Colombia

La Policía Nacional ocupó bienes avaluados en más de $24.934 millones tras operación contra el lavado de activos

La acción coordinada permitió tomar control de propiedades presuntamente vinculadas al narcotráfico, reforzando la lucha institucional contra el blanqueo de capitales a través de casas de cambio en diferentes regiones

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La operación Nemesis Plus permitió la ocupación de bienes valorados en más de $24.900 millones vinculados al lavado de activos en Colombia - crédito Policía Nacional
La operación Nemesis Plus permitió la ocupación de bienes valorados en más de $24.900 millones vinculados al lavado de activos en Colombia - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia ejecutó la ocupación con fines de extinción de dominio de bienes avaluados en más de $24.934 millones, en el marco de la operación Nemesis Plus, dirigida contra una estructura criminal señalada de lavar dinero del narcotráfico mediante casas de cambio en Bogotá, Cúcuta y el municipio de San Cayetano, Norte de Santander.

Este golpe, según la institución, afecta directamente las finanzas de organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales provenientes del tráfico de estupefacientes. La acción coordinada, liderada por la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Fiscalía General de la Nación, contó con el apoyo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el Ejército Nacional y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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Con base en información oficial, seis bienes muebles e inmuebles quedaron bajo control estatal: dos lotes, un parqueadero, dos motocicletas y un establecimiento de comercio.

La Policía Fiscal y Aduanera, junto a la Fiscalía y la Dian, lideró acciones coordinadas contra estructuras criminales que financiaban el narcotráfico a través de casas de cambio - crédito Policía Nacional
La Policía Fiscal y Aduanera, junto a la Fiscalía y la Dian, lideró acciones coordinadas contra estructuras criminales que financiaban el narcotráfico a través de casas de cambio - crédito Policía Nacional

De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, “este resultado representa un contundente golpe a las finanzas del crimen organizado y a las redes utilizadas para legitimar recursos ilícitos del narcotráfico”. Los bienes decomisados quedaron a disposición de la SAE para su administración y eventual disposición conforme a la legislación vigente.

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Contexto e impacto en la lucha contra el lavado de activos

Las investigaciones determinaron que la organización criminal impactada ya había sido desarticulada parcialmente en 2012, tras una operación internacional que derivó en la extradición de dos de sus integrantes a Estados Unidos, donde cumplieron condenas de 18 y 24 meses por delitos relacionados con lavado de activos y narcotráfico. El grupo utilizaba casas de cambio para canalizar recursos ilícitos, afectando la economía formal y la seguridad financiera del país.

“El resultado operacional representa un impacto directo contra la capacidad financiera y logística de las estructuras delincuenciales, protege el comercio formal y fortalece la confianza ciudadana en las instituciones”, sostuvo el teniente coronel Daniel Giovanni Lozano Rodríguez, director encargado de la Polfa.

Seis bienes muebles e inmuebles, incluidos lotes y un comercio, fueron incautados y quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración - crédito Policía Nacional
Seis bienes muebles e inmuebles, incluidos lotes y un comercio, fueron incautados y quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración - crédito Policía Nacional

Estrategia interinstitucional y protección del patrimonio nacional

La Policía Nacional enfatizó que la operación Nemesis Plus forma parte de una estrategia nacional orientada a proteger la economía legal y fortalecer el comercio formal. La colaboración interinstitucional permite avanzar en la identificación y ocupación de bienes relacionados con actividades ilícitas.

El comunicado oficial de la Policía subraya: “Con acciones contundentes como la operación ‘Nemesis Plus’, se envía un mensaje claro: en Colombia no hay espacio para las organizaciones criminales que pretenden enriquecerse mediante actividades ilícitas que afectan la estabilidad económica, la competitividad empresarial y los recursos destinados al bienestar de los ciudadanos”.

La Dian y la Fiscalía General de la Nación continúan con investigaciones para desarticular redes criminales vinculadas al lavado de activos y delitos conexos. Las autoridades instaron a la ciudadanía a denunciar irregularidades relacionadas con la comercialización ilegal de mercancías a través de canales confidenciales, como la Línea Anticontrabando 159 y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co.

El golpe contra la red de lavado de dinero afecta las finanzas del crimen organizado y protege la economía formal colombiana - crédito Policía Nacional
El golpe contra la red de lavado de dinero afecta las finanzas del crimen organizado y protege la economía formal colombiana - crédito Policía Nacional

Otras acciones recientes contra economías criminales

En otro operativo, la Policía Nacional ocupó seis bienes inmuebles en la comuna 12 de Cali, asociados a la estructura conocida como Bello Horizonte o Los Chachos. Estos inmuebles, avaluados en $1.553 millones, eran utilizados como centros de acopio y expendio de drogas. En 2023, la desarticulación de dicha organización permitió la captura de 13 integrantes y la incautación de armas y sustancias ilegales.

La Policía Metropolitana Santiago de Cali mantiene habilitadas líneas de atención para la recepción de denuncias sobre actividades delictivas, garantizando la confidencialidad de la información aportada por la comunidad.

Las operaciones recientes reflejan la continuidad de una ofensiva estatal que busca debilitar las estructuras financieras de grupos dedicados al lavado de activos y el narcotráfico, contribuyendo a la protección de la economía formal y el bienestar de la sociedad colombiana.

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