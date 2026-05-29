Colombia

Resultado Súper Chontico Millonario Noche hoy jueves 28 de mayo

A continuación, los números ganadores del tercer sorteo de la lotería del Chontico. Consulta si fuiste premiado

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<p>El sorteo colombiano de Súper Chontico Millonario se transmite todos jueves. </p>
<p>El sorteo colombiano de Súper Chontico Millonario se transmite todos jueves. </p>

El sorteo Súper Chontico Millonario, una combinación de los chances clásicos Chontico Día y Chontico Noche, se transmite en vivo cada jueves a las 21:30 horas (hora de Colombia) por el canal TelePacífico.

La posesión del boleto ganador constituye el único comprobante aceptado para el cobro del premio, de modo que su resguardo se vuelve indispensable en caso de resultar premiado.Este chance, publicó los números ganadores de su último sorteo, celebrado este jueves 28 de mayo de 2026. Revisa si tus números te dieron suerte y fortuna esta noche.

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Resultados Super Chontico Millonario Noche

Fecha: jueves 28 de mayo de 2026.

Números ganadores: 60726.

Horarios de los diferentes sorteos de la lotería del Chontico

La lotería del Chontico realiza otros dos sorteos que se llevan a cabo diariamente, distribuidos de acuerdo con el horario establecido para cada uno:

Chontico Día: sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Chontico Noche: los sorteos se llevan a cabo todos los días de lunes a viernes a las 19:00 horas, los sábados a las 22:00 y en días festivos a las 20:00 en horario local.

Súper Chontico Millonario Noche: este sorteo se realiza únicamente los jueves en punto de las 21:30 horas (hora de Colombia).

Origen del Súper Chontico Millonario Noche

Conoce cuál es el origen de este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuál es el origen de este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacia el año 2014-2015 aproximadamente se lanzó oficialmente la modalidad Super Chontico Millonario, que aumentó considerablemente los premios (hasta $1.000 millones o más en algunos sorteos especiales) y añadió nuevos horarios de sorteo.

Este relanzamiento fue clave para que pasara de ser una lotería local a una de las más jugadas a nivel nacional.

Hoy en día el Super Chontico Millonario lo opera la empresa Gana Gana S.A.S., concesionaria autorizada por Coljuegos. Es 100 % legal y regulado en Colombia.

El Super Chontico Millonario no es una lotería completamente nueva, sino la versión modernizada y potenciada de la clásica Chontico de toda la vida, que se reinventó alrededor del 2015 para ofrecer premios millonarios y convertirse en una de las favoritas del público colombiano.

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