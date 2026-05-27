Colombia

Feminicida de joven de 22 años se entregó a la Policía y reveló por qué le propinó 10 puñaladas

La alcaldía mostró su indignación por el asesinato de una habitante del municipio y reiteró el llamado a la ciudadanía para alertar a la Policía sobre cualquier hecho violento que afecte la integridad de las mujeres

Guardar
Google icon

La Alcaldía de Simití y la Policía Nacional trabajan en conjunto para abordar los casos de violencia intrafamiliar y de género en el municipio - crédito Alcaldía De Simití Bolívar / Facebook

Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre de 38 años en Simití (Bolívar), luego de que aceptara su responsabilidad por el feminicidio de Luz Mery García Cáceres, de 22 años, un caso que la Fiscalía General de la Nación vinculó con agresiones reiteradas durante la convivencia.

El reporte oficial señaló que durante el ataque ocurrido el 20 de mayo de 2026, el procesado le propinó a la víctima más de diez heridas con arma blanca, por lo que la joven murió por la gravedad de las lesiones. De acuerdo con la investigación del ente judicial, los hechos se produjeron en medio de un episodio de celos y el agresor se entregó a la Policía Nacional poco después.

PUBLICIDAD

Después de estudiar el caso y por petición de una fiscal de la Seccional Bolívar, se confirmó que el sujeto sería enviado a un establecimiento carcelario. Del mismo modo, se indicó que el señalado aceptó su responsabilidad en el delito que le imputó el ente acusador: feminicidio agravado.

La justicia envió a prisión a responsable de atacar a su pareja con arma blanca en Simití - crédito sintapujoscol_ / Imagen Ilustrativa Infobae
La justicia envió a prisión a responsable de atacar a su pareja con arma blanca en Simití - crédito sintapujoscol_ / Imagen Ilustrativa Infobae

Antecedentes de violencia en la relación

El ataque fatal ocurrió en el barrio Tres Cruces de Simití, aunque esta no fue la primera vez que el sujeto tenía comportamientos agresivos, pues la investigación estableció que los episodios de violencia habrían sido reiterados durante el tiempo de convivencia.

PUBLICIDAD

Sobre la víctima, el informe indica que era oriunda de Montecristo y que fue atacada por el sujeto después de una intensa discusión.

La Alcaldía de Simití y la Policía pidieron denunciar la violencia de género

La Alcaldía de Simití rechazó el crimen y citó a una velatón en memoria de la víctima en la que se emitió un mensaje de solidaridad con los familiares y se pidió a las víctimas y testigos denunciar cualquier ataque.

“Desde la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Wilman Elí Quintana González, rechazamos de manera contundente el feminicidio ocurrido en el municipio de Simití. Lamentamos profundamente este hecho y reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la vida y los derechos de las mujeres. Invitamos a toda la comunidad a denunciar cualquier hecho de violencia y a no guardar silencio”, puntualizó el comunicado.

La tragedia llevó a las autoridades a reforzar el apoyo a víctimas y la protección de los derechos humanos - crédito Alcaldía De Simití Bolívar / Facebook
La tragedia llevó a las autoridades a reforzar el apoyo a víctimas y la protección de los derechos humanos - crédito Alcaldía De Simití Bolívar / Facebook

Por otra parte, el concejal de Simití José Fernando Mazo López, se refirió a lo sucedido en diálogo con el diario El Universal: “Rechazamos de manera categórica el feminicidio ocurrido en nuestro municipio. Simití no puede convertirse en un territorio donde se atente contra la vida, la dignidad y la integridad de las mujeres ni de ningún ser humano. Hoy no solo pierde la vida una mujer; hoy parte una hija, una madre y un ser humano con sueños, historia y una familia que queda sumida en el dolor”.

Las autoridades piden construir un municipio en el que las mujeres puedan vivir seguras y libres de violencia. Además, se reiteró el llamado al respeto y a la protección de la vida de todas las personas que habitan allí.

