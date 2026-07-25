Jhon Jáder Durán se ganó los primeros elogios en Benfica: “Puede ser, si quiere, extremadamente importante”

Jhon Jáder Durán empezó a ganarse el cariño de los aficionados en Portugal por su primer gol con el Benfica - crédito SL Benfica

Gol y asistencia en Benfica marcaron la presentación en cancha de Jhon Durán, que anotó y dio un pase de gol en la victoria 5-1 sobre Belenenses en un amistoso de pretemporada que sirvió para ver el nivel actual del colombiano y de cara a la temporada que ya inició.

En Portugal, los medios locales valoraron el estreno del delantero con elogios inmediatos tras ese triunfo de las águilas. Uno de ellos lo señaló como uno de los nombres más destacados del partido y sostuvo que su arranque dejó señales de peso para el ataque del equipo portugués.

El diario portugués A Bola remarcó una secuencia que resumió su debut en el estadio Da Luz de Lisboa: “Primer toque: gol. En el segundo toque: asistencia para el 5-1 de Prestianni”.

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La publicación también lo describió como lo más destacado de la victoria en este duelo de preparación. Esa valoración se apoyó en su incidencia directa en el marcador y en su rápida conexión con sus compañeros, pese al poco tiempo de preparación.

La presentación de Jhon Jáder Durán

El medio portugués añadió que, pese a los pocos entrenamientos, el colombiano dejó acciones más allá del gol y la asistencia. Entre ellas, mencionó una jugada después del minuto 70, cuando ofreció el balón a Ivanovic dentro del área para un remate peligroso.

Ese pasaje fue presentado por el periódico como una muestra de trabajo colectivo del nuevo fichaje. En esa lectura, el entendimiento con Ivanovic y la asistencia a Prestianni sirvieron para medir su adaptación inicial.

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El atacante Jhon Jáder Durán fue uno de los más destacados en la goleada ante Belenenses -crédito @SLBenfica/X

La evaluación también se detuvo en su perfil como atacante, al que definió como un delantero “rápido y potente” y añadió que “siempre tiene en mente una palabra de ocho letras: portería. Y otra de solo tres letras: gol”.

El medio portugués apuntó que Durán puede alcanzar un papel de mucho peso en el equipo si sostiene ese nivel. Esa proyección apareció ligada a su rendimiento dentro del campo: “Puede ser, si quiere, extremadamente importante para el Benfica”.

Jhon Jáder Durán empezó bien con el Benfica, con el que desea volver a ser figura en Europa - crédito Benfica

El contexto de su llegada al Benfica

Jhon Jader Durán jugará esta temporada en Benfica cedido por Al Nassr, club dueño de sus derechos deportivos. Tras su salida del Zenit de San Petersburgo, varios equipos se interesaron en incorporarlo, pero los portugueses lograron el mejor acuerdo posible por el delantero.

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Entre ellos estuvo Galatasaray, que quiso ficharlo después de su paso por Fenerbahçe, también en Turquía. La operación no prosperó por diferencias económicas con los árabes, que pagaron 77 millones de euros al Aston Villa por su fichaje en enero de 2026, con contrato hasta 2030.

Rui Costa acompañó la presentación de Jhon Durán ante los medios oficiales del Benfica-crédito @SLBenfica/X

El periodista Erinç Bilican explicó así ese intento fallido: “La razón por la que el traspaso de Jhon Duran estuvo a punto de formalizarse fue esta. Estaba previsto como un préstamo gratuito. Al-Nassr no lo aceptó. También iban a pagar 5 millones de euros de su salario. Con Jhon Duran también se había acordado un rescisión unilateral. Si Al-Nassr no hubiera pedido 5 millones de euros por el préstamo, Jhon Duran habría sido transferido al Galatasaray”.

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Durán pasó seis meses en Fenerbahce, donde disputó 21 partidos entre liga, copa y torneos internacionales. En ese tramo firmó cinco goles y tres asistencias, además de ganar la Supercopa de Turquía.

La siguiente prueba para el delantero podría llegar este jueves 30 de julio a las 2:00 p. m. de Colombia, en la ronda de clasificación de la Europa League frente al Saint Gallen de Suiza, una exigencia mayor que el amistoso ante Belenenses.

Tras una entrada tan productiva, la atención quedó puesta en si el colombiano logrará trasladar ese impacto inicial a un escenario competitivo de mayor exigencia, pues en agosto iniciará la Primeira Liga, cuyo objetivo no será otro que el título.

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