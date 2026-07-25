Colombia

Capturan en Cauca a alias El Indio, presunto jefe de red de apoyo al terrorismo señalado de coordinar extorsiones, inteligencia criminal y ataques frustrados

Un operativo conjunto de la Policía, el Ejército y la Fiscalía culminó con la detención de un hombre acusado de liderar acciones delictivas, intimidar a la población e intentar atentados en el suroeste colombiano

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Alias El Indio, acusado de coordinar crímenes en Cauca, fue detenido - crédito Colprensa
Alias El Indio, acusado de coordinar crímenes en Cauca, fue detenido - crédito Colprensa

En una operación conjunta en el departamento de Cauca, autoridades de Colombia capturaron a alias El Indio, presunto cabecilla de una Red de Apoyo al Terrorismo vinculada a las disidencias armadas de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La detención se realizó en cumplimiento de una orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado, y se le atribuye una trayectoria criminal de aproximadamente seis años al servicio de los frentes Dagoberto Ramos y Carlos Patiño.

De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya Piraquive, el capturado habría coordinado labores de inteligencia destinadas a identificar movimientos de la Fuerza Pública, liderado extorsiones a comerciantes y empresarios, y participado en la planeación de homicidios en la región. Las investigaciones también vinculan a alias El Indio con la instalación de pasacalles que contienen mensajes de intimidación en sectores de Popayán, una estrategia que, según la Policía, buscaba fortalecer el control territorial de las estructuras armadas ilegales.

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Pese a haberse sometido a la justicia en 2023, el individuo habría reincidido en actividades delictivas y estaría relacionado con la planeación de un atentado frustrado contra uniformados de la Estación de Policía del municipio de Silvia en 2025. Las autoridades señalaron que la rápida reacción y el trabajo de inteligencia permitieron evitar el ataque, que tenía como objetivo aumentar la presión sobre la fuerza pública en el departamento.

Durante la detención, los investigadores incautaron seis teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense para recabar información sobre las operaciones de la red y sus posibles vínculos con otros integrantes de las disidencias. Estos elementos serán fundamentales para fortalecer el proceso judicial y esclarecer otras acciones atribuidas al detenido.

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La Policía Nacional subrayó que este resultado forma parte de la ofensiva sostenida contra las redes de apoyo al terrorismo y las estructuras armadas ilegales que operan en Cauca, una de las zonas más afectadas por la presencia de disidencias de las Farc. El coronel Bedoya Piraquive afirmó que la captura de alias El Indio representa un golpe a la coordinación de actividades criminales y a las estrategias de intimidación implementadas en la región.

El procedimiento judicial se llevó a cabo en coordinación con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, instituciones que reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la protección de la población civil frente a la acción de los grupos armados ilegales.

Noticia en desarrollo…

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