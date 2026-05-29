Petro pidió investigar al alcalde de Jericó por presunta censura contra publicidad de Iván Cepeda

Gustavo Petro, presidente de Colombia- crédito Joel González/Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro solicitó a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la Nación investigar una denuncia relacionada con el presunto retiro de publicidad política de Iván Cepeda en el municipio de Jericó, Antioquia, a pocos días de la primera vuelta presidencial prevista para el próximo 31 de mayo.

La solicitud fue realizada por el jefe de Estado a través de sus redes sociales, luego de que circulara un video en el que se asegura que autoridades locales habrían ordenado retirar material de campaña del candidato del Pacto Histórico, según información divulgada por Revista Semana.

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El mandatario pidió verificar si existió una posible afectación a los derechos políticos y a la libertad de expresión de quienes respaldan la candidatura de Cepeda en esa región del país.

En el mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Petro aseguró que la situación debe ser objeto de revisión por parte de los organismos competentes y solicitó una actuación inmediata de las autoridades.

Congresistas de Colombia - Iván Cepeda y Gustavo Petro. Imagen tomada de twitter.

Petro pide actuaciones de la Policía y la Procuraduría

El presidente señaló que el caso podría constituir una irregularidad relacionada con el proceso electoral y por esa razón pidió la intervención de la Policía Nacional.

Según expresó, la institución deberá establecer si existió algún tipo de presión o limitación indebida frente a la actividad política de la campaña presidencial.

“Le ordeno al director nacional de la Policía investigar esta irregularidad por constricción al elector”, manifestó el mandatario al referirse a los hechos denunciados en Jericó.

De igual manera, solicitó a la Procuraduría General abrir las verificaciones correspondientes para determinar si existió alguna actuación irregular por parte de la administración municipal.

El jefe de Estado afirmó que también debe esclarecerse si hubo afectaciones a la libertad de expresión de los ciudadanos que participaban en actividades relacionadas con la campaña del aspirante presidencial.

Continúa la controversia por las publicaciones de Petro

La nueva intervención del presidente se produce en medio de la polémica que han generado varios de sus recientes mensajes sobre el proceso electoral.

Durante los últimos días, distintos sectores políticos han cuestionado algunas publicaciones realizadas por Petro en redes sociales, argumentando que podrían interpretarse como una participación indebida en política.

Uno de los episodios que generó mayor controversia fue la difusión de un mensaje relacionado con un acto de campaña de Iván Cepeda en Barranquilla, acompañado de reflexiones políticas publicadas por el mandatario.

En esa ocasión, Petro compartió un video del evento y escribió un mensaje en el que hizo referencias a conceptos de libertad y a una fábula sobre ratones y gatos, texto que posteriormente fue objeto de críticas por parte de dirigentes de oposición.

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Las publicaciones han motivado solicitudes para que las autoridades revisen si el jefe de Estado ha excedido los límites establecidos para los funcionarios públicos durante los procesos electorales.

Decisión judicial en medio de la recta final de campaña

La discusión sobre la actuación del presidente también coincide con recientes decisiones judiciales relacionadas con el comportamiento de los funcionarios durante la campaña presidencial.

Según se conoció, magistrados de la Sección Quinta emitieron una orden para que Gustavo Petro se abstenga de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos, movimientos políticos o candidatos durante los días previos a las elecciones.

La medida fue adoptada cuando faltan apenas tres días para que los colombianos acudan a las urnas a elegir al próximo presidente de la República.

- crédito Colprensa

Mientras avanzan las investigaciones solicitadas por el mandatario sobre lo ocurrido en Jericó, el debate político continúa intensificándose en medio de una campaña marcada por denuncias, cuestionamientos sobre participación en política y fuertes confrontaciones entre los distintos sectores que disputan la Presidencia.

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