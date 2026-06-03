Santiago Osorio le respondió a Westcol y puso el foco en la transparencia de su entrevista con Abelardo de la Espriella

Santiago Osorio le contestó a Westcol: críticas por avión privado en el que fue a entrevista con Abelardo de la Espriella y por la falta de información - crédito @santiagosoriom/IG

Una controversia entre el streamer Westcol y congresista Santiago Osorio Marín, del Pacto Histórico, sigue sumando capítulos.

Luego de que el también creador de contenido digital dedicara varios minutos de una de sus transmisiones en vivo a cuestionar a Osorio, el integrante de la coalición Pacto Histórico-Verde decidió responder públicamente y explicar los motivos detrás de las preguntas que originaron la polémica.

PUBLICIDAD

A través de un video difundido en sus redes sociales, el congresista aseguró que su interés nunca fue generar una confrontación personal con el influenciador, sino plantear interrogantes relacionados con la transparencia en torno a la reciente entrevista realizada por Westcol al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“Westcol me dedicó 30 minutos de su stream y creo que esto merece una respuesta seria, clara y sin gritos. Entonces, ¿quién pagó los vuelos privados en los que se movió?”, comenzó diciendo el congresista en su pronunciamiento.

PUBLICIDAD

Continúa el rifirrafe entre Westcol y Santiago Osorio: congresista respondió tras ser mencionado durante un extenso stream - crédito @santiagosoriom/IG

Según explicó, todo surgió después de la conversación que sostuvo el streamer con el empresario y figura política Abelardo de la Espriella, encuentro que generó múltiples reacciones en redes sociales. Osorio indicó que, tras la emisión de la entrevista, recibió información relacionada con la aeronave utilizada para el desplazamiento del creador de contenido.

“Porque esto no se trató de lloriquear por una pregunta, se trató de algo mucho más simple: transparencia. Yo hice una pregunta puntual: ¿Quién pagó el jet privado que llevó al señor Westcol a entrevistar al señor Abelardo de la Espriella? Y esto lo hice porque apenas terminó la entrevista del show, me llegó esta información sobre la aeronave en la que al parecer se trasladó Westcol, que haría parte de la empresa Helistar, que es la encargada de todos los vuelos del señor Abelardo de las Piedras”, afirmó.

PUBLICIDAD

El congresista insistió en que sus cuestionamientos estaban relacionados con el origen de los recursos utilizados para ese desplazamiento y no con un ataque personal contra el streamer. Incluso defendió la importancia de formular preguntas sobre posibles intereses detrás de determinados contenidos o campañas de comunicación.

“Y yo quería saber de la propia voz de Westcol si el señor Abelardo le había pagado el vuelo o no. Por eso pregunté quién había financiado ese vuelo privado. Entonces, no entiendo por qué preguntar por financiación, relaciones o intereses detrás de una campaña debe considerarse un pecado. En democracia, Westcol, preguntar no es atacar, preguntar es cuidar el debate público”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El debate por un vuelo privado enfrenta a Westcol y Osorio - crédito @osoriosantiago/X

Más allá de la discusión sobre el vuelo privado, Osorio también aprovechó para referirse al desarrollo de la entrevista que protagonizó el creador digital. Aunque reconoció que el streamer le formuló preguntas relevantes a Abelardo de la Espriella, consideró que la conversación terminó convirtiéndose en un espectáculo mediático.

“Ahora, más allá de la financiación del jet, a mí lo que me preocupa es el espectáculo. Westcol, definitivamente usted tenía preguntas muy importantes, pero el candidato, el que usted tenía del otro lado, se aprovechó de usted, hermano, y convirtió todo en un espectáculo, todo un performance lleno de gritos, personajes, frases virales y victimización”, manifestó.

PUBLICIDAD

El representante a la Cámara agregó que, a su juicio, el formato terminó favoreciendo la creación de momentos virales por encima de una discusión de fondo sobre temas políticos y de interés público. Asimismo, señaló que varios creadores de contenido habrían expresado una percepción similar después de la transmisión.

“Y eso quedó tan evidente que incluso muchos otros creadores de contenido terminaron diciendo que el stream a usted se le salió de las manos y que usted terminó manipulado convirtiendo todo esto en un show”, concluyó.

PUBLICIDAD

La decisión se tomó tras el cruce con el congresista Santiago Osorio, quien cuestionó el origen de unos vuelos privados y, según el streamer, se sumó a incumplimientos del entorno político - crédito @wreals_comunidad/Instagram

Qué dijo Westcol sobre Santiago Osorio

En medio de la serie de señalamientos cruzados, el streamer antioqueño aseguró que la posibilidad de realizar una entrevista con el candidato presidencial Iván Cepeda estaría cada vez más lejos de concretarse.

Durante la transmisión aseguró que los señalamientos afectaron directamente la intención que tenía de continuar gestionando un encuentro con Cepeda.

“Resulta que un congresista del Pacto Histórico, del equipo personal de Cepeda, me acusa y me dice que soy un ladrón, que a mí me pagaron un jet privado; me lo estoy ganando a pulmón, a mí no me importa si me dice vendido, pero yo vengo del lodo, a mí nadie me puede decir que me pagaron algo cuando no he recibido un centavo de nadie de la política”, expresó.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el creador de contenido, la entrevista con Cepeda ha enfrentado múltiples dificultades desde hace varios meses. Además, insistió en que su intención siempre fue aplicar el mismo formato de conversación que utilizó anteriormente con el presidente Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Abelardo de la Espriella. Sin embargo, reconoció que el ambiente generado por las recientes discusiones ha deteriorado la posibilidad de concretar el encuentro.

“Ahora imagínese con alguien que me está insultando directamente. Lo siento, pero es que yo también tengo mi ego; aquí todos somos personas, somos hombres, es lo que es”, manifestó.

PUBLICIDAD