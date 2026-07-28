Tarifa de energía de Air-e vuelve a subir en la costa Caribe: kilovatio hora llegará a $890

Los usuarios de Air-e recibirán un nuevo ajuste en sus facturas de energía a partir de agosto- crédito Air-e y Luisa González REUTERS

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El aumento en la factura de energía vuelve a generar preocupación entre los usuarios de Air-e en la región Caribe. Desde agosto, los hogares atendidos por la empresa recibirán un nuevo ajuste en el valor del servicio, luego de que el precio del kilovatio hora registre una nueva variación al alza por segundo mes consecutivo.

La tarifa pasará de $840 a $890 por kilovatio hora, un incremento equivalente al 11,84% frente al valor que se aplicaba hasta junio. Este cambio tendrá impacto directo en los recibos que llegarán a los usuarios durante el próximo ciclo de facturación. Para dimensionar el efecto del ajuste, una vivienda de estrato 4 con un consumo promedio de 400 kilovatios hora al mes podría recibir una factura cercana a los $356.000. Este grupo de usuarios no cuenta con subsidio, aunque tampoco asume la sobretasa de energía que aplica para otros sectores.

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El valor del kilovatio hora pasará de $840 a $890, según el cambio anunciado para el servicio- crédito Colprensa

El incremento ocurre en medio de una coyuntura marcada por las altas temperaturas en la región Caribe, donde los termómetros han alcanzado registros cercanos a los 40 grados Celsius. Según Air-e, este escenario ha generado una mayor demanda de electricidad debido al uso más frecuente de equipos de refrigeración y climatización, lo que ha impactado los costos del mercado energético.

La empresa explicó desde junio que las variaciones en la tarifa responden principalmente al aumento del costo de generación, especialmente por los precios de energía en bolsa asociados a la presión generada por el fenómeno de El Niño. Además, indicó que el crecimiento del consumo eléctrico elevó los costos de compra para las comercializadoras. Sin embargo, el ajuste recibe cuestionamientos por parte de organizaciones de usuarios de la Costa Caribe. La Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe considera que el incremento desconoce decisiones judiciales relacionadas con las tarifas de energía en la región.

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Norman Alarcón, presidente de la organización, aseguró que el aumento “también desacata las medidas cautelares del Tribunal Administrativo del Atlántico en favor de la acción popular presentada por los personeros distritales de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha para eliminar el régimen especial tarifario para la Costa legado por el gobierno de Duque y mantenido por el actual”.

La Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe cuestionó el incremento y pidió revisar las tarifas aplicadas en la región - crédito Air-e

El dirigente agregó que existen otros factores que, según su postura, afectan a los usuarios del servicio. “A esto se suma que el actual gobierno ha ordenado unas rebajas drásticas en los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 a través de eliminar los estratos y cambiarlos por el llamado Registro Universal de Ingresos, viejo sueño del Banco Mundial”, sostuvo Alarcón. La Liga Nacional de Usuarios también cuestionó el manejo de la empresa Air-e, que permanece bajo intervención del Gobierno nacional. Alarcón señaló que, desde su perspectiva, no se han aplicado las medidas financieras necesarias para estabilizar la compañía y evitar que los mayores costos terminen trasladándose a los consumidores.

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Otro de los puntos de preocupación está relacionado con el comportamiento del clima durante los próximos meses. La organización advirtió que un escenario con temperaturas elevadas y menores aportes hídricos podría aumentar la dependencia de la generación termoeléctrica, una situación que podría presionar nuevamente los costos de la energía. Ante ese panorama, Alarcón afirmó que el Gobierno debe anticipar las condiciones necesarias para garantizar el suministro de gas y los recursos que permitan respaldar la operación de las plantas térmicas. Según explicó, esto ayudaría a evitar que los costos asociados a esa generación recaigan nuevamente sobre los usuarios.

Ante ese panorama, Alarcón afirmó que el Gobierno debe anticipar las condiciones necesarias para garantizar el suministro de gas y los recursos que permitan respaldar la operación de las plantas térmicas. Según explicó, esto ayudaría a evitar que los costos asociados a esa generación recaigan nuevamente sobre los usuarios.

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Air-e atribuye parte de las variaciones en el costo de la energía al aumento de la demanda y los precios del mercado eléctrico - crédito Air-E

La Liga anunció que convocará a asociaciones de usuarios, gremios y representantes del sector productivo para analizar las acciones que tomarán frente al ajuste tarifario y solicitar una revisión de la medida. Hasta ahora, Air-e no emite un pronunciamiento público frente a los cuestionamientos realizados por la organización de usuarios ni ha entregado una explicación adicional sobre el nuevo incremento señalado.