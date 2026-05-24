Iván Cepeda tildó a Álvaro Uribe de “calumniador desesperado” por vincularlo con el asesinato de Miguel Uribe: “Falsas acusaciones”

Álvaro Uribe aseguró que Iván Cepeda ha "buscado" que lo asesinen, como pasó con Miguel Uribe - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el candidato presidencial Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) protagonizaron un nuevo enfrentamiento en redes sociales. A través de una publicación en X, el ex jefe de Estado, que respalda la candidatura de la aspirante Paloma Valencia, acusó a Cepeda de haber promovido el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El político fue víctima de un atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 en Bogotá. El 11 de agosto de ese año, tras dos meses de hospitalización, falleció. Su padre, Miguel Uribe Londoño, tomó sus banderas políticas y se unió a la contienda electoral.

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Según Uribe Vélez, este crimen sería responsabilidad de Iván Cepeda, aunque las investigaciones que ha adelantado la Fiscalía General de la Nación al respecto indican que la Segunda Marquetalia estuvo detrás del asesinato. Además, lo señaló de tratar de que él también sea víctima de un hecho similar. “Cepeda, con la frialdad y la calma que reclama, promovió el asesinato de Miguel Uribe y ha buscado por todos los medios que a mí me ocurra lo mismo”, aseveró el exmandatario, sin proporcionar pruebas al respecto.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que el candidato Iván Cepeda promovió el asesinato de Miguel Uribe - crédito @AlvaroUribeVel/X

El candidato presidencial de la izquierda reaccionó negando cualquier vinculación con el crimen que derivó en la muerte de Miguel Uribe Turbay. Afirmó que sus declaraciones serían la consecuencia de una pérdida de popularidad y respaldo en Antioquia.

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De igual manera, recordó que ambos están todavía inmersos en un proceso penal que llegó hasta la etapa de juicio. En él, Álvaro Uribe fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, pero fue absuelto en segunda instancia de todos los cargos. Se espera una decisión final en casación.

“CALUMNIADOR DESESPERADO. Uribe es un calumniador desesperado. Su angustia obedece al eclipse de su caudillismo autoritario en Antioquia y en el país. Esa desesperación lo lleva a lanzar burdas y falsas acusaciones. La última vez que lo hizo en mi contra salió condenado. Su “abogangster” también”, indicó.

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El candidato presidencial Iván Cepeda Castro señaló a Álvaro Uribe de emitir calumnias en su contra - crédito @IvanCepedaCast/X

El “abogangster” al que se refirió Cepeda es Diego Javier Cadena, que en su momento fungió como abogado del expresidente Álvaro Uribe. Al igual que el exmandatario, fue investigado por presuntos sobornos a testigos para favorecer al ex jefe de Estado en una investigación sobre presuntos nexos con el paramilitarismo.

El profesional en Derecho fue condenado en segunda instancia por los delitos de soborno en actuación penal en concurso y fraude procesal. Junto con él fue condenado el abogado Juan José Salazar, que también hizo parte del equipo jurídico de Uribe, por esos mismo delitos.

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Otro rifirrafe entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe

El exmandatario y el candidato presidencial tuvieron otro altercado en redes. En una publicación en X, el ex jefe de Estado aseguró que Iván Cepeda hace parte de un pueblo Apache distinto, que presuntamente promueve crímenes.

“Hay dos apaches, uno noble y superior, el gran indio americano y el otro apache es Cepeda, promotor de asesinatos y asaltador de residencias”, afirmó el expresidente, refiriéndose a una reciente manifestación que se registró cerca a su vivienda en Rionegro, Antioquia, relacionada con las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”.

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El candidato Iván Cepeda Castro llamó racista a Álvaro Uribe - crédito @IvanCepedaCast/X

Iván Cepeda reaccionó a las declaraciones del expresidente, calificándolo de racista. En su mensaje, destacó las característica del pueblo apache y los hechos de violencia que históricamente ha tenido que enfrentar.

“RACISTA. El pueblo Apache es uno solo. Una gran cultura, generosa y guardiana de la naturaleza. Se ha intentado exterminarla con juicios racistas como el suyo. Pero no han podido. Ese gran pueblo ha logrado resistir al despojo y la violencia extrema. Así usted intente disimularlo, lo suyo es racismo y fascismo”, indicó.

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