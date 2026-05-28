Cuáles son las reglas y los impuestos que hay en Colombia que no dejan que vengan más empresas a invertir en el país

La inversión extranjera directa (IED) en Colombia durante el primer cuatrimestre de 2026 alcanzó los USD3.049 millones, lo que representa una caída del 9% frente al mismo periodo de 2025 - crédito Yuriko Nakao/Reuters

PwC Colombia presentó el informe Doing Business en Colombia 2026 en el que describe cómo las condiciones de inversión en el país están marcadas tanto por ventajas estructurales del mercado local como por desafíos fiscales y regulatorios recientes. Colombia, con más de 52 millones de habitantes, se destaca por la posición estratégica que tiene y una red amplia de tratados comerciales, aunque el entorno demanda una gestión activa debido a nuevas exigencias de cumplimiento y políticas tributarias complejas.

El documento señala que hacer negocios e invertir en Colombia implica equilibrar oportunidades—como el dinamismo del mercado interno, la fuerza laboral joven y los 18 tratados de libre comercio—con retos como la alta carga impositiva, requisitos legales en aumento y mayor fiscalización, lo que obliga a empresas e inversores a adoptar estrategias de cumplimiento y sostenibilidad. La perspectiva para 2026 anticipa que la inversión extranjera directa, con aportes de Estados Unidos, México, China y Europa, mantendrá un papel principal en el crecimiento económico local.

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La firma indica que la economía colombiana proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 2,3% y 2,8% para 2026. El desempeño se debe al consumo privado y a la inversión, tanto nacional como internacional. La dimensión del mercado interno y la juventud de la fuerza laboral, que representan ventajas decisivas para captar proyectos productivos.

La economía colombiana presenta una desaceleración en su ritmo de expansión en el inicio de 2026, según el Dane - crédito Dane

Régimen tributario y obligaciones legales para empresas

El informe destaca que operar en Colombia implica cumplir un régimen tributario con numerosas capas y costos elevados. Por ejemplo:

La tarifa general del impuesto de renta corporativa es del 35%.

Las entidades financieras afrontan una sobretasa adicional del 5 % hasta 2027.

Las empresas energéticas, una del 3%.

El sector minero y petrolero se enfrenta a cargas progresivas de hasta 10% y 15%, según el comportamiento de los precios internacionales. Como alternativa para negocios de menor escala, el régimen simple permite unificar el pago de varios impuestos en un solo esquema.

La constitución de sociedades, en particular la Sociedad por Acciones Simplificada, puede completarse en uno a cuatro días hábiles, según los trámites requeridos ante la Cámara de Comercio. El costo del impuesto de registro va del 0,7% al 1% del capital suscrito.

En sectores como hidrocarburos y minería, la sucursal de sociedad extranjera constituye la fórmula más empleada, ya que ofrece facilidades cambiarias, aunque supone responsabilidad ilimitada para la casa matriz.

Cumplimiento, transparencia y medidas anticorrupción

Las exigencias en materia de transparencia y control anticorrupción ganaron protagonismo, como explica el informe: el país se configura como “referente en Latinoamérica” en marcos de cumplimiento. Las compañías supervisadas por la Superintendencia de Sociedades con ingresos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes—el equivalente a unos $70.000 millones—deben implementar el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft).

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Además, aquellas empresas que efectúan transacciones internacionales mayores a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (alrededor de $175 millones) están obligadas a adoptar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Las obligaciones incluyen identificar beneficiarios con participaciones superiores al 5%, establecer políticas específicas anticorrupción y reforzar procesos de auditoría interna.

De igual manera, el informe precisa que, en el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, Colombia ocupa el puesto 92 de 180 países, situación que refuerza la urgencia de acercarse a estándares internacionales como la ISO 37001 y alinearse con las recomendaciones de la OCDE.

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Comercio exterior, zonas francas y entorno aduanero

El comercio internacional en Colombia se apoya en una estructura institucional consolidada y herramientas como la Ventanilla Única de Comercio Exterior, activa desde 2005, que centraliza los trámites y agiliza las operaciones. El Plan Vallejo facilita la importación temporal de insumos y bienes de capital con exenciones tributarias sujetas a compromisos de exportación.

Las zonas francas otorgan una tarifa preferencial de 20% sobre ingresos asociados a bienes y servicios exportados, lo que incentiva la internacionalización del tejido empresarial. El régimen cambiario obliga a canalizar inversiones y pagos comerciales por medio de intermediarios del mercado cambiario y exige reportar cambios en la composición del capital dentro de plazos estrictos, pues los incumplimientos acarrean sanciones considerables.

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Ante esto, el documento resalta que la declaración de inexequibilidad del Decreto 920 de 2023 dejó sin efecto el Régimen Sancionatorio Aduanero actual, aunque las disposiciones seguirán vigentes hasta junio de 2026. El Congreso de la República debe aprobar una nueva ley para reducir infracciones y aplicar criterios de proporcionalidad en las sanciones.

El Congreso de la República ya aprobó en primer debate el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero - crédito ProColombia

Sostenibilidad, régimen migratorio y laboral

La sostenibilidad se posiciona como elemento central en la estrategia empresarial, de acuerdo con el informe. El compromiso del país apunta a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a 161 millones de toneladas para 2035, conforme a las metas establecidas en la agenda climática internacional.

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En el ámbito migratorio, Colombia ofrece varias modalidades de visado, con vigencias de hasta tres años para inversionistas y profesionales. Para acceder a una visa de inversionista, el capital mínimo requerido debe superar los 650 salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que para la adquisición de inmuebles, la cifra mínima es de 350 salarios mínimos.

Y el régimen laboral otorga derechos y deberes claros tanto a empleadores como a trabajadores. Introduce la obligación de reportar la contratación de extranjeros, exige la homologación de títulos profesionales y contempla sanciones económicas o el cierre temporal de las operaciones en caso de incumplimiento de normativas de protección de datos personales.

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Riesgos geopolíticos, fraude y recomendaciones

El informe Doing Business en Colombia 2026 advierte que factores externos, como la política comercial de Estados Unidos después de la reelección de Donald Trump, incrementaron la volatilidad regulatoria. El documento destaca: “Reintrodujo un nivel significativo de volatilidad regulatoria que muchas organizaciones no enfrentaban desde la pandemia”.

Así, la influencia de normativas internacionales, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos continúa exigiendo a las empresas colombianas reforzar la prevención del lavado de activos y sus propios sistemas internos de control.

PwC Colombia concluye que la inversión, tanto pública como privada, definirá la expansión de sectores clave como infraestructura, energía renovable, tecnología y agroindustria. La estabilidad regulatoria y la profundización de las políticas climáticas serán elementos diferenciadores para atraer nuevos proyectos empresariales.

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