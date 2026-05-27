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Calendario lunar en junio de 2026: estos son los días clave para cortarse el cabello y depilarse

La tradición continúa tomando fuerza gracias a las redes sociales, en las que varias personas expresan la convicción de que cada etapa lunar puede afectar o beneficiar el fortalecimiento o crecimiento del pelo y hacer que se vea radiante

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La tradición sobre el calendario lunar influye en las prácticas de corte y depilación y junio de 2026 no es la excepción - crédito suglexbeautysupply / TikTok

El calendario lunar de junio de 2026 cuenta con varios días favorables para cortarse el cabello o depilarse, pues realizar estas prácticas es muy frecuente. Y es que hasta los más famosos peluqueros creen que las fases del satélite se asocian con la fortaleza y la velocidad de crecimiento del pelo y del vello corporal.

De acuerdo con la creencia popular, cada fase lunar ofrece un beneficio distinto para el cuidado capilar. A partir de esa lógica, muchas personas organizan sus rutinas de corte, depilación y tratamiento del pelo siguiendo el movimiento del satélite natural.

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Cuáles son las mejores fechas de junio de 2026 para cortarse el cabello

  • 8, 9 y 10 de junio si se busca que el corte dure más, es decir, que el cabello crezca más lento.
  • 21, 22 y 23 de junio si el objetivo es activar el crecimiento rápido.
  • 29 y 30 de junio si se desea fortalecer el cabello y ganar volumen.
  • 13, 14 y 15 de junio no deben ser utilizados para corte y se recomienda que estén destinados para cuidado e hidratación.

Cuáles son las mejores fechas de junio de 2026 para depilarse

  • Del 8 al 14 de junio se recomienda realizar la depilación, pues se cree que la reducción de la luz por la Luna menguante ralentiza el crecimiento del vello.

Cabe mencionar que el interés por estas fechas aumenta específicamente en junio, teniendo en cuenta que muchas personas cambian de look en diciembre o enero, por lo que el sexto mes del año puede convertirse en una oportunidad para renovar energías al cortar el cabello.

Manos de estilista cortan cabello oscuro y sedoso con tijeras y peine en peluquería; calendario de junio de 2026 y productos en el fondo.
Los cortes basados en el calendario lunas pueden fortalecer o prolongar el efecto de un corte de cabello - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Fases de la Luna

El calendario lunar se organiza a partir de las fases que atraviesa la Luna en su órbita alrededor de la Tierra, que son: Luna nueva, creciente, llena y menguante. Cada una de esas etapas describe una posición distinta del satélite entre la Tierra y el Sol.

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  • Cuando se produce la Luna nueva, fase que marca el comienzo del ciclo lunar, la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol. En esa posición, la cara orientada hacia la Tierra permanece en oscuridad total y no resulta visible durante la noche.
  • Después llega el cuarto creciente, que ocurre cuando la Luna se aleja de la línea Sol-Tierra. En ese momento comienza a observarse la mitad derecha iluminada en el hemisferio norte o la izquierda en el hemisferio sur.
  • La Luna llena aparece cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna. Esa disposición permite que la luz solar ilumine por completo la cara visible del satélite y que desde la Tierra se vea entera durante la noche.
  • El ciclo se completa con el cuarto menguante, fase en la que vuelve a apreciarse solo la mitad iluminada de la Luna, aunque en el lado opuesto al observado durante el cuarto creciente.
Vista trasera de una persona con cabello largo y oscuro, con una estilista sosteniendo tijeras y peine lista para cortar el cabello en un salón.
Tener un cabello sano depende de los cuidados que se le brinden en casa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La práctica persiste por tradición

Aquellos que sostienen la influencia de la Luna sobre el cabello afirman que así como el satélite interviene en las mareas de los océanos y los cultivos, también ejerce un cambio en los folículos pilosos y en la fibra capilar.

Sin embargo, estas no cuenta con respaldo científico, según el texto fuente. La persistencia de la práctica se explica más por la fuerza de la tradición y por la convicción de muchas personas de que las distintas fases lunares pueden actuar sobre el crecimiento, el corte y el fortalecimiento del tallo piloso. Así como el debilitamiento del vello para la depilación.

Primer plano de una pierna femenina siendo depilada con una depiladora eléctrica blanca y morada. El pie de la mujer reposa sobre una toalla blanca.
Sin importar el método, también es indispensable depilarse según las fases de la Luna - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, los jóvenes que lo practican intentan fomentar un autocuidado más consciente, pues los resultados favorables para la salud capilar no vienen solo de las fases de la Luna, sino de la constancia y del esfuerzo que implica sostener un hábito de cuidado personal, al agregar mascarillas y una rutina de cuidado completo.

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