Feminicida de joven de 22 años se entregó a la Policía y reveló por qué le propinó 10 puñaladas

La Alcaldía de Simití y la Policía Nacional trabajan en conjunto para abordar los casos de violencia intrafamiliar y de género en el municipio - crédito Alcaldía De Simití Bolívar / Facebook

Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre de 38 años en Simití (Bolívar), luego de que aceptara su responsabilidad por el feminicidio de Luz Mery García Cáceres, de 22 años, un caso que la Fiscalía General de la Nación vinculó con agresiones reiteradas durante la convivencia.

El reporte oficial señaló que durante el ataque ocurrido el 20 de mayo de 2026, el procesado le propinó a la víctima más de diez heridas con arma blanca, por lo que la joven murió por la gravedad de las lesiones. De acuerdo con la investigación del ente judicial, los hechos se produjeron en medio de un episodio de celos y el agresor se entregó a la Policía Nacional poco después.

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Después de estudiar el caso y por petición de una fiscal de la Seccional Bolívar, se confirmó que el sujeto sería enviado a un establecimiento carcelario. Del mismo modo, se indicó que el señalado aceptó su responsabilidad en el delito que le imputó el ente acusador: feminicidio agravado.

La justicia envió a prisión a responsable de atacar a su pareja con arma blanca en Simití - crédito sintapujoscol_ / Imagen Ilustrativa Infobae

Antecedentes de violencia en la relación

El ataque fatal ocurrió en el barrio Tres Cruces de Simití, aunque esta no fue la primera vez que el sujeto tenía comportamientos agresivos, pues la investigación estableció que los episodios de violencia habrían sido reiterados durante el tiempo de convivencia.

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Sobre la víctima, el informe indica que era oriunda de Montecristo y que fue atacada por el sujeto después de una intensa discusión.

La Alcaldía de Simití y la Policía pidieron denunciar la violencia de género

La Alcaldía de Simití rechazó el crimen y citó a una velatón en memoria de la víctima en la que se emitió un mensaje de solidaridad con los familiares y se pidió a las víctimas y testigos denunciar cualquier ataque.

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“Desde la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Wilman Elí Quintana González, rechazamos de manera contundente el feminicidio ocurrido en el municipio de Simití. Lamentamos profundamente este hecho y reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la vida y los derechos de las mujeres. Invitamos a toda la comunidad a denunciar cualquier hecho de violencia y a no guardar silencio”, puntualizó el comunicado.

La tragedia llevó a las autoridades a reforzar el apoyo a víctimas y la protección de los derechos humanos - crédito Alcaldía De Simití Bolívar / Facebook

Por otra parte, el concejal de Simití José Fernando Mazo López, se refirió a lo sucedido en diálogo con el diario El Universal: “Rechazamos de manera categórica el feminicidio ocurrido en nuestro municipio. Simití no puede convertirse en un territorio donde se atente contra la vida, la dignidad y la integridad de las mujeres ni de ningún ser humano. Hoy no solo pierde la vida una mujer; hoy parte una hija, una madre y un ser humano con sueños, historia y una familia que queda sumida en el dolor”.

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Las autoridades piden construir un municipio en el que las mujeres puedan vivir seguras y libres de violencia. Además, se reiteró el llamado al respeto y a la protección de la vida de todas las personas que habitan allí.

Se realizaron manifestaciones como rechazo a la violencia de género en la región - crédito Alcaldía De Simití Bolívar / Facebook

La Policía Nacional también rechazó los hechos y afirmó que trabajará en coordinación con las demás instituciones y autoridades del municipio para fortalecer la seguridad en Simití.

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Cabe mencionar que las autoridades mantienen su compromiso de protección, orientación y acompañamiento a las víctimas o personas que conozcan casos de violencia basada en género con el apoyo de la Patrulla Púrpura.

Para esos casos, las víctimas pueden comunicarse a la línea 155, con atención gratuita, confidencial y disponible las 24 horas. Este canal telefónico gratuito y confidencial fue creado para brindar orientación, apoyo y asesoría a las mujeres víctimas de violencia basada en género en todo el territorio nacional y evitar que terminen convirtiéndose en una víctima más.

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