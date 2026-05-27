Bogotá 500 Años: congresista del Centro Democrático radicará proyecto que busca transformar a Bogotá, estos son sus pilares

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que repetirá presencia como congresista del Centro Democrático con miras a la vigencia 2026-2030, presentará el jueves 27 de mayo en el Congreso de la República el proyecto de ley que denominó Bogotá 500 Años: una iniciativa que impulsa una transformación integral de la capital de cara a la conmemoración de su fundación, que se llevará a cabo en el 2038.
La propuesta, que será radicada oficialmente el próximo 20 de julio al inicio de la nueva legislatura, pretende movilizar a la Nación, el Distrito Capital, la Gobernación de Cundinamarca, la academia, el sector privado y la ciudadanía en torno a un plan de largo plazo. El objetivo es posicionar a Bogotá como una ciudad más moderna, segura, sostenible y conectada al cumplir cinco siglos de historia, siendo el eje político del país.
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Con ello, no se busca solo una celebración simbólica, sino una oportunidad nacional para construir una ciudad que responda a los desafíos del siglo XXI. “Cada 6 de agosto, el Gobierno nacional deberá rendirle cuentas al país sobre cómo avanza Bogotá rumbo a sus 500 años en temas estratégicos como infraestructura, seguridad, movilidad, tecnología, medio ambiente y recuperación del Río Bogotá”, precisó Uscátegui.
De esta manera, su intención es que en Colombia se vuelva a pensar, según él, “a largo plazo y no únicamente en períodos de gobierno de cuatro años”. Para ello, espera tocar las puertas de la administración de Carlos Fernando Galán, que completa en 2026 su tercer año de administración de los cuatro destinados para su gestión, en un periodo que culminará para el 31 de diciembre de 2027.
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Los ejes estratégicos del plan Bogotá 500 años: movilidad, medio ambiente y seguridad
La iniciativa legislativa del congresista de oposición contempla la creación de una Comisión Nacional Preparatoria Bogotá 500 Años, integrada por representantes del Ejecutivo, la Alcaldía, la Gobernación de Cundinamarca, el Concejo de la ciudad, universidades, academias de historia y sectores culturales y gremiales, y tendrá la tarea de formular una agenda participativa y de largo plazo, como punto de arranque.
Del mismo modo, un Plan Especial de Conmemoración, en pro de definir las prioridades y ejecutar proyectos clave. Entre los ejes estratégicos identificados en el documento, se destacan:
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- Consolidación del sistema Metro de Bogotá y su integración regional.
- Avance y fortalecimiento de proyectos como el Regiotram.
- Recuperación ambiental y descontaminación del Río Bogotá.
- Culminación y fortalecimiento de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) Canoas.
- Recuperación del espacio público y del centro histórico de la ciudad.
- Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la convivencia.
- Promoción cultural, turística e internacional de Bogotá.
El proyecto también busca consolidar la memoria histórica y la protección del patrimonio material e inmaterial de la capital, además de promover la apropiación ciudadana de su transformación. “La iniciativa plantea la creación de programas para fortalecer la memoria histórica de la ciudad, proteger su patrimonio y promover la apropiación ciudadana sobre la historia y transformación de la capital”, expresó el congresista.
Un llamado a la articulación institucional y la visión de futuro
De acuerdo con Uscátegui, el éxito de la propuesta depende de la articulación entre el Ejecutivo y la ciudad, el sector productivo y la sociedad civil. “Bogotá enfrenta desafíos estructurales que requieren articulación entre el Gobierno nacional, el Distrito, Cundinamarca, la academia, el sector privado y la ciudadanía”, expresó el congresista, que tiene la mira puesta en impulsar temas fundamentales para la capital.
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En ese sentido, el congresista enfatizó que esta idea se presenta como una hoja de ruta que trasciende los ciclos políticos tradicionales. “Se busca que Bogotá llegue al año 2038 con avances concretos en movilidad, seguridad, sostenibilidad ambiental, recuperación urbana y calidad de vida para millones de ciudadanos”, concluyó el congresista del Centro Democrático, que apostará por la unión de fuerzas para su idea.
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