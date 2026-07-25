Colombia hace historia en la Copa Sudamericana de Voleibol femenino: venció a Chile y clasificó a la final

Colombia logró el cupo a la final de la Copa Sudamericana de Voleibol 2026 y sueña con el título en Lima - crédito Comité Olímpico Colombiano

La final de la Copa Sudamericana de voleibol femenino tendrá a Colombia tras su victoria por 3-0 sobre Chile en la semifinal disputada en Lima, Perú, el sábado 25 de julio, cuando el equipo nacional también logró una remontada enorme.

La delegación Tricolor consiguió el tiquete tras vencer en tres sets, con parciales de 25-19, 25-20 y 25-13, resolvió la semifinal sin ceder sets y avanzó a la definición del torneo del título continental de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Antes de enfrentar a Chile, Colombia había superado a Argentina por 3-1 en la última jornada de la fase de grupos, rival que, posiblemente, será el que enfrente en la final porque juega la otra semifinal contra nada menos que Brasil, potencia del continente.

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Los cupos y el valor de la campaña colombiana

La campaña de Colombia aseguró uno de los seis cupos al Campeonato Sudamericano 2026, que se jugará en Río de Janeiro entre el 8 y el 13 de septiembre, todo gracias a los resultados desde la primera fase hasta la semifinal.

La selección completa un invicto de cuatro partidos. En ese recorrido venció a Venezuela por 3-0, a Ecuador por 3-0, a Argentina por 3-1 y a Chile por 3-0, cuyo triunfo sobre la Albiceleste fue de 11-25, 27-25, 25-21 y 28-26 en Lima.

La selección Colombia femenina de voleibol espera por Brasil y Argentina para la final de la Copa Sudamericana en Lima - crédito Confederación Sudamericana de Voleibol

La nómina cuenta con 14 jugadoras, algunas de ellas son Laura Pascua, Karen Rentería, Ana Olaya, Katherin Rmírez, Valerín Carabalí, Sofía Vélez, Nicoll Torres e Ivonne Montaño. Además, el equipo aseguró su presencia en los Juegos Panamericanos Lima 2027, ya que esta Copa entrega tres plazas para ese certamen.

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El Comité Olímpico Colombiano resaltó que “la Copa Suramericana reúne a varias de las principales selecciones del continente y representa un escenario de alto nivel competitivo para continuar fortaleciendo el proceso del voleibol colombiano frente a rivales de gran exigencia internacional”.

Colombia se encuentra invicta en la Copa Sudamericana de Voleibol y es firme candidato al título - crédito Comité Olímpico Colombiano

Primer oro en los Juegos Centroamericanos

De otro lado, Colombia consiguió su primer oro en ciclismo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en Santo Domingo, con el triunfo de Wálter Vargas en la contrarreloj de ruta masculina. El antioqueño de 34 años se impuso con un registro de 47:13.46 minutos y le dio al país su segunda medalla en estas justas.

Vargas, que había sumado dos platas en ediciones anteriores, superó en el podio a los mexicanos Édgar Cadena y Sebastián Ruíz, quienes marcaron 48:59,68 minutos y 49:07,07 minutos. La diferencia del cafetero fue de más de un minuto y medio sobre sus perseguidores.

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Walter Vargas logró el oro para Colombia en la contrarreloj de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por encima de México - crédito Panam Sports

El medallero colombiano también sumó dos platas en tiro con arco recurvo por equipos. En femenino, Ana Rendón, Isabella Forero y Tania Arias perdieron la final ante México por 5-1 frente a Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, resultado que le dio a la selección mexicana la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En masculino, Jorge Enríquez, Santiago Arcila y Santiago Cruz cayeron otra vez ante el equipo mexicano, integrado por Francisco Padilla, Matías Grande y Raúl Rodríguez, por 5-3. La delegación colombiana seguirá en competencia en más de 10 disciplinas y participa con 475 deportistas (263 hombres y 212 mujeres) en 34 deportes, según el Comité Olímpico Colombiano.

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Previo a eso, la delegación nacional desfiló en la ceremonia de inauguración el viernes 24 de julio en el estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, junto con los otros 37 países, y el Ministerio del Deporte destacó lo siguiente: “Luciendo el tradicional sombrero vueltiao, la delegación colombiana dijo presente. Los ciclistas de pista y multimedallistas, Stefany Cuadrado y Kevin Quintero, portaron la bandera colombiana en representación de los 475 deportistas (212 mujeres y 263 hombres), que participarán en 34 deportes hasta el próximo 8 de agosto”.