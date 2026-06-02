Para completar el álbum Panini, estas son las jornadas de “cambiatón” en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá

Los extra stickers son las láminas más codiciadas entre los coleccionistas - crédito @jaimehsilva/X

La pasión que se vive en las calles de Colombia por cuenta de la antesala de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 cada vez aumenta más, y uno de los detalles que más llaman la atención al respecto son los lugares en los que los aficionados que están llenando el álbum Panini se reúnen para intercambiar las láminas y completarlo.

Por tal motivo, desde la cuenta de Instagram de la Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA) se anunciaron varias fechas en las que los amantes del fútbol podrán darse cita y participar de las ‘cambiatones’.

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Con un mensaje el domingo 31 de mayo se indicó el paso a paso para poder inscribirse y no quedarse por fuera de este evento.

En total serán cuatro fechas para que los aficionados puedan llenar por completo el álbum Panini en la capital colombiana- crédito @bibliotecaluisangelarango/IG

“¿Tienes monitas repetidas y no sabes dónde cambiarlas? ¡La BLAA es el lugar perfecto! Nos unimos a la fiebre mundialista, así que creamos un trueque futbolero, el evento gratuito donde traes tus láminas repetidas y te vas más cerca de completar tu álbum del mundial 2026″, inicia el mensaje de la biblioteca en redes sociales.

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Seguido a esto se indicaron las fechas y horarios en las que se llevarán a cabo las jornadas de intercambio de láminas:

Sábado 6 de junio: desde las 2:00 p. m. hasta las 4:00 p. m..

Jueves 11 y viernes 12 de junio: desde las 11:00 a. m. hasta la 1:00 p. m..

Jueves 25 de junio: desde las 12 del medio día.

En la publicación se aclaró que la entrada es gratuita, pero se precisó que habrá aforo limitado.

Habrá cuatro fechas para poder ir a intercambiar las láminas, pero tenga en cuenta que la entrada al lugar es limitada, por lo que se recomienda llegar con antelación - crédito @bibliotecaluisangelarango/IG

“Ven con tus monitas, tu instinto negociador y muchas ganas de vivir el espíritu mundialista. ¡Te esperamos", cierra el mensaje por parte de la biblioteca.

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En qué otras zonas de Bogotá se realizan ‘cambiatones’ de láminas del álbum Panini

En Bogotá, las ‘cambiatones’ del álbum Panini 2026 se multiplicaron en centros comerciales, parques, universidades y redes sociales en medio del furor por la Copa Mundial, con un atractivo adicional: esta edición figura entre las últimas bajo el sello de la editorial italiana antes del cambio de licencia anunciado por la FIFA para 2030.

Ese interés también está impulsado por piezas difíciles de conseguir dentro de la colección.

Por ejemplo, los extra stickers aparecen con una frecuencia aproximada de uno cada 100 sobres y elevan el valor de intercambio en puntos físicos y en redes sociales.

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Por tal razón, la capital colombiana se consolidó como uno de los principales epicentros del intercambio de láminas en el país.

El punto de encuentro más identificado para ese intercambio es el Panini Point del Centro Comercial Gran Estación, local 2-88, en la localidad de Fontibón, en el occidente de la ciudad. Allí se concentra una gran cantidad de personas, sobre todo en las horas de la tarde y durante los fines de semana.

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Además de este lugar, hay otros puntos con asistencia masiva, como:

Unicentro Bogotá (Usaquén, norte de Bogotá)

Titán Plaza (Engativá, occidente)

Salitre Plaza Centro Comercial (Fontibón, occidente)

Plaza de las Américas (Kennedy, suroccidente)

Hayuelos (Fontibón)

Plaza Imperial (Suba, noroccidente)

Centro Mayor (Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, sur)

Alrededores de la Tienda Carulla sede del barrio Pablo VI (Teusaquillo)

Los extra stickers no completan el álbum, pero empujan el valor del intercambio

Los extra stickers del Álbum Panini 2026 son láminas adicionales y exclusivas de la colección oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En algunas zonas de Colombia también les dicen “caramelos”, y se distinguen porque muestran imágenes de acción de los jugadores, no tienen número en la parte posterior y llevan un logo especial de “Extra Sticker”.

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Esas láminas no forman parte de la colección principal. No son necesarias para completar el álbum y no tienen un espacio asignado dentro de él.

Su atractivo está en otro lado: funcionan como un reto adicional para los coleccionistas más entusiastas y eso se refleja en los valores altos que ya circulan en puntos de cambio físico y a través de redes sociales.

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En total existen 20 extra stickers exclusivos, y cada jugador aparece en cuatro versiones de color: Regular, Bronce, Plata y Oro.