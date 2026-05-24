Colombia

Alexa Torrex le respondió a Melissa Gate los ataques donde la llamó ‘muerta de hambre’: “Yo no tengo nada en contra de ella”

Jhorman Toloza, por su parte, se pronunció sobre la pelea entre las dos creadoras de contenido y aseguró que el ‘reality’ finalizó, además, se refirió a otros temas

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Las creadoras de contenido sostienen un enfrentamiento por supuestos comentarios en redes - crédito @rechismes/IG

La respuesta de Alexa Torrex convirtió una disputa entre creadoras de contenido en un cruce más delicado: la influencer sostuvo que Melissa Gate llevó el conflicto a un plano personal y que avaló señalamientos sobre un episodio de violencia intrafamiliar ligado a su expareja.

Torrex publicó un video después de un vivo de Gate, en el que rechazó haberse aprovechado de esa relación y afirmó que su carrera en redes existía antes de esa amistad. También sostuvo que el distanciamiento entre ambas pudo resolverse en privado.

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La controversia escaló cuando Gate habló en una transmisión sobre una persona de su entorno a la que acusó de usar su confianza y su apoyo para ganar visibilidad. Aunque no dio nombres, usuarios vincularon esas frases con Torrex, con quien mantenía cercanía antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

La experticipante de 'La casa de los famosos' apareció en un en vivo donde se habría referido a Alexa tildándola de "falsa" y "muerta de hambre" - crédito @rechismes/ Instagram

En su explicación, la comediante y exparticipante del reality reconoció el peso que tuvo Gate en esa etapa, pero negó que ese vínculo defina su recorrido. “Sé que parte de lo que fui o cómo entré a La casa de los famosos Colombia tiene mucho que ver con ella. Siempre lo dije en las cámaras”, y agregó: “No me considero una persona aprovechada”.

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También aseguró que nunca habló en contra de Gate dentro del programa y que incluso asumió costos por respaldarla. “Aún no me pasan el primer clip donde yo esté hablando mal de ti. No pasó”, dijo, y agregó que se ganó enemigos por haberla defendido el día de su entrada al reality.

Alexa Torrex negó que su carrera dependa de Melissa Gate

Una de las respuestas centrales de la cucuteña apuntó a la idea de que su crecimiento en redes haya sido producto exclusivo de esa amistad. Según relató, la colaboración entre ambas les generó beneficios compartidos y no puede leerse como una relación unilateral, de acuerdo con su versión en el video.

“Cuando grabamos la canción que hicimos, cada una tenía un beneficio”, sostuvo. En ese tramo, afirmó que ya tenía presencia digital propia por su trabajo con Familia Recocha y una trayectoria previa a esa alianza.

Confesión de Alexa Torrex sobre la pérdida de un hijo conmueve a participantes y audiencia - crédito cortesía Canal RCN
Confesión de Alexa Torrex sobre la pérdida de un hijo conmueve a participantes y audiencia - crédito cortesía Canal RCN

Alexa reforzó ese punto con una definición sobre su identidad profesional. “Yo no soy ninguna desconocida”, dijo. Más adelante aseguró que construye una carrera desde los 16 años, y usó ese dato para rechazar la idea de dependencia que, según planteó, se instaló sobre su figura.

Esa parte del mensaje también incluyó una negativa a la comparación personal. Torrex respondió a los señalamientos sobre supuestas imitaciones y marcó distancia con el estilo de Gate. “¿Cuál copiar? ¿Cuál imitar? Mi personalidad es diferente”, afirmó.

La exconcursante habló de la convivencia en ‘La casa de los famosos Colombia’

Otro de los ejes de su respuesta estuvo dirigido a la convivencia en La casa de los famosos Colombia y a las expectativas de lealtad que, según dio a entender, Gate le reclamó.

Torrex explicó que eligió no involucrarse en disputas que no la tenían como destinataria directa, según su relato. “¿Yo por qué tengo que tratar mal a una persona que fue bien conmigo?”, planteó al recordar el ingreso de otra participante con la que Gate mantenía diferencias.

El regreso sin filtro de Melissa Gate sacude La casa de los famosos Colombia con sus polémicas opiniones - crédito cortesía RCN
El regreso sin filtro de Melissa Gate sacude La casa de los famosos Colombia con sus polémicas opiniones - crédito cortesía RCN

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia también explicitó cuál era su límite en ese tipo de situaciones dentro del reality. “En el momento que yo escuchara que estaban hablando mal de esa persona delante mío, me retiro porque siento que eso hace una amiga”, sostuvo. Con esa frase buscó explicar que su conducta no implicaba tomar partido contra Gate.

El señalamiento por violencia intrafamiliar en el tramo final del video

En el cierre de su video, Torrex dejó de discutir sobre fama, visibilidad o códigos de amistad y centró su reproche en otro punto. “Lo que realmente me molestó y creo que es lo que me está haciendo responder en este momento con este video”, dijo antes de avanzar con su acusación.

La influencer afirmó que le parecía “feo” que Gate respaldara una situación relacionada con violencia de género y violencia intrafamiliar. En esa parte, vinculó el tema con la relación que mantuvo con su expareja y rechazó que hechos ocurridos en el reality funcionaran como argumento para relativizar lo que, según sostuvo, vivió fuera de cámaras.

“Yo podré haber hecho lo que sea, hasta acostarme con alguien en ese reality, y eso nunca va a justificar lo que mi expareja me hizo”, declaró. Luego añadió que no trae ese asunto para victimizarse, sino para exigir el tratamiento que, según su postura, corresponde ante un tema de esa gravedad.

Qué dijo Jhorman Toloza

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Jhorman arremetió contra Toloza por la pelea con Melissa Gate - crédito @rechismes/IG

Como era de esperarse, la expareja de Alexa Torrex no desaprovechó la oportunidad para referirse a las declaraciones de Melissa Gate y, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, arremetió en contra de la cucuteña, que en el pasado lo señaló de haber destruido el apartamento en el que ambos convivían.

“Ella cree que es amiga de todo el mundo, pero todo el mundo no es amigo de ella... La verdad es: que ese manager hablaba peeeeeestes de Melissa, pero peeeeeestes, y el gordo ese le decía hágase amiga de ella que eso le conviene para la casa, busque Yina también, mire que Nicolás Arrieta va a entrar, hágase amiga dentro de la casa… Fui más amigo de Nico yo, esa noche andando en su camioneta que ella en toda la temporada jajajajajaja", escribió Toloza.

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