El desempleo en Colombia en junio fue el más bajo de los últimos 8 años: Medellín es la ciudad con las mejores cifras

El Dane reveló que la tasa de desempleo nacional se ubicó en 8,0% durante junio de 2026, con un aumento de 706.000 personas ocupadas frente al mismo periodo del año anterior - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La tasa de desempleo en Colombia continuó mostrando señales de recuperación durante junio de 2026.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la desocupación nacional se ubicó en 8,0%, lo que representó una reducción de 0,5 puntos porcentuales frente al 8,6% registrado en el mismo mes de 2025.

El resultado estuvo acompañado por un mayor dinamismo del mercado laboral. La tasa de ocupación aumentó de 58,4% a 59,4%, mientras que la tasa global de participación pasó de 63,9% a 64,5%, reflejando una mayor presencia de personas en el mercado de trabajo.

De acuerdo con el informe, el país sumó 706.000 nuevos ocupados durante el último año, equivalente a un crecimiento de 3,0% frente a junio de 2025. Al mismo tiempo, la población desocupada disminuyó en 87.000 personas, una variación anual de -3,9%.

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No obstante, el reporte también evidenció que la informalidad laboral continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral colombiano.

La proporción de ocupados informales permaneció en 55,1% a nivel nacional, lo que significa que más de la mitad de los trabajadores siguen desempeñándose en actividades sin acceso pleno a protección social y garantías laborales.

Alojamiento, construcción y transporte impulsaron el empleo

El crecimiento del empleo estuvo liderado por el sector de alojamiento y servicios de comida, que registró el mayor aporte al incremento de la ocupación con 289.000 personas más que un año atrás.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó las cifras del mercado laboral correspondientes a junio de 2026, con una tasa de desocupación nacional del 8,0% - crédito Dane

También sobresalieron las actividades relacionadas con la construcción, que sumaron 146.000 nuevos ocupados, y transporte y almacenamiento, con 145.000 personas adicionales.

En contraste, las industrias manufactureras fueron la principal actividad con pérdida de empleo al registrar 125.000 ocupados menos frente a junio de 2025.

Desde el punto de vista territorial, el mayor crecimiento del empleo se concentró en las otras cabeceras municipales, con una variación de 6,0%, seguidas por los centros poblados y las zonas rurales dispersas, donde el aumento fue de 3,8%.

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En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo también se ubicó en 8,0%, inferior al 8,3% registrado un año antes. Por su parte, la tasa de desocupación desestacionalizada preliminar fue de 8,2% tanto para el total nacional como para ese grupo de ciudades.

Persisten las brechas entre hombres y mujeres

Aunque el informe mostró una reducción en la diferencia entre hombres y mujeres, la brecha laboral por género continúa siendo significativa.

Durante junio de 2026, la tasa de desempleo de las mujeres fue de 9,9%, mientras que la de los hombres se ubicó en 6,6%. La diferencia fue de 3,3 puntos porcentuales, menor a la observada en junio de 2025, cuando alcanzó 3,9 puntos.

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El desempleo en Colombia mostró una reducción anual, aunque persisten diferencias entre regiones, grupos poblacionales y niveles de informalidad laboral - crédito Dane

El reporte también mostró que el desempleo sigue afectando con mayor intensidad a la población joven. En el trimestre móvil comprendido entre abril y junio de 2026, la tasa de desocupación juvenil fue de 14,7%, casi el doble del promedio nacional.

La informalidad continúa siendo uno de los principales retos

A pesar de la reducción del desempleo, la informalidad laboral se mantuvo prácticamente sin cambios en el agregado nacional.

El Dane reportó que el 55,1% de los ocupados trabajó en condiciones de informalidad durante junio de 2026. La situación fue especialmente marcada en los centros poblados y las zonas rurales dispersas, donde el indicador aumentó de 83,3% a 84,1%.

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En contraste, la informalidad mostró una reducción en las principales áreas urbanas. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas descendió hasta 42,2%, mientras que en las 13 principales ciudades cayó a 41,0%, ambos casos con una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al año anterior.

Quibdó registró la mayor tasa de desempleo del país

Las diferencias regionales siguieron siendo amplias.

Medellín y su área metropolitana registraron una de las tasas de desempleo más bajas del país durante junio de 2026, con un indicador de 7,1% - crédito Alcalde de Medellín

Según el Dane, Quibdó presentó la tasa de desempleo más alta del país durante junio de 2026, con 23,3%, seguida por Cartagena, con 13,2%, e Ibagué, con 12,8%. El informe indicó que los resultados de Quibdó y Cartagena reflejaron variaciones estadísticamente significativas frente al año anterior.

En el extremo opuesto, las menores tasas de desocupación correspondieron a Medellín y su área metropolitana, con 7,1%; Pereira y su área metropolitana, con 7,2%; y Villavicencio, con 7,9%.

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Entre la población joven también se mantuvieron fuertes diferencias territoriales. Quibdó encabezó nuevamente el listado con una tasa de desempleo juvenil de 33,9%, seguida por Sincelejo con 24,5% y Cartagena con 23,0%.

Las menores tasas para este grupo poblacional se registraron en Pereira y su área metropolitana (12,5%), Neiva (12,7%) y Medellín y su área metropolitana (12,9%).