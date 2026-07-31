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Ejército Nacional abrió convocatoria para que jóvenes que busquen prestar el servicio militar se incorporen en todo el país: fechas y condiciones

En el caso de Bogotá y Cundinamarca, la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional anunció la apertura de la convocatoria para incorporar a más de 1.300 ciudadanos

Las inscripciones están abiertas desde el 1 de agosto de 2026 en todo el país - crédito archivo Colprensa / Marlon Barros | Ejército Nacional / sitio web
Las inscripciones están abiertas desde el 1 de agosto de 2026 en todo el país - crédito archivo Colprensa / Marlon Barros | Ejército Nacional / sitio web
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La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional anunció la apertura de la convocatoria para incorporar a 1.376 jóvenes —1.223 hombres y 153 mujeres— que deseen prestar su servicio militar como parte del tercer contingente de 2026 en Bogotá y Cundinamarca.

El proceso de incorporación se encuentra habilitado desde este sábado, 1 de agosto, y se extenderá hasta finales del mes, periodo en el que los interesados podrán acercarse a cualquiera de las 16 unidades militares de la brigada o a los 10 distritos militares ubicados en la región para recibir orientación y dar inicio al trámite.

Según el comunicado de la Brigada 13, el servicio militar representa una oportunidad para que los jóvenes fortalezcan su proyecto de vida, accediendo a múltiples beneficios.

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Entre los incentivos ofrecidos a quienes sean seleccionados se encuentran:

  • Bonificación económica mensual.
  • Atención integral en salud.
  • Alimentación.
  • Alojamiento.
  • Dotación completa.
  • Capacitación para el trabajo.
  • Facilidades para acceder a la educación superior.
Después de agosto la próxima fecha de incorporación será en noviembre de 2026 - crédito @COL_EJERCITO/X
Después de agosto la próxima fecha de incorporación será en noviembre de 2026 - crédito @COL_EJERCITO/X

Estos apoyos buscan contribuir al desarrollo personal y profesional de los nuevos soldados.

La convocatoria está dirigida a jóvenes que desean incorporarse al Ejército Nacional y desarrollar nuevas habilidades, al tiempo que prestan un servicio al país.

Las autoridades militares han destacado que las puertas de las unidades y distritos militares permanecerán abiertas durante todo el mes, con personal disponible para orientar a los aspirantes durante el proceso de inscripción y selección.

Proceso de incorporación y beneficios

Durante el periodo de convocatoria, los jóvenes interesados pueden acercarse a cualquier unidad o distrito militar de la Brigada 13 para recibir información detallada sobre los requisitos y pasos a seguir.

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Además de la bonificación mensual y las garantías en salud y alimentación, el Ejército Nacional ofrece programas de capacitación laboral y opciones para continuar estudios superiores, con el propósito de facilitar la reintegración a la vida civil al finalizar el servicio.

La Brigada 13 reiteró su compromiso con el desarrollo de los jóvenes y la promoción de oportunidades que les permitan aportar de manera significativa al país, ya sea en labores operativas, proyectos sociales o iniciativas culturales como la Orquesta La Nota 13.

Las autoridades invitaron a los interesados a participar en la convocatoria y aprovechar los recursos disponibles para construir un futuro con más opciones y herramientas personales.

Escaneando el código QR que aparece en la imagen se puede acceder a la dirección web del Ejército en el que se pueden conocer mayores detalles de la convocatoria - crédito Ejército Nacional de Colombia
Escaneando el código QR que aparece en la imagen se puede acceder a la dirección web del Ejército en el que se pueden conocer mayores detalles de la convocatoria - crédito Ejército Nacional de Colombia

Requisitos para inscribirse

  • Ser colombiano o colombiana.
  • Ser mayor de 118 años o hasta faltando un día antes de cumplir los 24 años de edad.
  • Registrarse en la dirección web https://incorporacion.libretamilitar.mil.co
  • Las mujeres interesadas en prestar el servicio military deberán presentar una prueba de embarazo con resultado negativo como requisito indispensable dentro del proceso médico de selección.

El Ejército Nacional recordó que es posible consultar el detalle de los beneficios en la página del Ministerio de Defensa y reiteró que el proceso de inscripción estará disponible en todo el territorio nacional.

Para mayor información consulte los siguientes canales:

  • La dirección web https://incorporese.ejercito.mil.co
  • La línea telefónica - Call center: 6014261420

Los hermanos músicos que terminaron convertidos en soldados: integran la Orquesta La Nota 13

Entre los casos destacados por la Brigada 13 se encuentra la experiencia de los hermanos gemelos Cristian y Camilo Fabra, originarios de Canalete, Córdoba.

Ambos llegaron a Bogotá con una trayectoria musical iniciada en su municipio natal y, tras incorporarse al Batallón de Policía Militar N.° 15, culminaron satisfactoriamente su fase de instrucción y entrenamiento.

Gracias a su talento y dedicación, los hermanos fueron seleccionados para integrar la Orquesta La Nota 13, un grupo musical conformado por soldados que, además de cumplir con sus responsabilidades militares, fortalecen los lazos entre el Ejército Nacional y la sociedad mediante presentaciones en municipios de Cundinamarca y en diferentes actividades institucionales en Bogotá.

Los hermanos Cristian y Camilo Fabra llegaron desde Canalete, Córdoba, donde desde muy pequeños se dedicaban a la música. Al incorporarse al Batallón de Policía Militar N.° 15, de la Brigada 13, culminaron exitosamente su fase de instrucción y entrenamiento y, gracias a su talento y tras un proceso de selección, fueron escogidos para integrar la Orquesta La Nota 13 - crédito Ejército Nacional de Colombia

La Orquesta La Nota 13 tiene como misión llevar mensajes de unión, esperanza y patriotismo a través de la música, participando en fiestas tradicionales, aniversarios, celebraciones locales y eventos dirigidos al personal militar.

De acuerdo con el comunicado, esta iniciativa no solo contribuye al bienestar de los soldados, sino que también refuerza la relación entre el Ejército Nacional y las comunidades.

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