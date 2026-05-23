Colombia

Caso Yulixa Toloza: investigan a hombre que presuntamente recibía videos de procedimientos estéticos de Eduardo Ramos

La Fiscalía rastrea conversaciones, movimientos y posibles registros audiovisuales que habrían sido compartidos por Eduardo Ramos Carías con un hombre en Cúcuta, quien ahora aparece como una nueva pieza dentro de la investigación por la muerte de la mujer de 52 años

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Ilustración en acuarela de una mujer angustiada en el centro, flanqueada por una cámara de seguridad, una camilla médica y montones de expedientes clínicos.
Investigadores centran su atención en un hombre de Cúcuta vinculado al caso de Yulixa Toloza y al médico venezolano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los investigadores que siguen la pista del caso de Yulixa Toloza ahora centran parte de su atención en un hombre que vive en Cúcuta y que, según información entregada a la Fiscalía, habría tenido comunicación directa con el médico venezolano señalado de practicarle el procedimiento estético a la mujer antes de su muerte.

La nueva línea de investigación apareció después de una llamada recibida el 18 de mayo por una fiscal de la seccional Cúcuta. Del otro lado de la línea, un ciudadano aseguró tener datos relevantes sobre una persona que, presuntamente, mantenía cercanía con Eduardo Ramos Carías, el hombre señalado de intervenir quirúrgicamente a Yulixa Toloza en el establecimiento Beauty Láser, en el sur de Bogotá.

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Las autoridades analizan videos, registros telefónicos y testimonios para reconstruir las últimas horas de Yulixa Toloza tras el procedimiento estético realizado en Beauty Láser M. L., en el sur de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El médico venezolano Eduardo Ramos Carías tomó un vuelo a Cúcuta tras la muerte de Yulixa Toloza en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Desde entonces, las autoridades comenzaron a reconstruir posibles contactos, movimientos y conversaciones que podrían ayudar a esclarecer qué ocurrió en las horas posteriores al procedimiento estético que terminó provocándole una embolia pulmonar a la mujer de 52 años.

La información entregada a la Fiscalía y revelada por El Tiempo apunta a que el sujeto mencionado reside en el conjunto residencial Natura, en Cúcuta, y que era visitado frecuentemente por Ramos. Según la versión conocida por los investigadores, se trataría de la pareja sentimental del médico venezolano y, además, de una persona relacionada con la organización de eventos en la capital de Norte de Santander.

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Lo que más llamó la atención de las autoridades fue otro detalle incluido en el reporte oficial. El informante aseguró que el hombre, presuntamente, recibía videos de las intervenciones estéticas que realizaba Ramos, una práctica que ahora es revisada dentro del proceso judicial.

“El día de hoy 18/05/2026, siendo las 20:28 horas un ciudadano toma contacto conmigo queriendo informar sobre datos de quien sería la pareja de David Ramos, supuesto médico cirujano, vinculado a los hechos de la desaparición de Yulixa Toloza, ubicado en esta ciudad. Indica además la fuente que este hombre recibía videos de las intervenciones que hacía Ramos”, quedó consignado en el informe de la Fiscalía, según el medio antes mencionado.

Pintura en acuarela de un coche sedán verde claro con matrícula colombiana CD-340 en un camino de tierra. Fondo de montañas verdes, palmeras y casas rurales.
El Chevrolet Sonic gris, utilizado para transportar el cuerpo de Yulixa Toloza, es pieza clave en la investigación forense de la Fiscalía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con esa información en mano, los investigadores comenzaron a rastrear posibles cruces de mensajes entre ambos hombres. El objetivo es establecer si existieron conversaciones relacionadas con Yulixa Toloza o si, incluso, Ramos envió registros audiovisuales del procedimiento practicado el 13 de mayo, día en el que la mujer ingresó al centro estético.

La Fiscalía también intenta determinar si ese contacto en Cúcuta tuvo algún tipo de conocimiento sobre los movimientos posteriores del médico, especialmente después de que las autoridades establecieran que Ramos salió de Bogotá un día después de la muerte de Yulixa.

De acuerdo con los rastreos realizados hasta ahora, el médico venezolano tomó un vuelo desde el aeropuerto El Dorado hacia Cúcuta el 14 de mayo. Ese mismo desplazamiento hoy forma parte de las piezas clave dentro del expediente, ya que las autoridades investigan qué ocurrió antes de que el hombre presuntamente cruzara la frontera hacia Venezuela.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que Ramos pudo haberse reunido con el sujeto mencionado en la llamada recibida por la Fiscalía. Por esa razón, agentes judiciales llegaron hasta el conjunto residencial donde supuestamente vive el hombre para intentar ubicarlo y tomarle declaración.

Infografía con ilustraciones de un quirófano, un hombre encapuchado con un celular, el edificio de la Fiscalía Cúcuta, y la cronología del caso Yulixa Toloza.
La Fiscalía recopila evidencias sobre el ocultamiento, traslado y movimientos posteriores al procedimiento estético que causó la muerte de Yulixa Toloza - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sin embargo, las diligencias no dieron resultado. Según documentos conocidos dentro de la investigación, el hombre no fue encontrado en el lugar y las autoridades continúan intentando establecer su paradero.

Mientras tanto, el caso sigue revelando nuevos detalles sobre los movimientos de las personas presuntamente involucradas en la desaparición y posterior abandono del cuerpo de Yulixa Toloza en una zona boscosa de Apulo, Cundinamarca.

La Fiscalía ya confirmó, además, que el Chevrolet Sonic gris en el que transportaron el cadáver también habría sido utilizado por Ramos. Ese automóvil se convirtió en una de las principales evidencias dentro del proceso, especialmente después de que aparecieran testimonios relacionados con su ocultamiento y traslado fuera de Bogotá.

En paralelo, los investigadores continúan revisando conversaciones, movimientos telefónicos y registros de ubicación que permitan reconstruir las últimas horas del médico en Colombia y determinar si otras personas ayudaron a ocultar información relacionada con el caso.

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