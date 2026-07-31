Gustavo Petro llamó a la calma por connvocatorias a protestas durante la posesión de Abelardo de la Espriella: “Buscan enfrentar al pueblo”

Organizaciones sociales y el Pacto Histórico convocaron movilizaciones en Cali para el 7 de agosto, jornada que coincidirá con la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella - crédito @franklincorpas4/X

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El presidente saliente, Gustavo Petro, hizo un llamado a la ciudadanía de Cali para evitar hechos de violencia durante la jornada del próximo 7 de agosto, fecha en la que la capital del Valle del Cauca será escenario de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y, al mismo tiempo, de movilizaciones convocadas por organizaciones sociales y el Pacto Histórico.

A través de su cuenta de X, Petro pidió que las manifestaciones transcurran de manera pacífica y advirtió sobre posibles intentos de generar confrontaciones durante la jornada.

“Solicito a la ciudadanía de Cali no actuar de manera violenta. Buscan enfrentar al pueblo con violencia. Está es la hora de organizar a toda la sociedad campesina, estudiantil y obrera para alistarse a enfrentar la dedicatoria de los decretos que beneficiaban al pueblo”, escribió el mandatario.

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El pronunciamiento se produjo después de que distintas organizaciones convocaran una jornada de “desobediencia pacífica” en el sector de Puerto Resistencia, una movilización prevista para las 9:00 a. m. del 7 de agosto y que coincidirá con el acto oficial de transmisión de mando presidencial.

De acuerdo con la convocatoria difundida por el Comando Departamental Unitario del Valle, a la manifestación fueron invitados sindicatos, organizaciones sociales, colectivos estudiantiles, comunidades afrodescendientes e indígenas, pensionados y ciudadanía en general.

Gustavo Petro pidió a la ciudadanía de Cali evitar la violencia durante las movilizaciones del 7 de agosto y llamó a la organización pacífica de distintos sectores sociales - crédito Gustavo Petro/X

En paralelo, el senador Iván Cepeda confirmó que el Pacto Histórico no asistirá a la ceremonia de posesión y anunció movilizaciones en Cali, Bogotá y Barranquilla. Según explicó, la colectividad decidió no participar en el acto protocolario porque considera que el nuevo Gobierno enfrenta cuestionamientos sobre su legitimidad política.

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“El 7 de agosto estaremos con el pueblo. No avalaremos con nuestra presencia un Gobierno cuya legitimidad política está seriamente cuestionada, que pone en riesgo la soberanía nacional y anuncia persecución contra la oposición”, expresó el congresista.

Las marchas se desarrollarán mientras Cali recibe a delegaciones nacionales e internacionales que asistirán a la posesión presidencial, un evento que por primera vez se realizará fuera de Bogotá.

La ceremonia tendrá lugar en la Universidad Santiago de Cali, específicamente en la Arena USC, un auditorio con capacidad para aproximadamente 2.600 personas, además de un espacio adicional para cerca de 300 asistentes y una plazoleta equipada con una pantalla gigante para la transmisión del acto.

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El rector de la institución, Carlos Andrés Pérez, explicó que la universidad recibió la confirmación de la sede el pasado 28 de julio y desde entonces adelanta adecuaciones para garantizar el desarrollo del evento.

“Esta gran noticia para la ciudad y la Universidad la recibimos antes de ayer, así que estamos, como se dice, ‘en funciones’, para que todo salga lo mejor posible”, afirmó en declaraciones a Blu Radio.

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella protagonizan una jornada de transición política marcada por la posesión presidencial en Cali y las movilizaciones convocadas para el 7 de agosto - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El directivo indicó que la posesión está prevista inicialmente para las 3:00 p. m., aunque el horario definitivo dependerá de la agenda protocolaria. También señaló que se analiza la posibilidad de habilitar espacios adicionales en caso de que aumente el número de invitados y delegaciones.

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Como parte de la logística, la universidad dispondrá de dos niveles subterráneos de parqueaderos con capacidad para 740 vehículos, además de un área adicional que podría albergar otros 420 automóviles. Los accesos estarán conectados mediante ascensores hacia las zonas destinadas para el evento.

En materia de seguridad, Pérez explicó que las autoridades ya realizan inspecciones y verificaciones en el campus. Agregó que la ubicación del recinto, sobre una de las principales vías de Cali y cerca del Batallón Pichincha, fue uno de los factores considerados para escoger la sede.

Durante los preparativos, el miércoles se registró una protesta de pequeño tamaño frente a la universidad. Según reportes conocidos por las autoridades, cerca de diez personas realizaron una manifestación con consignas políticas sin que se presentaran alteraciones del orden público.

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Mientras avanza la organización del acto protocolario, las autoridades locales proyectan un impacto económico significativo para la ciudad.

Cali inició el 29 de julio los preparativos para la investidura de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella/Google Maps

La Secretaría de Desarrollo Económico de Cali estima la llegada de cerca de 6.000 visitantes nacionales e internacionales, de los cuales alrededor del 85% permanecerá al menos una noche en la capital vallecaucana. Solo la actividad turística generaría ingresos cercanos a los $6.000 millones.

La secretaria de Desarrollo Económico, Laura Loreto Arias Medina, señaló que parte de las delegaciones comenzará a llegar varios días antes de la ceremonia para coordinar aspectos logísticos y de seguridad, lo que impulsará sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

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En total, la administración distrital calcula que la posesión presidencial moverá alrededor de $9.000 millones en la economía local.

Desde el sector hotelero, Diego Fernando Ospina Ramírez, presidente ejecutivo de Cotelco Capítulo Valle del Cauca, proyectó una ocupación de entre el 73% y el 82%, mientras que Nicolás Leyton, director ejecutivo para el Pacífico de Gastronómica, estimó que los establecimientos de comida podrían registrar ingresos adicionales cercanos a los $2.000 millones.