Sergio Fajardo no recibirá el dinero que se esperaba por reposición de votos tras las elecciones presidenciales: cuánto le corresponde

Sergio Fajardo se ha lanzado tres veces a la Presidencia de Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa

El mecanismo de reposición estatal de votos, implementado después de las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, está en el ojo de millones de colombianos por las diferencias entre cifras divulgadas en el caso de Sergio Fajardo y los montos verificados por reportes oficiales. El sistema de financiación estatal para quienes superan el umbral electoral pone el foco sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.

La cantidad que el excandidato por el movimiento Dignidad y Compromiso recibirá por reposición estatal de votos está determinada solo por los gastos de campaña reportados y auditados ante las autoridades, nunca por rumores ni por el número absoluto de votos. Mientras se especuló con la cifra de $8.000 millones, los informes financieros oficiales establecen que el valor real corresponde solo a gastos justificados, equivalentes a cerca de $1.778 millones.

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Como se recordará, el mecanismo se creó para reembolsar de forma parcial los recursos utilizados en la campaña electoral, pero con dos requisitos: superar el 4% de votos válidos en la elección y entregar un reporte detallado y verificado de ingresos y gastos de campaña.

Sergio Fajardo alcanzó el 4,26% de la votación total en la primera vuelta de las elecciones presidenciales - crédito Registraduría

La normativa exige que los candidatos presenten documentación respaldatoria que será objeto de revisión y auditoría de las autoridades electorales. Solo los que logran ambos requisitos pueden solicitar el reembolso de los recursos empleados en la campaña.

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Resultados y cifras de los candidatos que superaron el umbral

En la primera vuelta presidencial, solo cuatro candidatos alcanzaron el porcentaje requerido:

Abelardo de la Espriella: 10.361.499 votos (43,74 %).

Iván Cepeda: 9.688.361 votos (40,90 %).

Paloma Valencia: 1.639.685 votos (6,92 %).

Sergio Fajardo: 1.009.073 votos (4,26 %).

Por debajo del porcentaje estipulado quedaron figuras como:

Claudia López: 225.517 votos (0,95%).

Santiago Botero: 206.140 votos (0,87%).

Mauricio Lizcano: 53.839 votos (0,22%).

Miguel Uribe Londoño: 28.657 votos (0,12%).

Sondra Macollins: 19.889 votos (0,08%).

Para ellos, no es posible solicitar la reposición estatal de votos.

El caso de Sergio Fajardo: cifras y controversia en la reposición estatal

El caso de Fajardo captó la atención pública por dos factores. Fue el candidato que superó el umbral por menor diferencia —apenas 0,26% más del mínimo exigido— y, a la vez, surgieron versiones sin fundamento sobre un reembolso cercano a $8.000 millones, distinto de los montos oficiales.

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Sergio Fajardo obtuvo más de un millón de votos en la primera vuelta de elecciones presidenciales de 2026 - crédito Lina Gasca/Colprensa

Los documentos oficiales indican que la campaña de Fajardo reportó:

Ingresos totales: $1.857 millones

Desembolsos: $1.778,7 millones.

Los fondos provinieron de diferentes fuentes:

Aportes propios y familiares: $100 millones.

Donaciones particulares: $60 millones.

Créditos bancarios: $500 millones.

Préstamos de particulares: $1.070 millones.

Ayudas en especie: $57 millones.

Organización política que respaldó su candidatura: $70 millones.

Los principales rubros de gastos incluyen:

Administración: $997,3 millones.

Propaganda electoral: $352,4 millones.

Capacitación e investigación política: $317,5 millones.

Transporte y correo: $55,5 millones.

Actos públicos: $23,7 millones.

Solo esos egresos debidamente certificados dan derecho al monto por reposición estatal, que en este caso es de aproximadamente $1.778 millones.

La campaña electoral de Sergio Fajardo reportó desembolsos por $1.778,7 millones - crédito Colprensa

Implicaciones de la financiación estatal

La diferencia entre los rumores iniciales y la cifra realmente comprobada para Fajardo muestra el valor del escrutinio público sobre el presupuesto electoral. El mecanismo de reposición estatal de votos está diseñado para cubrir únicamente los recursos debidamente documentados, lo que garantiza la vigilancia en el uso de fondos estatales.

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En procesos electorales, la distancia entre versiones mediáticas y datos oficiales puede modificar la percepción ciudadana sobre el manejo del dinero público. La revisión precisa de informes asegura que solo las campañas que cumplen todos los requisitos legales puedan recibir la reposición.

En definitiva, la reposición estatal de votos reembolsa solo los desembolsos comprobados por los candidatos. Para Sergio Fajardo, el límite fijado corresponde a lo declarado en los informes oficiales, dejando atrás cualquiera expectativa basada en cifras especulativas.

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