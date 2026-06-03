Colombia

Santiago Osorio le respondió a Westcol y puso el foco en la transparencia de su entrevista con Abelardo de la Espriella

En un video publicado en sus redes sociales, el congresista del Pacto Histórico-Verde dijo que recibió información sobre la aeronave usada para ir a una entrevista con Abelardo de la Espriella y pidió transparencia

Guardar
Google icon

Santiago Osorio le contestó a Westcol: críticas por avión privado en el que fue a entrevista con Abelardo de la Espriella y por la falta de información - crédito @santiagosoriom/IG

Una controversia entre el streamer Westcol y congresista Santiago Osorio Marín, del Pacto Histórico, sigue sumando capítulos.

Luego de que el también creador de contenido digital dedicara varios minutos de una de sus transmisiones en vivo a cuestionar a Osorio, el integrante de la coalición Pacto Histórico-Verde decidió responder públicamente y explicar los motivos detrás de las preguntas que originaron la polémica.

PUBLICIDAD

A través de un video difundido en sus redes sociales, el congresista aseguró que su interés nunca fue generar una confrontación personal con el influenciador, sino plantear interrogantes relacionados con la transparencia en torno a la reciente entrevista realizada por Westcol al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“Westcol me dedicó 30 minutos de su stream y creo que esto merece una respuesta seria, clara y sin gritos. Entonces, ¿quién pagó los vuelos privados en los que se movió?”, comenzó diciendo el congresista en su pronunciamiento.

PUBLICIDAD

Continúa el rifirrafe entre Westcol y Santiago Osorio: congresista respondió tras ser mencionado durante un extenso stream - crédito @santiagosoriom/IG
Continúa el rifirrafe entre Westcol y Santiago Osorio: congresista respondió tras ser mencionado durante un extenso stream - crédito @santiagosoriom/IG

Según explicó, todo surgió después de la conversación que sostuvo el streamer con el empresario y figura política Abelardo de la Espriella, encuentro que generó múltiples reacciones en redes sociales. Osorio indicó que, tras la emisión de la entrevista, recibió información relacionada con la aeronave utilizada para el desplazamiento del creador de contenido.

“Porque esto no se trató de lloriquear por una pregunta, se trató de algo mucho más simple: transparencia. Yo hice una pregunta puntual: ¿Quién pagó el jet privado que llevó al señor Westcol a entrevistar al señor Abelardo de la Espriella? Y esto lo hice porque apenas terminó la entrevista del show, me llegó esta información sobre la aeronave en la que al parecer se trasladó Westcol, que haría parte de la empresa Helistar, que es la encargada de todos los vuelos del señor Abelardo de las Piedras”, afirmó.

El congresista insistió en que sus cuestionamientos estaban relacionados con el origen de los recursos utilizados para ese desplazamiento y no con un ataque personal contra el streamer. Incluso defendió la importancia de formular preguntas sobre posibles intereses detrás de determinados contenidos o campañas de comunicación.

“Y yo quería saber de la propia voz de Westcol si el señor Abelardo le había pagado el vuelo o no. Por eso pregunté quién había financiado ese vuelo privado. Entonces, no entiendo por qué preguntar por financiación, relaciones o intereses detrás de una campaña debe considerarse un pecado. En democracia, Westcol, preguntar no es atacar, preguntar es cuidar el debate público”, sostuvo.

El debate por un vuelo privado enfrenta a Westcol y Osorio - crédito @osoriosantiago/X
El debate por un vuelo privado enfrenta a Westcol y Osorio - crédito @osoriosantiago/X

Más allá de la discusión sobre el vuelo privado, Osorio también aprovechó para referirse al desarrollo de la entrevista que protagonizó el creador digital. Aunque reconoció que el streamer le formuló preguntas relevantes a Abelardo de la Espriella, consideró que la conversación terminó convirtiéndose en un espectáculo mediático.

“Ahora, más allá de la financiación del jet, a mí lo que me preocupa es el espectáculo. Westcol, definitivamente usted tenía preguntas muy importantes, pero el candidato, el que usted tenía del otro lado, se aprovechó de usted, hermano, y convirtió todo en un espectáculo, todo un performance lleno de gritos, personajes, frases virales y victimización”, manifestó.

El representante a la Cámara agregó que, a su juicio, el formato terminó favoreciendo la creación de momentos virales por encima de una discusión de fondo sobre temas políticos y de interés público. Asimismo, señaló que varios creadores de contenido habrían expresado una percepción similar después de la transmisión.

“Y eso quedó tan evidente que incluso muchos otros creadores de contenido terminaron diciendo que el stream a usted se le salió de las manos y que usted terminó manipulado convirtiendo todo esto en un show”, concluyó.

La decisión se tomó tras el cruce con el congresista Santiago Osorio, quien cuestionó el origen de unos vuelos privados y, según el streamer, se sumó a incumplimientos del entorno político - crédito @wreals_comunidad/Instagram

Qué dijo Westcol sobre Santiago Osorio

En medio de la serie de señalamientos cruzados, el streamer antioqueño aseguró que la posibilidad de realizar una entrevista con el candidato presidencial Iván Cepeda estaría cada vez más lejos de concretarse.