Se realizaron manifestaciones como rechazo a la violencia de género en la región - crédito Alcaldía De Simití Bolívar / Facebook
Se realizaron manifestaciones como rechazo a la violencia de género en la región - crédito Alcaldía De Simití Bolívar / Facebook

La Policía Nacional también rechazó los hechos y afirmó que trabajará en coordinación con las demás instituciones y autoridades del municipio para fortalecer la seguridad en Simití.

Cabe mencionar que las autoridades mantienen su compromiso de protección, orientación y acompañamiento a las víctimas o personas que conozcan casos de violencia basada en género con el apoyo de la Patrulla Púrpura.

Para esos casos, las víctimas pueden comunicarse a la línea 155, con atención gratuita, confidencial y disponible las 24 horas. Este canal telefónico gratuito y confidencial fue creado para brindar orientación, apoyo y asesoría a las mujeres víctimas de violencia basada en género en todo el territorio nacional y evitar que terminen convirtiéndose en una víctima más.

Temas Relacionados

FeminicidioViolencia de géneroLuz Mery García CáceresSimitíColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Los pijaos necesitan una victoria para asegurar su clasificación a los octavos de final, pero se miden ante uno de sus rivales directos en el grupo B

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Myke Towers anunció su regreso a Bogotá con su espectáculo ‘Trap Kings’: fecha, lugar y precios de boletería

El puertorriqueño, una de las principales figuras del género urbano a nivel internacional, presentará sus mayores éxitos con su más reciente montaje en vivo

Myke Towers anunció su regreso a Bogotá con su espectáculo ‘Trap Kings’: fecha, lugar y precios de boletería

Estudiantes de la Plata vs. Independiente Medellín EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

El equipo antioqueño avanzará a los octavos de final del torneo continental si gana o empata como visitante en el estadio UNO. Una derrota, en cambio, lo dejará en el ‘play-off’ de la Copa Sudamericana

Estudiantes de la Plata vs. Independiente Medellín EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

El precio del euro se desplomó en Colombia y acumula varias jornadas en rojo: así cerró el precio el 26 de mayo

La divisa europea cayó más de $32 frente al peso colombiano durante la última jornada y completó una semana marcada por descensos, en medio de la incertidumbre económica internacional y las tensiones energéticas en Europa

El precio del euro se desplomó en Colombia y acumula varias jornadas en rojo: así cerró el precio el 26 de mayo

Abogado de Petro señaló al procurador Gregorio Eljach de afectar la presunción de inocencia del presidente: “Show mediático”

El líder de la Procuraduría General de la Nación pidió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que allegue información sobre las denuncias y quejas que hay contra el mandatario por presunta participación política

Abogado de Petro señaló al procurador Gregorio Eljach de afectar la presunción de inocencia del presidente: “Show mediático”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ENTRETENIMIENTO

A Shakira le preguntaron a qué selección animarán sus hijos en el Mundial entre Colombia y España: esto respondió

A Shakira le preguntaron a qué selección animarán sus hijos en el Mundial entre Colombia y España: esto respondió

Claudia Bahamón volvió a generar revuelo en redes sociales con su nueva pareja: esta sería su identidad

Diomedes Díaz: así fue el emotivo homenaje de Poncho Zuleta y otras estrellas del vallenato en su natalicio

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Final de ‘La casa de los famosos′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Deportes

Estudiantes de la Plata vs. Independiente Medellín EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Estudiantes de la Plata vs. Independiente Medellín EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Millonarios ganó más de $5.000 millones por su participación en la Copa Sudamericana: así se distribuyeron

Fuerte crítica a ‘Juanfer’: “Hablamos mucho de la inestabilidad de James. ¿Y para cuándo la paseadera de Quintero?”

Néstor Lorenzo pidió que la selección Colombia cambie el lugar de entrenamiento porque le da miedo ser espiado