Colombia

Motín en la cárcel de El Espinal, Tolima, durante las elecciones presidenciales: internos se alteraron por fallas en el ingreso de alimentos

El altercado surgido durante la jornada de visitas fue atendido con la activación de protocolos y no dejó consecuencias

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Las restricciones de ingreso de objetos prohibidos en la cárcel de El Espinal formaron parte de nuevas medidas para mejorar la seguridad penitenciaria - crédito Inpec
Las restricciones de ingreso de objetos prohibidos en la cárcel de El Espinal formaron parte de nuevas medidas para mejorar la seguridad penitenciaria - crédito Inpec

En medio de las elecciones presidenciales que se desarrollaron el domingo 31 de mayo de 2026 en Colombia, se conocieron varios hechos que alteraron el orden público en el territorio nacional.

Uno de ellos ocurrió en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de El Espinal, en el departamento del Tolima, en el que varios internos expresaron su molestia con los uniformados del Instituto Colombiano Penitenciario y Carcelario (Inpec), al denunciar que se restringió el ingreso de algunos elementos que llevaban sus familias durante la jornada de visitas, según información recopilada por Noticias RCN.

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Entre los objetos que los familiares de los reclusos que habrían sido decomisados por los guardias de seguridad se encontraban alimentos que eran llevados por sus allegados, así como otros elementos que, según las disposiciones legales, se prohíbe su ingreso a los establecimientos carcelarios del país, ya que la hora en la que se produjo el motín fue sobre el mediodía del día en cuestión.

Pese a los desmanes, el Inpec activó los protocolos de seguridad y contuvo la situación en corto tiempo, un hecho que no dejó heridos ni daños a la instalación carcelaria.

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Tras el incidente, la jornada de visitas retomó su normalidad a los pocos minutos, según explicó la entidad oficial al citado medio de comunicación. En el balance de seguridad de la jornada electoral en Tolima, las autoridades reportaron 29 comparendos, con cinco en Ibagué y 24 en el resto de municipios, además de tres capturas por homicidio, porte de armas y falsedad de documento.

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