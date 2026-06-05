Colombia

Caso Santiago Uribe: este es el fallo de la Corte Suprema con el que confirmó su condena por paramilitarismo

El hermano del expresidente Álvaro Uribe fue condenado por el Tribunal Superior de Antioquia a más de 28 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. La Corte ratificó esa decisión

Guardar
Google icon
El informe del Grai se basa en fuentes como expedientes judiciales y estudios históricos, acusando a Santiago Uribe Vélez de planificar actividades paramilitares - crédito Colprensa
Santiago Uribe Vélez fue absuelto en primera instancia, pero condenado en segunda instancia, decisión que ratificó la Corte - crédito Colprensa

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el magistrado Gerson Chaverra Castro como ponente, decidió confirmar la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Superior de Antioquia el 25 de noviembre de 2025 contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe. El alto tribunal concluyó que el hoy condenado es culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, postura que la Corte ratificó el 3 de junio de 2026.

“CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia, mediante la cual condenó a SANTIAGO URIBE VÉLEZ como coautor penalmente responsable de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, como concurso de delitos de lesa humanidad”, indicó la Corte en el fallo, en el que también aclaró que contra esa decisión no procede ningún recurso.

PUBLICIDAD

Los señalamientos contra Santiago Uribe

De acuerdo con el documento, el hermano del exmandatario conformó y dirigió un paramilitar llamado “Los doce apóstoles”, que perpetró todo tipo de crímenes entre 1990 y 1994. Uribe Vélez guio las actuaciones de la organización criminal desde la hacienda La Carolina, ubicada en el sector de los Llanos de Cuivá, en el municipio de Yarumal, Antioquia.

Las autoridades locales indicaron que los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la banda '20 de julio' se deben a conflictos por rentas criminales. Policía y Ejército despliegan operativos - crédito Colprensa
Santiago Uribe fue hallado culpable de haber conformado el grupo paramilitar "Los Doce Apóstoles" - crédito Colprensa

Se pudo corroborar que el grupo paramilitar ejecutó un plan para “exterminar de forma sistemática” a varias personas consideradas “indeseables”, entre ellas, vendedores y consumidores de estupefacientes y ladrones, así como ciudadanos que al parecer ayudaban a grupos subversivos en el departamento.

PUBLICIDAD

Entre las víctimas está Camilo Barrientos Durán, conductor de un bus escalera que cubría la ruta entre los municipios de Campamento y Yarumal, que fue asesinado el 25 de febrero de 2024. El ciudadano fue acusado por el grupo paramilitar dirigido por Uribe Vélez de haber sido “auxiliador de la guerrilla”.

“Este grupo contó con el apoyo, por acción u omisión de agentes del Estado, principalmente de la Policía, y con particulares”, precisó la Corte en el documento.

Actuaciones procesales que culminaron en la condena contra Santiago Uribe

El 22 de diciembre de 1995, se abrió una investigación en contra del hermano del exmandatario, que fue escuchado en versión libre. En agosto de 1999, se profirió una resolución inhibitoria en su favor, la cual fue recovada por la Fiscalía General de la Nación en 2010. Tres años después, el ente acusador abrió instrucción en su contra y en octubre de 2013 fue vinculado formalmente mediante indagatoria.

Primer plano de la mano de un juez con un anillo dorado, sosteniendo un mazo de madera sobre un bloque de sonido en un escritorio de madera.
Todo el proceso judicial contra Santiago Uribe inició en 1995 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Hasta 2016, fue cobijado con una medida de aseguramiento carcelario e imputado por los delitos por los cuales ahora está condenado. El proceso penal avanzó hasta que, el 13 de noviembre de 2024, fue absuelto en primera instancia de todos los cargos. Sin embargo, en noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa sentencia y lo condenó a más de 28 años de prisión.

El estudio que hizo la Corte Suprema sobre el caso

El caso llegó a la Sala de Casación Penal de la Corte, que, tras estudiar una impugnación, confirmó la decisión de segunda instancia.

Por un lado, la Corte determinó que los delitos de homicidio agravado y el concierto para delinquir agravado que le fueron endilgados a Santiago Uribe sí son crímenes de lesa humanidad. “Los hechos enmarcados en los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, conservarían su calificación de crímenes de lesa humanidad -el primero por conexidad-, en virtud de las normas imperativas del derecho internacional público, del ius cogens”, detalló.

De igual manera, explicó que hubo varios crímenes perpetrados por ‘Los doce apóstoles’ en Antioquia que fueron ejecutados bajo el concepto de “limpieza social”. Los nombres de las víctimas estaban en una lista. La Corte aclaró que, aunque nunca se allegó una copia de ese documento para integrarlo al proceso, no quiere decir que no existiera.

La Corte determinó que los delitos endilgados a Santiago Uribe sí son de lesa humanidad - crédito Albeiro Lopera/Reuters
La Corte determinó que los delitos endilgados a Santiago Uribe sí son de lesa humanidad - crédito Albeiro Lopera/Reuters

Hubo varias personas que confirmaron los hechos que tuvieron lugar en el departamento, como por ejemplo, una personera municipal, un profesional universitario de la Procuraduría General de la Nación, un miembro de la Policía Nacional y algunos investigadores de la Fiscalía. Además, otros testigos que tuvieron vínculos con grupos de autodefensa o paramilitares también dieron su versión sobre lo ocurrido.

