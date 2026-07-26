Alejandro Bermeo, senador involucrado en presunto caso de abuso sexual, propuso una “semana anticomunista” en los colegios de Colombia: la iniciativa ha generado polémica

Alejandro Bermeo, senador de la república, presentó en el Senado un proyecto para crear una Semana Anticomunista en los colegios de Colombia - crédito Captura de Video @runrunpoliticojp/Instagram

La primera semana del nuevo Congreso de la República de Colombia, en el periodo 2026-2030, ya dejó varias iniciativas que han generado polémica en el país.

Una de ellas fue presentada por el senador John Alejandro Bermeo Rodríguez, del movimiento de Salvación Nacional, que consiste en la creación de una “semana anticomunista” en todos los colegios del territorio colombiano.

El congresista, en declaraciones al programa NS Noticias, afirmó que el propósito de esta iniciativa es brindar herramientas a los estudiantes colombianos para conocer las experiencias históricas de varios países del mundo que han impulsado dicha ideología política, con el fin de advertir sobre los riesgos que, en su criterio, tendría la implementación de este modelo en la democracia colombiana.

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Imagen de referencia - Bermeo afirmó que la iniciativa busca enseñar en bachillerato la historia del comunismo, los regímenes autoritarios y el valor de la democracia y el pluralismo - crédito Ministerio de Educación

“Vamos a lograr que una semana en el año se enseñe en las escuelas, en todo el bachillerato, etcétera, lo que han sido los horrores, los crímenes, la historia de lo que ha sido el comunismo, los regímenes autoritarios y por supuesto, el valor de la democracia, del pluralismo”, declaró el parlamentario al medio citado.

Así mismo, mencionó que esta idea está inspirada en la propuesta presentada por la congresista María Elvira Salazar, integrante del Partido Republicano de los Estados Unidos.

Dicho proyecto aún no ha sido avalado por el Congreso norteamericano, aunque el presidente Donald Trump emitió en 2025 una proclamación ejecutiva especial para que se efectúe esta iniciativa la primera semana de noviembre de cada año.

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El senador señaló que su proyecto en Colombia está inspirado en una iniciativa impulsada en Estados Unidos por María Elvira Salazar - crédito Captura de Video X

Críticas a la “semana anticomunista” en Colombia

El proyecto provocó críticas de varios sectores que consideran que no responde a las principales necesidades de las regiones.

Uno de ellos fue el expresidente colombiano Ernesto Samper, quien hizo un llamado al Congreso para que no se apruebe dicho proyecto de ley, ya que, en sus palabras, se impondrá a los estudiantes una cátedra que fundamente la violación de los derechos humanos.

“Un parlamentario de la ultraderecha colombiana propone que se celebre todas las semanas en los colegios del país una semana anticomunista. También podría proponerse que se abra, con ella, una cátedra neofascista, con especialidades en manejo de aranceles, persecución de migrantes, violación de soberanías, bombardeos de pescadores inocentes, manipulación de elecciones democráticas, métodos para acabar con el sistema de Naciones Unidas y cómo reemplazar la paz por la violencia en cuestión de días”, indicó el exmandatario.

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El expresidente colombiano cuestionó la propuesta de una 'semana anticomunista' en los colegios de Colombia - crédito X

Del mismo modo, el exministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, mostró su desacuerdo con la iniciativa de Alejandro Bermeo, y señaló que podría ser el inicio de una serie de seminarios contra otras poblaciones del país.

“Proponen una semana anti comunista, luego vendrá una semana anti Lgbti, luego una semana anti indígena, anti afro, y así. Estamos en presencia de una nueva derecha más anti liberal y más reaccionaria, y más legitimada”, comentó.

El exministro de Justicia cuestionó la propuesta de una 'semana anticomunista' en los colegios de Colombia - crédito X

Por último, la senadora Maria Eugenia Londoño (Pacto Histórico) calificó la propuesta como “reactiva” y enfatizó en que la iniciativa busca convertir las instituciones educativas del Estado en escenarios de “estigmatización política e ideológica”.

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“Desde el Congreso rechazamos esta propuesta del Partido Salvación Nacional. La educación pública debe formar para el pensamiento crítico, la democracia, la pluralidad y la paz, no para el odio ni la persecución”, expresó.

La senadora del Pacto Histórico cuestionó la propuesta de una 'semana anticomunista' en los colegios de Colombia - crédito X

La parlamentaria también recordó que el Partido Comunista Colombiano tiene 96 años de existencia y, según afirmó, ha contribuido a la defensa de la democracia, los derechos de la clase trabajadora, la educación pública, la paz y la justicia social.

Acusación contra Alejandro Bermeo

Vale mencionar que Alejandro Bermeo, que llegó al Senado por el movimiento de Salvación Nacional, enfrenta en la Fiscalía General de la Nación una denuncia por presunto acceso carnal violento.

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La denuncia fue radicada en Ibagué, Tolima, y señala como víctima a Íngrid Yamile Quinaya Tigreros, una mujer de 25 años que acusa al ahora legislador de haberla agredido sexualmente el 7 de abril de 2026.

La actuación judicial indica que la denunciante afirmó que Bermeo la obligó a encontrarse con él y la llevó bajo amenazas a un apartahotel de Ibagué - crédito @alejoberme0/IG y Fiscalía General de la Nación

Según el reporte judicial, la denunciante acudió a la autoridades después del fin de una relación sentimental de dos años con Bermeo Rodríguez. Allí aseguró que él la obligó a encontrarse con él y que, bajo amenazas, la condujo a un apartahotel donde se produjo la agresión.

El expediente indica que la víctima relató que el senador la golpeó en el rostro y la forzó sexualmente en un establecimiento identificado como Apartahotel Mi Oficina, para luego dejarla en su vivienda. Frente a este caso, Alejandro Bermeo no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

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