Las agencias de viajes de Colombia se quejan del precio del dólar y piden ayuda a Abelardo de la Espriella para seguir funcionando

Colombia recibió 1,36 millones de visitantes extranjeros (y más de 1,5 millones de visitantes no residentes en total) durante el primer trimestre de 2026, según los reportes oficiales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Anato - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) pidió medidas temporales al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella ante el deterioro financiero de las agencias receptivas, afectadas por la apreciación del peso y el alza de costos operativos. En 2025 la moneda local se apreció 14,8% frente al dólar estadounidense y entre julio de 2025 y julio de 2026 el avance llegó a cerca de 20%, con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio de $3.296,79.

Por eso, el gremio pidió instalar una mesa técnica y revisar medidas temporales de liquidez, protección del empleo, promoción internacional, alivios tributarios y control a la informalidad para las agencias receptivas. Advirtió que estas empresas reciben cerca de 20% menos en pesos por cada dólar facturado, mientras pagan en moneda local los costos de operación.

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El gremio recordó que las agencias receptivas venden en dólares programas de Colombia a mayoristas extranjeros con entre seis y 24 meses de anticipación. Después pagan en pesos colombianos a hotelería, transporte, alimentación, guianza y logística, en un entorno de mayores tarifas por el aumento del salario mínimo legal mensual vigente y la inflación acumulada.

Paula Cortés Calle es la presidenta ejecutiva de Anato - crédito Anato

Ingresos en dólares

Según Anato, el turismo receptivo opera con una asimetría cambiaria estructural: 100% de los ingresos entra en dólares y otras divisas fuertes, mientras todos los costos se cubren en pesos. El sector formal había proyectado sus presupuestos sobre un escenario de $3.800 por dólar, pero la TRM quedó muy por debajo de ese nivel y dejó reservas pactadas con márgenes negativos.

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Sobre la situación, la presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, apuntó que “el turismo receptivo es una exportación de servicios que genera divisas y distribuye ingresos en hoteles, transporte, gastronomía, guías, artesanos y comunidades. Sin embargo, las buenas cifras agregadas del sector no se traducen automáticamente en rentabilidad para las empresas”.

La dirigente añadió que “las agencias receptivas venden con meses de anticipación en dólares y deben pagar hoy, en pesos, servicios cuyos costos han aumentado. Por eso solicitamos una respuesta técnica y oportuna que proteja el empleo formal y la competitividad de Colombia como destino”.

El dólar en Colombia se acerca a la línea de los $3.000, según la plataforma Set-FX - crédito Sebastiáo Moreira

Medidas que pide Anato para las agencias receptivas

El pedido del gremio incluye:

Agilizar la devolución de saldos a favor y revisar las autorretenciones para mejorar la liquidez.

Evaluar alivios tributarios, mecanismos transitorios de protección al empleo, apoyo a la promoción internacional y mayor control a la informalidad.

Preservar y fortalecer la exención de IVA prevista en el artículo 481, literal d, del Estatuto Tributario.

La Asociación sostuvo que la caída del dólar complica la planeación financiera y obliga a las empresas a absorber costos que no pueden trasladar a contratos internacionales vigentes. La advertencia del gremio llega pese a que en 2025 los ingresos por viajes y transporte aéreo de pasajeros alcanzaron un máximo histórico de USD11.418 millones, un alza de 11,7% frente a 2024. Para Anato, el resultado refleja entrada de divisas al país, pero no muestra la presión sobre la rentabilidad ni sobre el flujo de caja de las firmas que sostienen la operación receptiva.

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Cortés Calle precisó el alcance de la solicitud: “El Gremio reitera que el sector no demanda beneficios de carácter permanente, sino instrumentos temporales y medibles que permitan afrontar la presente coyuntura. Dichas medidas buscan neutralizar los efectos del desequilibrio cambiario, evitando la pérdida de competitividad internacional y el deterioro de las agencias receptivas formalmente constituidas”.

En 2026, el turismo aportó 21.600 millones de dólares al PIB de Colombia, lo que representa el 5,1% de la economía total del país, según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo - crédito Colprensa

Qué compran los viajeros

La Encuesta Trimestral de Anato del segundo trimestre de 2026 mostró que el segmento vacacional concentró 72,2% de las ventas de las agencias de viajes. El corporativo representó 18,1% y el turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos llegó a 9,6%. Dentro de los productos más comercializados, los paquetes turísticos internacionales representaron 31,3% de las ventas. Los paquetes nacionales alcanzaron 26,4% y los servicios individuales aportaron 21,8%.

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Por tipologías de viaje, sol y playa encabezó la demanda con 29,9%. Le siguieron:

Cultura: 19%.

Naturaleza y aventura: 16,8%.

Cruceros: 10,9%.

La presidenta ejecutiva del gremio vinculó esos resultados con cambios en la demanda del consumidor: “Estos resultados muestran que el viajero colombiano está buscando experiencias más completas, diversas y ajustadas a sus motivaciones. Las Agencias de Viajes cumplen un papel esencial en leer esas tendencias y convertir una intención de viaje en una experiencia hecha a la medida, segura y de calidad”.