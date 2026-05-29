Colombia

El Icetex y universidad española ofrecen más de 100 becas para maestrías virtuales: así puede postularse a los cupos

Los aspirantes tendrán acceso a opciones de apoyo económico que varían según el perfil. Los seleccionados obtendrán títulos oficiales válidos en España y Europa

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El ICETEX presentó los cuatro cursos que podrán acceder servidores públicos del país, gracias a una alianza con la embajada de Singapur. icetex.gov.co
El Icetex y la Universidad Internacional de La Rioja ofrecen 108 becas de maestría virtual para profesionales y docentes colombianos - crédito Icetex

El Icetex, en alianza con la Universidad Internacional de La Rioja (Unir) de España, anunció la apertura de tres convocatorias de becas para programas de maestría oficial en modalidad virtual, dirigidas a profesionales y docentes colombianos interesados en fortalecer su formación avanzada en educación superior internacional.

Las becas, con coberturas entre el 60 y el 100% del valor de la matrícula, buscan facilitar el acceso a estudios de alta calidad y contribuir al desarrollo académico y profesional del país, gracias a la modalidad 100% virtual.

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Detalles de las convocatorias y tipos de becas

1. 100 becas del 60% de cobertura:

Dirigidas a profesionales colombianos residentes en el país y en el exterior interesados en cursar maestrías oficiales virtuales en áreas como educación, ingeniería, derecho, administración, psicología, comunicación y más. Esta convocatoria estará abierta hasta el 17 de septiembre de 2026.

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2. Cinco becas del 80% de cobertura:

Destinadas a profesionales universitarios colombianos residentes en Colombia que deseen acceder a maestrías como MBA, Dirección de Recursos Humanos, Gestión Pública y Derecho de la Empresa. El plazo para postularse es hasta el 31 de julio de 2026.

El ICETEX ofrece becas para pregrado, maestría o doctorado en Hungría, con gastos cubiertos de matrícula y manutención. Foto vía: ICETEX
Existen tres tipos de becas: 100 con 60% de cobertura, 5 con 80% y 3 con 100%, cada una con requisitos específicos - crédito Ictex

3. Tres becas del 100% de cobertura:

Orientadas a docentes y directivos docentes de educación básica y media de instituciones oficiales y no oficiales ubicadas en departamentos priorizados. Los programas cubiertos están enfocados en didáctica, innovación educativa y competencias digitales. La convocatoria se mantendrá abierta hasta el 31 de julio de 2026.

Todos los programas tienen una duración de 12 meses y comenzarán en septiembre de 2026. Los títulos otorgados son oficiales y válidos en España y en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Objetivos de la convocatoria

Según el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, “estas convocatorias fortalecen las oportunidades de acceso a educación internacional de alta calidad para los profesionales y docentes colombianos. Seguimos impulsando oportunidades de internacionalización a través de alianzas que contribuyen al desarrollo académico y profesional del país, con programas flexibles y pertinentes para las necesidades actuales”.

Bogotá, 5 de enero de 2018. Fachada del edificio del ICETEX. (Colprensa - Sofía Toscano)
Las maestrías virtuales ofrecidas abarcan áreas clave como educación, ingeniería, derecho, administración y comunicación - crédito Icetex

Requisitos y proceso de postulación

  • Las personas interesadas en postularse deben cumplir con los siguientes requisitos generales:
  • Tener admisión definitiva por parte de la Unir para el programa de interés.
  • Contar con título profesional y cumplir con el promedio mínimo de pregrado exigido según cada modalidad.
  • En el caso de las becas del 100%, acreditar experiencia docente mínima de 36 meses y vínculo laboral vigente en instituciones registradas en el Sineb.
  • Presentar todos los documentos requeridos en español (si están en otro idioma, adjuntar traducción oficial).

El proceso de postulación se realiza totalmente en línea, a través del portal del Icetex y de la página oficial de la Unir, donde se deben cargar los documentos en formato digital. Es indispensable que los aspirantes verifiquen la autenticidad y vigencia de sus documentos, ya que la presentación de información falsa, alterada o incompleta es causal de descarte inmediato.

Para ser considerados, los aspirantes deben alcanzar un puntaje mínimo de 75 puntos base en la evaluación de la convocatoria. No alcanzar este puntaje implica la exclusión automática del proceso. El Icetex advirtió que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

Hasta el 18 de octubre de 2022 se encuentra abierta la convocatoria para cursar una maestría en Colombia o el extranjero para el fortalecimiento de estos sectores. Foto vía icetex.gov.co
Los interesados deben contar con admisión definitiva de la Unir, título profesional y el promedio mínimo exigido para postularse - crédito Icetex

Responsabilidades y condiciones

  • El aspirante es responsable de mantener un correo electrónico y teléfono celular propios y activos durante el proceso y después de la publicación de resultados.
  • La beca otorgada no podrá aplazarse ni reservarse para otra vigencia, salvo casos excepcionales de fuerza mayor estudiados por el Comité Coordinador.
  • Cualquier duda sobre el proceso de admisión debe ser resuelta directamente con la Unir, ya que el Icetex no interviene en la selección académica.

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