“Nótese que, aun cuando los declarantes, se insiste, pertenecían a círculos diferentes y, por tanto, muchos de ellos no tenían una conexión entre sí, entregaron a la judicatura una versión conteste acerca de lo sucedido”, explicó.

La Corte también se pronunció sobre los señalamientos que hizo la defensa de Santiago Uribe en relación con las declaraciones que rindieron los testigos Juan Carlos Meneses Quintero, Eunicio Alfonso Pineda Luján y Olguan de Jesús Agudelo Betancourt, cuyos testimonios fueron respaldados.

Asimismo, dio a conocer su postura sobre la “supuesta tendencia a la mentira de Alexander de Jesús Amaya Vargas”, testigo en el caso, la cual advirtió la defensa. “No es posible trasladar lo considerado de un proceso a otro para tachar a un testigo de mendaz. Hacerlo implicaría dar eficacia probatoria a una apreciación de otro juez, que por razonada que parezca, no deja de ser eso, «su consideración sobre un hecho», además, ajeno al que ahora se valora", indicó.

Tras analizar todos los reparos expuestos por la defensa del hoy condenado, la Corte determinó que ninguno de sus argumentos demuestran que Santiago Uribe sea inocente.

Los argumentos presentados en la impugnación especial, no desvirtuaron el hecho demostrado de que SANTIAGO URIBE VÉLEZ era miembro y líder del grupo de los «Doce apóstoles», y que en tal condición tuvo el dominio del hecho sobre el homicidio de Camilo Barrientos Durán”, aclaró.

Temas Relacionados

Caso Santiago UribeCorte Suprema de JusticiaCondena Santiago UribeDoce ApóstolesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alcaldía de Medellín declaró alerta naranja para atender emergencias por el fenómeno de El Niño

La medida busca que las entidades de atención estén preparadas ante la mayor probabilidad de incendios, presión sobre el abastecimiento hídrico y afectaciones agrícolas, entre otros riesgos

Alcaldía de Medellín declaró alerta naranja para atender emergencias por el fenómeno de El Niño

Este es el equipo de Antonella Petro, la hija de Gustavo Petro que protagonizó un momento viral con James Rodríguez

A los 17 años, la joven convirtió el fútbol en una de sus grandes pasiones y aspira a llegar al alto rendimiento, con la ilusión de vestir algún día la camiseta de un importante club capitalino y representar a Colombia en escenarios internacionales

Este es el equipo de Antonella Petro, la hija de Gustavo Petro que protagonizó un momento viral con James Rodríguez

Sede de Abelardo de la Espriella en Bogotá fue blanco de hostigamientos: protagonistas de los incidentes serían seguidores de Iván Cepeda

El clima electoral en la capital de la República sigue siendo tenso, tras el incidente que se registró en las instalaciones del candidato de oposición, en el que sus seguidores reportaron actos de provocación provenientes de jóvenes afines al movimiento continuista

Sede de Abelardo de la Espriella en Bogotá fue blanco de hostigamientos: protagonistas de los incidentes serían seguidores de Iván Cepeda

Enrique Vargas Lleras reforzó su respaldo a De La Espriella: “No vamos a permitir que Petro y sus secuaces se roben las elecciones”

El nuevo director de Cambio Radical, hermano del fallecido Germán Vargas Lleras, enfatizó la importancia de la vigilancia institucional y la participación internacional para garantizar la legitimidad de la segunda vuelta presidencial

Enrique Vargas Lleras reforzó su respaldo a De La Espriella: “No vamos a permitir que Petro y sus secuaces se roben las elecciones”

Mayra Ramírez volvió a la selección Colombia tras una temporada marcada por las lesiones: “Ha sido un año difícil”

La última presencia de la delantera de Chelsea en la Tricolor fue en agosto de 2025, ahora regresa con el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo

Mayra Ramírez volvió a la selección Colombia tras una temporada marcada por las lesiones: “Ha sido un año difícil”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria agitó el escenario electoral con sus declaraciones: “Es muy fácil elegir la guerra cuando no eres tú quien pone los muertos”

Aida Victoria agitó el escenario electoral con sus declaraciones: “Es muy fácil elegir la guerra cuando no eres tú quien pone los muertos”

Angélica Blandón y su reflexión sobre el debate electoral en Colombia: “La democracia se debilita cuando dejamos de discutir ideas”

Carlos Torres habló de ‘La reina del flow’ y su gira de conciertos por Latinoamérica

Yaya Muñoz le reclamó a La Liendra por dejar de seguirla en redes sociales: así le respondió el influenciador

Frederik Oldenburg reveló que piensa muy diferente a Carmen Villalobos tras su ruptura: “He ido superando eso”

Deportes

Mayra Ramírez volvió a la selección Colombia tras una temporada marcada por las lesiones: “Ha sido un año difícil”

Mayra Ramírez volvió a la selección Colombia tras una temporada marcada por las lesiones: “Ha sido un año difícil”

Colombia analiza a la República Democrática del Congo para el partido del Mundial 2026 que se jugará el 23 de junio

Juan Guillermo Cuadrado recordó su cruce con Cristiano Ronaldo en la Juventus: “Veníamos ya alegando desde la cancha”

Entrenador de Costa de Marfil no se dejó llevar por la emoción tras su histórica victoria ante Francia: “Vamos a seguir concentrados”

Willer Ditta en la selección Colombia: de ser rechazado por Millonarios a tener posibilidad en la titular para el Mundial