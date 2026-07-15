Colombia

Fiscalía solicitó audiencia de formulación de imputación contra Jorge Alfredo Vargas por el delito de acoso sexual

El periodista y presentador es señalado de haber acosado a compañeras de trabajo. En marzo de 2026 terminó su contrato con Caracol Televisión

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Caracol Televisión anunció la terminación del contrato de Jorge Alfredo Vargas tras denuncias de acoso sexual - crédito @jorgeavargas67/Instagram
Jorge Alfredo Vargas fue señalado por la menos cuatro mujeres por presuntos actos de acoso sexual - crédito @jorgeavargas67/Instagram

Avanzan las indagaciones que se adelantan por hechos de acoso sexual en Caracol Televisión. Cuestión Pública confirmó que una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó una solicitud de audiencia de formulación de imputación de cargos contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo.

De acuerdo con el informativo, que consultó con fuentes del ente acusador sobre dicha petición, el presentador podría ser investigado por el delito de acoso sexual, contemplado en el artículo 210-A del Código Penal Colombiano. Este tipo penal contempla una pena en prisión de entre uno y tres años.

De acuerdo con la indagación que está llevando a cabo la Fiscalía, Vargas fue señalado por cuatro trabajadoras, que lo acusaron de haber incurrido en conductas de acoso sexual entre 2024 y 2026, según detalló Cuestión Pública.

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Ante las denuncias que surgieron y derivaron en un escándalo mediático, tanto Jorge Alfredo Vargas como el presentador Ricardo Orrego –también denunciado por actos de acoso sexual– fueron desvinculados de Caracol Televisión.

Hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas. Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales”, informó el canal en marzo de 2026.

Caracol Televisión informó sobre la terminación de los contratos con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas - crédito @CaracolTV/X
Caracol Televisión informó sobre la terminación de los contratos con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas - crédito @CaracolTV/X

En desarrollo...

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