Durante la transmisión aseguró que los señalamientos afectaron directamente la intención que tenía de continuar gestionando un encuentro con Cepeda.

“Resulta que un congresista del Pacto Histórico, del equipo personal de Cepeda, me acusa y me dice que soy un ladrón, que a mí me pagaron un jet privado; me lo estoy ganando a pulmón, a mí no me importa si me dice vendido, pero yo vengo del lodo, a mí nadie me puede decir que me pagaron algo cuando no he recibido un centavo de nadie de la política”, expresó.

De acuerdo con el creador de contenido, la entrevista con Cepeda ha enfrentado múltiples dificultades desde hace varios meses. Además, insistió en que su intención siempre fue aplicar el mismo formato de conversación que utilizó anteriormente con el presidente Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Abelardo de la Espriella. Sin embargo, reconoció que el ambiente generado por las recientes discusiones ha deteriorado la posibilidad de concretar el encuentro.

“Ahora imagínese con alguien que me está insultando directamente. Lo siento, pero es que yo también tengo mi ego; aquí todos somos personas, somos hombres, es lo que es”, manifestó.

Temas Relacionados

Santiago Osorio MarínWestcolAbelardo de la EspriellaEntrevista Westcol AbelardoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juanda Caribe reveló cómo se preparó para enfrentar su nueva vida con Sheila y su hija: “La hora de la verdad”

El segundo finalista de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’ compartió con Infobae Colombia detalles sobre su nueva vida tras su salida del programa y abordó las críticas que recibió en redes sociales por distintas situaciones ocurridas durante el ‘reality’

Juanda Caribe reveló cómo se preparó para enfrentar su nueva vida con Sheila y su hija: “La hora de la verdad”

Registraduría denunció la difusión de formularios E-14 manipulados con IA para reforzar la narrativa de sospechas de fraude

A través de un comunicado, el organismo de control informó que cuenta con evidencias sobre la manipulación de formularios en redes sociales

Registraduría denunció la difusión de formularios E-14 manipulados con IA para reforzar la narrativa de sospechas de fraude

Alcalde de Medellín pidió reubicar el puesto de votación del centro comercial San Diego luego de su traslado al piso 11

La petición fue enviada a la Registraduría Nacional para que, en la segunda vuelta del 21 de junio, se cambie el lugar utilizado el 31 de mayo

Alcalde de Medellín pidió reubicar el puesto de votación del centro comercial San Diego luego de su traslado al piso 11

Así se reparten los apoyos y las críticas a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en redes sociales

Un análisis de 28 millones de interacciones en X examinó el comportamiento de los usuarios frente a los dos aspirantes presidenciales y reveló diferencias en alcance, participación y percepción digital

Así se reparten los apoyos y las críticas a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en redes sociales

Tebi Bernal se refirió a la confesión de Alejandro Estrada sobre no compartir el premio: “Prefiero el valor de la amistad”

Tras las declaraciones del ganador del ‘reality’, su excompañero se salió del debate económico, negó cualquier reclamo y aseguró que entre los dos la relación sigue bien pese al ‘ruido’ en redes sociales

Tebi Bernal se refirió a la confesión de Alejandro Estrada sobre no compartir el premio: “Prefiero el valor de la amistad”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Tebi Bernal se refirió a la confesión de Alejandro Estrada sobre no compartir el premio: “Prefiero el valor de la amistad”

Tebi Bernal se refirió a la confesión de Alejandro Estrada sobre no compartir el premio: “Prefiero el valor de la amistad”

Camiseta de la selección Colombia, otra vez en el centro del debate: creadora de contenido hizo su versión rococó del atuendo oficial

Camilo cerrará su gira internacional en Bogotá con grandes éxitos y una experiencia más cercana con sus fans: fecha, lugar y precios

Diana Ángel pidió a Cepeda que asista a los debates con De la Espriella: “Nos quedan 21 días para salvar a Colombia del retroceso”

Altafulla sorprendió a sus seguidores con impactante anuncio junto a una mujer embarazada: ¿es su hijo?

Deportes

Las polémicas arbitrales de la final entre Junior FC vs. Atlético Nacional: los verdolagas reclamaron una tarjeta roja y un penalti

Las polémicas arbitrales de la final entre Junior FC vs. Atlético Nacional: los verdolagas reclamaron una tarjeta roja y un penalti

Técnico del Junior lanzó advertencia para la vuelta de la final en la Liga BetPlay ante Atlético Nacional: “No nos sobró nada”

Ni la goleada evitó los disturbios: enfrentamientos entre hinchas opacaron la final entre Junior y Atlético Nacional

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ignoró a James Rodríguez, capitán de la selección Colombia: esta es la historia

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla: cuándo es la final vuelta de la Liga BetPlay 2026-1