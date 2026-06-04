Colombia

Transmilenio advirtió que no se permitirá campañas políticas en el sistema, tras bloqueos y protestas en Bogotá

La gerente, María Fernanda Ortiz, solicitó a usuarios y colectivos respetar estaciones, portales y buses como espacios de encuentro entre ideologías distintas, tras manifestaciones que alteraron la operación del transporte masivo

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La gerente del sistema de transporte masivo solicitó a la ciudadanía abstenerse de realizar actividades proselitistas en estaciones y buses, luego de que videos y movilizaciones recientes afectaron el servicio y la convivencia entre usuarios - crédito Transmilenio

La gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, hizo un llamado público a la ciudadanía para evitar actividades de proselitismo político en estaciones, portales y buses del sistema de transporte masivo de Bogotá, tras la difusión de videos y recientes bloqueos que afectaron la operación del servicio.

Ortiz dirigió un mensaje a los usuarios y colectivos sociales para pedir el respeto de los espacios del sistema de transporte masivo y subrayó que el sistema funciona como punto de encuentro entre millones de personas con distintas ideologías y que debe mantenerse como un espacio neutral para la movilidad y la sana convivencia de la ciudadanía.

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“Desde Transmilenio queremos hacer una invitación muy especial desde el respeto y el cariño que todos sentimos por la ciudad que habitamos. Nosotros somos mucho más que un sistema de transporte, somos el sitio donde diariamente nos encontramos millones de personas con diferentes creencias, visiones y opiniones sobre el futuro del rumbo del país”, expresó Ortiz en un video de X.

Transmilenio sostuvo que el sistema de transporte masivo debe mantenerse como un espacio neutral para la movilidad y la convivencia - crédito @TransMilenio / X
Transmilenio sostuvo que el sistema de transporte masivo debe mantenerse como un espacio neutral para la movilidad y la convivencia - crédito @TransMilenio / X

La directiva enfatizó que cualquier actividad política dentro del sistema podría derivar en discusiones o situaciones de conflicto, por lo que reiteró la importancia de preservar la neutralidad en estaciones, portales y buses.

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“Por eso, la invitación es a que no se hagan campañas ni proselitismo político en ningún sitio del sistema que puedan generar eventualmente conflictos entre nuestros usuarios”, agregó Ortiz.

Video viral y reacciones: el detonante del pronunciamiento

El llamado de Transmilenio se produjo tras la circulación de un video en redes sociales en el que Daniel Yopasá, comunero indígena de Suba y artista, invitó a organizaciones y colectivos a realizar jornadas de “pedagogía callejera antifascista” en espacios públicos y en el propio sistema de transporte.

En su intervención, Yopasá menciona la participación de artistas, payasos y bufones para actividades de difusión y entrega de material informativo en distintos puntos de Bogotá, incluyendo portales y estaciones del sistema integrado de transporte.

Transmilenio informó que en 2025 hubo 890 eventos que afectaron la operación del sistema, frente a 527 del año anterior - crédito X
Transmilenio informó que en 2025 hubo 890 eventos que afectaron la operación del sistema, frente a 527 del año anterior - crédito X

“Nos vamos a tomar Transmilenio y nos vamos a tomar los portales que lo que nos han instaurado con odio y violencia se caiga con un discurso de vida,” afirmó Yopasá en el video. Esta convocatoria generó preocupación entre las autoridades del sistema y derivó en la declaración de la gerente.

Impacto de los bloqueos recientes y el contexto político

De acuerdo con cifras divulgadas por Transmilenio, durante 2025 se registraron 890 eventos que afectaron la operación del sistema, frente a 527 del año anterior.

Estas interrupciones impactaron directamente a más de 14,5 millones de usuarios, generaron pérdidas cercanas a $12.638 millones por validaciones no realizadas y provocaron retrasos extendidos, especialmente en corredores de alta demanda como la calle 26, donde un bloqueo puede afectar hasta 700.000 pasajeros y durar en promedio cinco horas.

La administración distrital planteó equilibrar el derecho a la protesta con el derecho a la movilidad de millones de ciudadanos que usan el transporte público - crédito TransMilenio
La administración distrital planteó equilibrar el derecho a la protesta con el derecho a la movilidad de millones de ciudadanos que usan el transporte público - crédito TransMilenio

El pronunciamiento de Ortiz se da tras varias jornadas de movilizaciones políticas en Bogotá, muchas de ellas asociadas al respaldo de candidatos presidenciales en la segunda vuelta electoral.

El 1 de junio, concentraciones y marchas se registraron en diferentes puntos de la ciudad, y un día después, grupos de jóvenes manifestaron su apoyo al candidato Iván Cepeda. Incluso, simpatizantes del Pacto Histórico bloquearon temporalmente la estación Museo Nacional, que atiende a cerca de 18.000 personas cada día.

La importancia de la neutralidad y la convivencia

La gerente de Transmilenio reiteró el carácter inclusivo del sistema, afirmando que “El respeto y la sana convivencia son fundamentales para los viajes de nuestros usuarios”. Desde la administración distrital, se insistió en la necesidad de equilibrar el derecho a la protesta con el derecho a la movilidad de millones de ciudadanos que dependen del transporte público para llegar a sus trabajos, colegios y universidades.

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