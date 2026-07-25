Colombia

Aerocivil confirmó afectaciones en las operaciones de los aeropuertos de Barranquilla, Medellín y Villavicencio por condiciones climáticas

Las condiciones climáticas adversas representan uno de los principales factores de interrupción en el tráfico aéreo, ya que pueden limitar la visibilidad y dificultar tanto los despegues como los aterrizajes

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Aviso oficial sobre afectaciones publicado por el aeropuerto Olaya Herrera en su cuenta de X - crédito Aeropuerto Olaya Herrera
Aviso oficial sobre afectaciones publicado por el aeropuerto Olaya Herrera en su cuenta de X - crédito Aeropuerto Olaya Herrera

Las operaciones aéreas en los aeropuertos de Barranquilla, Medellín y Villavicencio sufren alteraciones durante la mañana del 25 de julio de 2026 por causas meteorológicas. La Aeronáutica Civil informó que la situación obligó a modificar la programación habitual de vuelos en estas ciudades.

Las condiciones climáticas adversas representan uno de los principales factores de interrupción en el tráfico aéreo, ya que pueden limitar la visibilidad y dificultar tanto los despegues como los aterrizajes. Según la Aeronáutica Civil, la medida busca minimizar riesgos para pasajeros y tripulación, ajustando la operación conforme evolucione el clima.

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