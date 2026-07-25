Concejala de Bogotá cuestionó al alcalde Galán por crimen de conductor de aplicación tras falso servicio: “¡No me hagan nada, ya me bajo!”

El crimen se reportó el 22 de julio de 2026 en el sector de Soratama, en la localidad de Usaquén - crédito @RocioDussanPer/X

La situación en materia de seguridad y la percepción por una parte de la ciudadanía en Bogotá llevó a que la concejala Rocío Dussán Pérez (Polo Democrático - Pacto Histórico) arremetiera contra la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, luego de un nuevo crimen que se presentó en el norte de la capital y que dejó como víctima al conductor de un vehículo que minutos antes fue baleado por dos sujetos que usaron la modalidad de falso servicio para robarle el automóvil, y que era su medio de trabajo por medio de aplicaciones de transporte.

Pese a que la oportuna reacción de los efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá que permitió la captura de los dos delincuentes de 18 y 20 años (ambos de nacionalidad venezolana), y tras una persecución que desembocó en una balacera, el conductor que en principio resultó herido, minutos después falleció, en hechos que se presentaron la tarde del miércoles 22 de julio de 2026 en el sector de El Codito, en la localidad de Usaquén, pero cuyo resultado se conoció la mañana del viernes 24 de julio.

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Por este nuevo caso violento en la capital, Dussán señaló desde su cuenta de X el mismo viernes que “los capturados incluso dispararon contra la @PoliciaBogota al momento de la captura”, y agregó una reflexión sobre cómo llegaron a ese nivel de accionar los hoy detenidos para acabar con la vida de otra persona.

“¿Cuántos delitos tuvieron que cometer antes para llegar a este nivel de violencia? ¿Pertenecen a una banda criminal? ¿Cuántos delincuentes más siguen libres mientras los ciudadanos ponen los muertos?" fueron las preguntas que precisó Dussán en su mensaje, en el que adjuntó el video de una cámara de seguridad que registra el momento exacto en el que los dos criminales agreden al conductor y uno de ellos le dispara.

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La concejala compartió el video de una cámara de seguridad que captó los tres ataques que sufrió el coductor de aplicación por parte de los dos detenidos, que le dispararon por robarle su vehículo - crédito @RocioDussanPer/X

La indolencia de los dos ladrones fue tal que luego de herir con arma de fuego a la víctima, la dejaron tirada en plena vía a su suerte, y huyeron con el vehículo.

Por este motivo, Dussán aseguró que “en Bogotá asesinan, en promedio, a 5 personas al día, la inseguridad dejó de ser una percepción”, y en otro ‘dardo’ a la administración distrital, la cabildante expresó que esta problemática “se convirtió en el sello de la administración de @CarlosFGalan”.

Al final, la concejala sentenció que “mientras los bogotanos viven con miedo, los criminales actúan con una tranquilidad increíble”.

Las palabras de Dussán apuntaron con vehemencia a uno de los detalles que más llamó la atención luego de que ella compartió el video que captó el momento exacto del crimen.

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Y es que en el video se alcanzan a escuchar los gritos y las súplicas del conductor, que temiendo por su vida dijo: “¡No, no, no, no. Ya me bajo!”

“No me hagan nada pá, ya me bajo”, fueron las últimas palabras que pronunció en vida el conductor, que luego de esto recibió tres impactos, y lo que más rechazo provocó en redes sociales, es que ya malherido y tratando de buscar refugio, el cómplice del primer ladrón accionó su revólver y en una segunda racha se escucharon más de cinco detonaciones.

Los dos detenidos de 18 y 20 años - créditos Mebog | @RocioDussanPer/X

Sin embargo, y con la intención de rematarlo, este mismo sujeto desciende del vehículo hasta el punto donde cayó por segunda vez la víctima y le vuelve a propinar dos impactos más.

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Los detalles del operativo de captura de los asesinos de conductor de aplicación en Bogotá

La Policía Nacional destacó en su reporte oficial que los dos capturados tendrán que responder por los presuntos delitos de homicidio agravado y hurto.

“Gracias a la rápida reacción por parte de nuestras zonas de atención en la localidad de Usaquén, específicamente en el sector de Villa Nidia, se logra la captura de dos personas de nacionalidad venezolana, quienes minutos antes habrían hurtado un vehículo a una persona quien desafortunadamente pierde la vida”, señaló en declaraciones a medios de comunicación el teniente coronel Ricardo Cháves, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana N° 1 de la Mebog.

Sobre el modus operandi de los delincuentes, se detalló por parte del oficial que “estas personas habrían solicitado mediante una aplicación este servicio desde el centro de la ciudad hacia el norte y en algún tramo de la carrera Séptima habrían intimidado a este conductor haciéndolo subir hacia el cerro en la parte alta del sector de Soratama”.

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Declaraciones del teniente coronel Ricardo Cháves, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana N° 1 de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

Luego de que se escucharon varias detonaciones, se inició “un plan candado en toda la jurisdicción de Usaquén” y producto de esto se desencadenó la persecución, agregó el coronel Cháves.

“Al hallar el vehículo, estos sujetos pierden el control del vehículo colisionando contra el separador de la calle 183 con (carrera) Séptima”, añadió el vocero de la Mebog, que al final detalló que los agentes del cuadrante “los capturan y se les halla en su poder un arma de fuego tipo pistola, la cual habrían utilizado para cometer este delito”.