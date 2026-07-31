Colombia
Agregar Infobae enGoogle

El desempleo en Colombia en junio fue el más bajo de los últimos 8 años: Medellín es la ciudad con las mejores cifras

El mercado laboral incorporó 706.000 nuevos ocupados frente al mismo mes de 2025, mientras persistieron amplias diferencias entre regiones, jóvenes y mujeres, según el más reciente informe del Dane

Larga fila de personas usando mascarillas frente a la Oficina de Empleo SENA en Bogotá, con taxis amarillos en la calle mojada.
El Dane reveló que la tasa de desempleo nacional se ubicó en 8,0% durante junio de 2026, con un aumento de 706.000 personas ocupadas frente al mismo periodo del año anterior - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

La tasa de desempleo en Colombia continuó mostrando señales de recuperación durante junio de 2026.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la desocupación nacional se ubicó en 8,0%, lo que representó una reducción de 0,5 puntos porcentuales frente al 8,6% registrado en el mismo mes de 2025.

El resultado estuvo acompañado por un mayor dinamismo del mercado laboral. La tasa de ocupación aumentó de 58,4% a 59,4%, mientras que la tasa global de participación pasó de 63,9% a 64,5%, reflejando una mayor presencia de personas en el mercado de trabajo.

De acuerdo con el informe, el país sumó 706.000 nuevos ocupados durante el último año, equivalente a un crecimiento de 3,0% frente a junio de 2025. Al mismo tiempo, la población desocupada disminuyó en 87.000 personas, una variación anual de -3,9%.

PUBLICIDAD

No obstante, el reporte también evidenció que la informalidad laboral continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral colombiano.

La proporción de ocupados informales permaneció en 55,1% a nivel nacional, lo que significa que más de la mitad de los trabajadores siguen desempeñándose en actividades sin acceso pleno a protección social y garantías laborales.

Alojamiento, construcción y transporte impulsaron el empleo

El crecimiento del empleo estuvo liderado por el sector de alojamiento y servicios de comida, que registró el mayor aporte al incremento de la ocupación con 289.000 personas más que un año atrás.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó las cifras del mercado laboral correspondientes a junio de 2026, con una tasa de desocupación nacional del 8,0% - crédito Dane
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó las cifras del mercado laboral correspondientes a junio de 2026, con una tasa de desocupación nacional del 8,0% - crédito Dane

También sobresalieron las actividades relacionadas con la construcción, que sumaron 146.000 nuevos ocupados, y transporte y almacenamiento, con 145.000 personas adicionales.

En contraste, las industrias manufactureras fueron la principal actividad con pérdida de empleo al registrar 125.000 ocupados menos frente a junio de 2025.

Desde el punto de vista territorial, el mayor crecimiento del empleo se concentró en las otras cabeceras municipales, con una variación de 6,0%, seguidas por los centros poblados y las zonas rurales dispersas, donde el aumento fue de 3,8%.

PUBLICIDAD

En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo también se ubicó en 8,0%, inferior al 8,3% registrado un año antes. Por su parte, la tasa de desocupación desestacionalizada preliminar fue de 8,2% tanto para el total nacional como para ese grupo de ciudades.

Persisten las brechas entre hombres y mujeres

Aunque el informe mostró una reducción en la diferencia entre hombres y mujeres, la brecha laboral por género continúa siendo significativa.

Durante junio de 2026, la tasa de desempleo de las mujeres fue de 9,9%, mientras que la de los hombres se ubicó en 6,6%. La diferencia fue de 3,3 puntos porcentuales, menor a la observada en junio de 2025, cuando alcanzó 3,9 puntos.

La desocupación en Colombia se ubicó en 8,8% en abril de 2026 y se mantuvo en el mismo nivel de un año antes, según el Dane - crédito Dane
El desempleo en Colombia mostró una reducción anual, aunque persisten diferencias entre regiones, grupos poblacionales y niveles de informalidad laboral - crédito Dane

El reporte también mostró que el desempleo sigue afectando con mayor intensidad a la población joven. En el trimestre móvil comprendido entre abril y junio de 2026, la tasa de desocupación juvenil fue de 14,7%, casi el doble del promedio nacional.

La informalidad continúa siendo uno de los principales retos

A pesar de la reducción del desempleo, la informalidad laboral se mantuvo prácticamente sin cambios en el agregado nacional.

El Dane reportó que el 55,1% de los ocupados trabajó en condiciones de informalidad durante junio de 2026. La situación fue especialmente marcada en los centros poblados y las zonas rurales dispersas, donde el indicador aumentó de 83,3% a 84,1%.

En contraste, la informalidad mostró una reducción en las principales áreas urbanas. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas descendió hasta 42,2%, mientras que en las 13 principales ciudades cayó a 41,0%, ambos casos con una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al año anterior.

Quibdó registró la mayor tasa de desempleo del país

Las diferencias regionales siguieron siendo amplias.

Ciudad de Medellín panorámica-Antioquia-Colombia
Medellín y su área metropolitana registraron una de las tasas de desempleo más bajas del país durante junio de 2026, con un indicador de 7,1% - crédito Alcalde de Medellín

Según el Dane, Quibdó presentó la tasa de desempleo más alta del país durante junio de 2026, con 23,3%, seguida por Cartagena, con 13,2%, e Ibagué, con 12,8%. El informe indicó que los resultados de Quibdó y Cartagena reflejaron variaciones estadísticamente significativas frente al año anterior.

