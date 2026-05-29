Colombia

Gobierno nacional emitió 17 medidas por riesgo de incendios y escasez de agua: exigió planes hídricos ante emergencias ambientales

Las instituciones regionales y privadas están llamadas a actualizar sus estrategias de ahorro y monitoreo, realizar gestión de riesgos y priorizar el agua para consumo humano y agricultura

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La Anla exige a proyectos con licencia ambiental ajustar sus planes de contingencia y fortalecer el monitoreo y ahorro eficiente del agua - crédito Ministerio de Ambiente/X

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), activó un paquete de 17 medidas y recomendaciones para preparar al país ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño y los riesgos asociados de sequía, incendios forestales, escasez de agua y afectaciones ambientales.

La decisión obedece al pronóstico climático que indica un 82% de probabilidad de consolidación del fenómeno entre mayo y junio, lo que podría tener impactos severos en diversas regiones del país. La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, destacó la urgencia de actuar con responsabilidad frente al cambio climático y proteger tanto el recurso hídrico como los ecosistemas y la seguridad alimentaria:

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“Prepararnos es cuidar la vida. Hoy enfrentamos fenómenos cada vez más intensos, prolongados y con mayores impactos sobre el agua, los ecosistemas, la salud y la seguridad alimentaria”.

Medidas para enfrentar incendios forestales y escasez de agua

Las acciones establecidas por el ministerio buscan evitar emergencias como la sequía, los incendios forestales y el desabastecimiento de agua. Entre las principales recomendaciones se encuentra priorizar el agua para el consumo humano y actividades agrícolas, relegando usos industriales si la situación lo amerita. Tanto autoridades como ciudadanos están llamados a iniciar de inmediato el ahorro de agua y energía, anticipándose a posibles restricciones.

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Los incendios forestales ponen en riesgo comunidades locales y el medio ambiente en múltiples departamentos de Colombia - crédito Colprensa
Se refuerzan alertas tempranas y protocolos contra incendios forestales, así como la protección de fauna silvestre afectada por el calor extremo - crédito Colprensa

La cartera también instó a reforzar las alertas tempranas y evitar quemas en zonas ambientales, fortaleciendo el trabajo de bomberos y brigadas comunitarias. Se establecieron protocolos para proteger animales silvestres afectados por el calor extremo y los incendios, y se formularon medidas para monitorear ecosistemas costeros ante el incremento de la temperatura y posibles cambios en el nivel del mar.

A las alcaldías y gobernaciones se les solicitó revisar sus planes de ordenamiento territorial y evitar actividades o construcciones en zonas vulnerables. Además, la ciudadanía debe mantenerse informada y reportar posibles incendios, reducir el consumo de agua y energía, y apoyar las campañas de educación ambiental.

Lineamientos para proyectos con licencias ambientales

La Anla emitió siete medidas dirigidas a empresas y proyectos que cuentan con licencia ambiental, enfocadas en revisar y ajustar los planes de contingencia, fortalecer el monitoreo ambiental y actualizar los programas de uso eficiente y ahorro del agua (Pueaa). En particular, se exige a las hidroeléctricas reforzar el control sobre el manejo de caudales para evitar afectaciones a comunidades y ecosistemas aguas abajo.

Un trabajador de la empresa de agua de Bogotá monitorea el nivel del embalse de San Rafael, una fuente de agua potable para Bogotá que está bajo debido al fenómeno climático de El Niño, en La Calera, en las afueras de Bogotá, Colombia, el lunes 8 de abril de 2024. (AP Foto/Iván Valencia)
El 82% de probabilidad de consolidación del fenómeno de El Niño alerta sobre posibles incendios forestales y escasez de agua en varias regiones del país - crédito Iván Valencia/AP

Las empresas deben reportar a la ANLA cualquier ajuste en sus instrumentos de manejo y control ambiental, evidenciando el cumplimiento de los lineamientos. Toda modificación debe incorporar escenarios de menor disponibilidad hídrica, actualizar el balance oferta–demanda de agua, identificar riesgos operativos y ambientales, y definir metas y medidas para el ahorro y uso racional.

Principales acciones recomendadas

El paquete de 17 medidas incluye:

  1. Revisión y ajuste de instrumentos de manejo ambiental: actualizar el Pueaa y los planes de contingencia (POA) ante escenarios de sequía.
  2. Actualización del balance hídrico: incorporar escenarios de menor caudal.
  3. Identificación de riesgos operativos y ambientales: evaluar vulnerabilidades y servicios ecosistémicos afectados.
  4. Definición de metas y medidas de ahorro y racionalización: fomentar la recirculación, el reúso y el control de pérdidas de agua.
  5. Definición de umbrales y fases de respuesta ante la sequía: establecer planes graduales de actuación.
  6. Ajuste de indicadores y mecanismos de monitoreo: incrementar el seguimiento y reporte interno.
  7. Articulación con gestión de riesgo: coordinar acciones con planes de gestión y toma de decisiones institucionales.
  8. Reporte a Anla: informar sobre revisiones y ajustes realizados.
  9. Fortalecimiento de medidas de uso eficiente del agua: aplicar en todos los procesos y actividades auxiliares.
  10. Preparación ante posibles restricciones: establecer prioridades en el uso del recurso.
  11. Verificación de mecanismos de monitoreo y control ambiental: asegurar su suficiencia ante una mayor exigencia.
  12. Preparación de información técnica para la Anla: mantener la documentación disponible y actualizada.
  13. Protocolos para atención de fauna y flora: coordinar con centros de atención ante incendios o estrés hídrico.
  14. Aviso inmediato sobre incendios forestales: reportar columnas de humo y afectaciones en zonas ambientales.
  15. Comunicación con autoridades locales y comités de emergencia: mantener canales activos para reportes y coordinación.
  16. Implementación de medidas preventivas: cortafuegos, podas y otras acciones para evitar la propagación del fuego.
  17. Ajuste de siembra y riego: programar conforme a pronósticos y alertas del Ideam.
Ganadería - Colombia
Las autoridades recomiendan priorizar el agua para consumo humano y agrícola, posponiendo su uso industrial ante situaciones críticas de sequía - crédito DIH

La Anla analizará los informes de cumplimiento y clasificará áreas y proyectos según el nivel de sequía. Dependiendo de la gravedad, podrá incrementar los requerimientos y las visitas, solicitando información adicional en casos críticos. También se dará prioridad a la certificación ambiental para proyectos que inviertan en monitoreo, facilitando incentivos tributarios.

El llamado final del Ministerio es a la prevención y articulación entre entidades públicas, privadas y la ciudadanía: “Prepararnos es actuar con sensatez, prevención y ahorro, cuidando sostenidamente los ecosistemas y atendiendo las alertas de los canales oficiales”.

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