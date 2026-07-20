Colombia

Impactante video muestra cómo niños juegan al lado de una volqueta con explosivos en Arauca: habían sido instalados por el ELN

El filme mostró a varios menores jugando junto al vehículo abandonado en un centro educativo antes de que el Ejército neutralizara dos cilindros bomba y 28 rampas halladas en la parte trasera

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La volqueta quedó estacionada sobre la vía frente a un centro educativo de Tame - crédito Ejército Nacional de Colombia/Captura de Video X
La volqueta quedó estacionada sobre la vía frente a un centro educativo de Tame - crédito Ejército Nacional de Colombia/Captura de Video X

Tropas del Ejército Nacional lograron desactivar una carga de explosivos instaladas en un vehículo de carga tipo volqueta que había sido abandonado en inmediaciones de un centro educativo en el municipio de Tame, departamento de Arauca.

Sin embargo, en medio del operativo militar, se observó como varios niños se encontraban jugando alrededor del camión, sin percatarse de que en la parte trasera del automotor había cilindros bomba.

De acuerdo con el reporte oficial citado por el medio de comunicación, más de 20 estudiantes y docentes estuvieron en riesgo por la cercanía de la volqueta a la institución educativa.

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