Colombia

Video: una joven resultó herida en la cabeza tras violento asalto armado en un bus del Sitp en Bogotá

Una pasajera resultó lesionada con un golpe de un arma de fuego durante un robo masivo en una ruta nocturna del noroccidente de la ciudad, mientras la comunidad reclama mayor presencia policial en zonas críticas del transporte público

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El ataque se registró en horas de la noche cuando tres atacantes armados interceptaron una ruta del sistema público, desatando una ola de preocupación entre usuarios y residentes sobre los niveles actuales de seguridad - crédito @PasaenBogota / X

Una joven resultó herida en la cabeza tras un violento atraco en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en la intersección de la Avenida Ciudad de Cali con Calle 80, en el noroccidente de Bogotá. El ataque ocurrió la noche del sábado 23 de mayo y reavivó la preocupación por la seguridad en el transporte público de la capital colombiana.

De acuerdo con testimonios recopilados por la plataforma ciudadana @PasaenBogota, en la red social X, el asalto se produjo alrededor de las 9:10 p. m. cuando tres delincuentes, armados con pistola y cuchillo, abordaron un bus de la ruta G147 con destino a Metrovivienda. Los agresores intimidaron al conductor y a los pasajeros, obligando a todos a entregar sus pertenencias.

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El episodio tomó un giro más violento cuando, pese a la entrega de los objetos exigidos, una de las pasajeras fue golpeada en la cabeza con la cacha de un arma de fuego. “Se subieron tres personas, uno con arma y otro con cuchillo, amenazaron al conductor. La muchacha entregó el celular y aun así le pegaron dos veces con la cacha del arma”, relató uno de los testigos al canal de denuncias ciudadanas.

En videos difundidos por la comunidad, se observa a la víctima ensangrentada dentro del vehículo, siendo auxiliada por otros usuarios que intentaban detener la hemorragia.

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Una joven fue víctima de un violento atraco en el Sitp de Bogotá, que dejó heridas en su cabeza y revivió el debate sobre la seguridad en el transporte público - crédito Composición fotográfica TransMilenio, @PasaenBogota
Una joven fue víctima de un violento atraco en el Sitp de Bogotá, que dejó heridas en su cabeza y revivió el debate sobre la seguridad en el transporte público - crédito Composición fotográfica TransMilenio, @PasaenBogota

Respuesta de las autoridades y traslado hospitalario

Tras el ataque, el conductor del Sitp detuvo la marcha unos metros más adelante para solicitar ayuda a la Policía Metropolitana de Bogotá. Una patrulla llegó al lugar para coordinar la atención médica de la joven, que fue trasladada de urgencia a un hospital cercano.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre la gravedad de las lesiones ni han precisado el centro asistencial en el que fue atendida.

La denuncia ciudadana sobre este caso se suma a los reiterados llamados de la comunidad del sector de la Calle 80, que exige a la Secretaría de Seguridad y a TransMilenio un incremento en los esquemas de vigilancia y controles policiales, especialmente en los paraderos y puentes de la Avenida Cali, identificados como puntos críticos durante las noches.

La víctima entregó su celular, pero fue agredida brutalmente con la cacha de un arma de fuego, ampliando la alarma entre los usuarios del Sitp en Bogotá - crédito @PasaenBogota / X
La víctima entregó su celular, pero fue agredida brutalmente con la cacha de un arma de fuego, ampliando la alarma entre los usuarios del Sitp en Bogotá - crédito @PasaenBogota / X

Recrudecimiento de la inseguridad en el Sitp

Durante el mismo fin de semana, otro hecho violento se registró en el barrio Floridablanca. Dos pasajeros, un hombre de 54 años y una mujer de 28, fueron atacados con armas blancas durante el hurto en un bus del Sitp.

Ambos debieron ser trasladados al Hospital de Engativá para recibir atención médica, según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá. La institución indicó que el caso permanece bajo investigación y que unidades judiciales trabajan en la identificación y captura de los responsables.

Estos episodios de violencia incrementaron la preocupación entre los usuarios del Sitp, que denuncian una tendencia al alza en los hurtos dentro de buses y estaciones, principalmente en los corredores con mayor flujo de pasajeros en horario nocturno.

Aumento de los hurtos y reclamos por una estrategia integral de seguridad

Las denuncias y cifras oficiales revelan que los hurtos en buses y estaciones de TransMilenio y Sitp aumentaron un 45% en 2025, incluso en rutas de alto flujo nocturno - crédito @TransMilenio
Las denuncias y cifras oficiales revelan que los hurtos en buses y estaciones de TransMilenio y Sitp aumentaron un 45% en 2025, incluso en rutas de alto flujo nocturno - crédito @TransMilenio

El deterioro de la seguridad en el sistema de transporte público de Bogotá quedó reflejado en denuncias y cifras oficiales. De acuerdo con información presentada en febrero de 2026 por la concejal Diana Diago, los hurtos al interior de los buses de TransMilenio y Sitp aumentaron un 45% en 2025, en comparación con el 2024.

Con base en datos de la Secretaría de Seguridad, durante 2025 se reportaron 8.623 hurtos dentro de los buses, lo que equivale a 2.673 casos más que los 5.950 hurtos documentados en 2024. Los buses articulados (rojos) concentraron la mayor cantidad de incidentes con 3.388 casos, seguidos por los alimentadores (verdes) con 2.144 y por los buses del Sitp (azules) con 1.383.

La concejal Diago señaló en su momento: “Vengo denunciando desde hace años la inseguridad en TransMilenio: Ya denuncié las estaciones más inseguras, nada pasó, ahora denuncio la situación que se vive al interior de los buses, que es lamentable. El sistema de transporte de los bogotanos está en manos de los delincuentes”.

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