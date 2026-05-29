Gobierno nacional emitió 17 medidas por riesgo de incendios y escasez de agua: exigió planes hídricos ante emergencias ambientales

La Anla exige a proyectos con licencia ambiental ajustar sus planes de contingencia y fortalecer el monitoreo y ahorro eficiente del agua - crédito Ministerio de Ambiente/X

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), activó un paquete de 17 medidas y recomendaciones para preparar al país ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño y los riesgos asociados de sequía, incendios forestales, escasez de agua y afectaciones ambientales.

La decisión obedece al pronóstico climático que indica un 82% de probabilidad de consolidación del fenómeno entre mayo y junio, lo que podría tener impactos severos en diversas regiones del país. La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, destacó la urgencia de actuar con responsabilidad frente al cambio climático y proteger tanto el recurso hídrico como los ecosistemas y la seguridad alimentaria:

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“Prepararnos es cuidar la vida. Hoy enfrentamos fenómenos cada vez más intensos, prolongados y con mayores impactos sobre el agua, los ecosistemas, la salud y la seguridad alimentaria”.

Medidas para enfrentar incendios forestales y escasez de agua

Las acciones establecidas por el ministerio buscan evitar emergencias como la sequía, los incendios forestales y el desabastecimiento de agua. Entre las principales recomendaciones se encuentra priorizar el agua para el consumo humano y actividades agrícolas, relegando usos industriales si la situación lo amerita. Tanto autoridades como ciudadanos están llamados a iniciar de inmediato el ahorro de agua y energía, anticipándose a posibles restricciones.

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Se refuerzan alertas tempranas y protocolos contra incendios forestales, así como la protección de fauna silvestre afectada por el calor extremo - crédito Colprensa

La cartera también instó a reforzar las alertas tempranas y evitar quemas en zonas ambientales, fortaleciendo el trabajo de bomberos y brigadas comunitarias. Se establecieron protocolos para proteger animales silvestres afectados por el calor extremo y los incendios, y se formularon medidas para monitorear ecosistemas costeros ante el incremento de la temperatura y posibles cambios en el nivel del mar.

A las alcaldías y gobernaciones se les solicitó revisar sus planes de ordenamiento territorial y evitar actividades o construcciones en zonas vulnerables. Además, la ciudadanía debe mantenerse informada y reportar posibles incendios, reducir el consumo de agua y energía, y apoyar las campañas de educación ambiental.

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Lineamientos para proyectos con licencias ambientales

La Anla emitió siete medidas dirigidas a empresas y proyectos que cuentan con licencia ambiental, enfocadas en revisar y ajustar los planes de contingencia, fortalecer el monitoreo ambiental y actualizar los programas de uso eficiente y ahorro del agua (Pueaa). En particular, se exige a las hidroeléctricas reforzar el control sobre el manejo de caudales para evitar afectaciones a comunidades y ecosistemas aguas abajo.

El 82% de probabilidad de consolidación del fenómeno de El Niño alerta sobre posibles incendios forestales y escasez de agua en varias regiones del país - crédito Iván Valencia/AP

Las empresas deben reportar a la ANLA cualquier ajuste en sus instrumentos de manejo y control ambiental, evidenciando el cumplimiento de los lineamientos. Toda modificación debe incorporar escenarios de menor disponibilidad hídrica, actualizar el balance oferta–demanda de agua, identificar riesgos operativos y ambientales, y definir metas y medidas para el ahorro y uso racional.

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Principales acciones recomendadas

El paquete de 17 medidas incluye:

Revisión y ajuste de instrumentos de manejo ambiental: actualizar el Pueaa y los planes de contingencia (POA) ante escenarios de sequía. Actualización del balance hídrico: incorporar escenarios de menor caudal. Identificación de riesgos operativos y ambientales: evaluar vulnerabilidades y servicios ecosistémicos afectados. Definición de metas y medidas de ahorro y racionalización: fomentar la recirculación, el reúso y el control de pérdidas de agua. Definición de umbrales y fases de respuesta ante la sequía: establecer planes graduales de actuación. Ajuste de indicadores y mecanismos de monitoreo: incrementar el seguimiento y reporte interno. Articulación con gestión de riesgo: coordinar acciones con planes de gestión y toma de decisiones institucionales. Reporte a Anla: informar sobre revisiones y ajustes realizados. Fortalecimiento de medidas de uso eficiente del agua: aplicar en todos los procesos y actividades auxiliares. Preparación ante posibles restricciones: establecer prioridades en el uso del recurso. Verificación de mecanismos de monitoreo y control ambiental: asegurar su suficiencia ante una mayor exigencia. Preparación de información técnica para la Anla: mantener la documentación disponible y actualizada. Protocolos para atención de fauna y flora: coordinar con centros de atención ante incendios o estrés hídrico. Aviso inmediato sobre incendios forestales: reportar columnas de humo y afectaciones en zonas ambientales. Comunicación con autoridades locales y comités de emergencia: mantener canales activos para reportes y coordinación. Implementación de medidas preventivas: cortafuegos, podas y otras acciones para evitar la propagación del fuego. Ajuste de siembra y riego: programar conforme a pronósticos y alertas del Ideam.

Las autoridades recomiendan priorizar el agua para consumo humano y agrícola, posponiendo su uso industrial ante situaciones críticas de sequía - crédito DIH

La Anla analizará los informes de cumplimiento y clasificará áreas y proyectos según el nivel de sequía. Dependiendo de la gravedad, podrá incrementar los requerimientos y las visitas, solicitando información adicional en casos críticos. También se dará prioridad a la certificación ambiental para proyectos que inviertan en monitoreo, facilitando incentivos tributarios.

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El llamado final del Ministerio es a la prevención y articulación entre entidades públicas, privadas y la ciudadanía: “Prepararnos es actuar con sensatez, prevención y ahorro, cuidando sostenidamente los ecosistemas y atendiendo las alertas de los canales oficiales”.