En el extremo opuesto, las menores tasas de desocupación correspondieron a Medellín y su área metropolitana, con 7,1%; Pereira y su área metropolitana, con 7,2%; y Villavicencio, con 7,9%.

Entre la población joven también se mantuvieron fuertes diferencias territoriales. Quibdó encabezó nuevamente el listado con una tasa de desempleo juvenil de 33,9%, seguida por Sincelejo con 24,5% y Cartagena con 23,0%.

Las menores tasas para este grupo poblacional se registraron en Pereira y su área metropolitana (12,5%), Neiva (12,7%) y Medellín y su área metropolitana (12,9%).

Temas Relacionados

Desempleo ColombiaDesempleo DaneDesempleo junioEmpleo en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Viaje del presidente Gustavo Petro a Cuba: la última salida internacional como el jefe de Estado antes de la posesión de Abelardo de la Espriella

Durante su administración, el mandatario ya había visitado Cuba en dos ocasiones: la primera en junio de 2023, para el cierre de un ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN, y la segunda en septiembre de 2023, donde participó en la Cumbre del G77+China

EN VIVO Viaje del presidente Gustavo Petro a Cuba: la última salida internacional como el jefe de Estado antes de la posesión de Abelardo de la Espriella

Cuánto subirá el Banco de la República las tasas de interés en Colombia según los expertos: este viernes 31 se reúne la junta directiva para tomar decisiones

La decisión se conocerá hacia las 1:15 p. m., con el mercado dividido entre ajustes de 50 o 75 puntos básicos que ubicarían el indicador en 12,50% o 12,75%

Cuánto subirá el Banco de la República las tasas de interés en Colombia según los expertos: este viernes 31 se reúne la junta directiva para tomar decisiones

Director de Medina Legal dio detalles del caso de el asesinato de María Camila Potosí en Cali: “Ya entregamos el cuerpo”

La Policía y la Fiscalía capturaron a cinco personas en Cali y Tuluá: una mujer identificada como Yulieth y cuatro hombres conocidos con los alias de Nilson, Edu, Kevin y JJ. A este grupo las autoridades le atribuyen secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas

Director de Medina Legal dio detalles del caso de el asesinato de María Camila Potosí en Cali: “Ya entregamos el cuerpo”

Petro volvió a criticar al Consejo de Estado por frenar traslado de recursos a la Ungrd y lanzó fuerte advertencia: “Habrá una crisis humanitaria y ambiental en Colombia”

El presidente aseguró que la suspensión del decreto que permitía trasladar $4 billones a la Ungrd pone en riesgo la ejecución de proyectos de agua potable, producción de alimentos y energía solar para atender los efectos del fenómeno de El Niño

Petro volvió a criticar al Consejo de Estado por frenar traslado de recursos a la Ungrd y lanzó fuerte advertencia: “Habrá una crisis humanitaria y ambiental en Colombia”

Capitán de la Policía aceptó su responsabilidad en las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza en caso de Laura Sarabia: será testigo clave contra otros policías

Un juez avaló un principio de oportunidad parcial que suspendió por un año el proceso por uno de los delitos imputados al capitán de la Policía, mientras continúa la investigación por presuntas irregularidades en la obtención de órdenes de interceptación y la falsificación de documentos oficiales

Capitán de la Policía aceptó su responsabilidad en las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza en caso de Laura Sarabia: será testigo clave contra otros policías
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

Habló la abogada de Rafael Poveda tras los señalamientos contra el periodista por presunto acoso sexual: “No toda insinuación es automáticamente un delito”

Habló la abogada de Rafael Poveda tras los señalamientos contra el periodista por presunto acoso sexual: “No toda insinuación es automáticamente un delito”

Exreina del Carnaval de Barranquilla reveló que su mamá buscó hipnotizarla para que no comiera más y bajara de peso: “Me inyectaron todos los días hormonas”

Esposo de Laura Tobón quedó en el centro de la polémica por fotografía junto a Keiko Fujimori: “Esto es historia judicial”

Claudia Bahamón sufrió un nuevo accidente en ‘MasterChef Celebrity’: “A ese paso no va a llegar a la final”

‘Yo me llamo’ capítulo 30 de julio de 2026: Lady Gaga y Diomedes Díaz se robaron toda la atención de la noche

Deportes

Inter de Bogotá demandó el partido ante América de Cali por la Liga BetPlay: habrían alineado de manera indebida a Yhormar Hurtado

Inter de Bogotá demandó el partido ante América de Cali por la Liga BetPlay: habrían alineado de manera indebida a Yhormar Hurtado

El árbitro colombiano Wilmar Roldán se enfrentó con excampeón del mundo en la Copa Sudamericana: qué fue lo que pasó

Así reaccionó la prensa venezolana a la goleada de Santa Fe ante Caracas por la Copa Sudamericana: “El último clavo del ataúd”

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: la delegación Tricolor llegó a las cien preseas

El Ministerio del Deporte definió el futuro de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol: querían tumbarlo