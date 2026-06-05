Colombia

El Pico y Placa en Cali para este viernes 5 de junio

Cuáles son los autos que no tienen permitido transitar este viernes, chécalo y evita una multa

Guardar
Google icon
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

Estos son los automóviles que no tienen permitido circular en Cali este 5 de junio, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de la placa son los factores que determinan qué autos tienen prohibido circular este viernes.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que esta restricción vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante mencionar que este programa aplica diferente por ciudad.

PUBLICIDAD

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

  • Particulares: 9 y 0.
  • Taxis: No aplica.
  • Transporte público colectivo: 0 y 1.
  • Motos: No aplica.

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y termina hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción de tránsito se cancela los fines de semana, así como los días festivos establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

El Pico y Placa en Cali para este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Cada determinado tiempo, la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali actualiza por completo la aplicación del Pico y Placa en la ciudad.

Para la primera mitad de este año, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.

Esta aplicación aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Qué automóviles están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

  • De emergencia.
  • De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.
  • Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.
  • Híbridos y eléctricos.
  • De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.
  • Que paguen la tasa por congestión.
  • Motocicletas.

¿Cuál es la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CaliPico y Placa en Cali hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sinuano Día y Noche hoy jueves 4 de junio, revise aquí los números ganadores de esta lotería

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Sinuano Día y Noche hoy jueves 4 de junio, revise aquí los números ganadores de esta lotería

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cartagena este viernes 5 de junio

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy viernes

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cartagena este viernes 5 de junio

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Villavicencio este viernes

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?

Caribeña Noche, resultados ganadores del último sorteo de hoy jueves 4 de junio

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Caribeña Noche, resultados ganadores del último sorteo de hoy jueves 4 de junio

Este es el Pico y Placa en Medellín para este viernes 5 de junio

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como de la terminación de la placa

Este es el Pico y Placa en Medellín para este viernes 5 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria agitó el escenario electoral con sus declaraciones: “Es muy fácil elegir la guerra cuando no eres tú quien pone los muertos”

Aida Victoria agitó el escenario electoral con sus declaraciones: “Es muy fácil elegir la guerra cuando no eres tú quien pone los muertos”

Angélica Blandón y su reflexión sobre el debate electoral en Colombia: “La democracia se debilita cuando dejamos de discutir ideas”

Carlos Torres habló de ‘La reina del flow’ y su gira de conciertos por Latinoamérica

Yaya Muñoz le reclamó a La Liendra por dejar de seguirla en redes sociales: así le respondió el influenciador

Frederik Oldenburg reveló que piensa muy diferente a Carmen Villalobos tras su ruptura: “He ido superando eso”

Deportes

Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial femenino de Brasil 2027: cuentas, tabla y programación completa

Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial femenino de Brasil 2027: cuentas, tabla y programación completa

Los 10 jugadores más valiosos de la Liga BetPlay en el mercado de fichajes, según un reciente estudio

Mayra Ramírez volvió a la selección Colombia tras una temporada marcada por las lesiones: “Ha sido un año difícil”

Colombia analiza a la República Democrática del Congo para el partido del Mundial 2026 que se jugará el 23 de junio

Juan Guillermo Cuadrado recordó su cruce con Cristiano Ronaldo en la Juventus: “Veníamos ya alegando desde la cancha”