, explicó la empresaria.

Hasta el momento la pareja solamente celebró su matrimonio por lo civil, tras comprometerse en 2024 durante su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. Desde entonces, mantienen una relación mediática que suma miles de seguidores.

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Aunque la noticia despertó especulaciones sobre un posible embarazo, La Segura aclaró que aún no se encuentra en esa etapa, sino que están evaluando cuál de los dos eventos ocurrirá primero. El anuncio dejó claro que la decisión final quedará en manos de la influenciadora, que reconoció que todavía no ha optado por ninguna de las alternativas.

La influenciadora caleña explicó en redes sociales que aún no define si primero tendrá su segundo hijo o celebrará la boda religiosa - crédito @ignaciobaladan11 / TikTok

Un año marcado por desafíos de salud

En paralelo a los planes familiares, La Segura ha enfrentado diversas complicaciones médicas a lo largo de 2026. Recientemente, la creadora de contenido compartió imágenes desde un hospital tras sufrir un episodio de vómitos intensos y malestar general. La situación la llevó a buscar atención médica de urgencia durante la madrugada, acompañada por su esposo.

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El personal clínico le administró medicamentos intravenosos y, tras varias horas bajo observación, pudo regresar a su casa. Aunque recibió el alta, la influenciadora comunicó a su audiencia que debía guardar reposo, ya que los dolores abdominales persistían.

“Todavía no sé qué fue lo que me provocó esto. Me pusieron mucho medicamento por la vena y regresamos como a las 6 a. m.”, informó a través de sus historias en Instagram.

Poco después, la caleña apareció nuevamente en redes sociales para informar sobre su estado. “¿Y si no fue la comida, sino una virosis gastrointestinal que anda? No lo sabré; lo que sí sé es que me siento como el culo”, expresó, generando nuevos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

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A través de sus historias de Instagram, La Segura mostró el momento en que recibió medicamentos intravenosos, acompañada en todo momento por su esposo, Ignacio Baladán - crédito @la_segura/ Instagram

Además de los episodios recientes, Natalia Segura ha compartido abiertamente con su comunidad digital los efectos de un trauma raquimedular que sufrió en su juventud durante un ataque con arma de fuego. El incidente provocó daños severos en la médula espinal, lo que derivó en un cuadro de dolor crónico y secuelas neurológicas que marcan su vida adulta.

A pesar de las dificultades, La Segura continúa compartiendo detalles de su vida familiar y personal, consolidando una comunidad digital que la acompaña en cada etapa. Su apertura respecto a los desafíos de salud y sus proyectos junto a Ignacio Baladán refuerzan el vínculo con quienes siguen su historia.

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Mientras definen el orden de los eventos familiares, la pareja mantiene informada a su audiencia sobre cada decisión. El anuncio de los planes para un segundo hijo reitera el compromiso de ambos con la transparencia y la cercanía, valores que han caracterizado su relación con el público desde sus inicios en la esfera digital.