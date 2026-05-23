Colombia

Miembro de una agrupación K-Pop lució camiseta de la selección Colombia en su regreso a los escenarios

La cantante surcoreana incorporó la camiseta amarilla de la selección Colombia a su look durante la actuación del grupo en un programa de televisión, y el momento se viralizó entre fans del K-pop en el país

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La cantante surcoreana sorprendió luciendo la camiseta Tricolor durante su aparición con la agrupación K-pop en su programa de regreso - crédito @ioi_10years/TikTok

A menos de un mes de que inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, queda ratificado el lugar que se hizo en el ámbito de la moda el acto de lucir camisetas de fútbol como un gesto que demuestra una actitud casual, cruzada con un sentido de identidad nacional.

A menudo, la camiseta de la selección Colombia es una de las preferidas por las celebridades, ya sea por sus colores o el diseño usado durante las pasadas eliminatorias.

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Ese fue el caso de Yoo Yeon Jung, que salió a escena con la camiseta de la Tricolor en la presentación de la agrupación K-pop I.O.I. Esto sucedió en el programa de música surcoreano M Countdowni, cuando la cantante incorporó la camiseta amarilla como parte de su atuendo durante la presentación de su sencillo Where My Girls At, el pasado jueves 21 de mayo en el espacio televisivo de Mnet.

El regreso de I.O.I después de casi una década impactó en redes sociales gracias al atuendo de Yoo Yeon Jung, incorporando la camiseta de la selección Colombia - crédito @ioi_10th/Instagram
El regreso de I.O.I después de casi una década impactó en redes sociales gracias al atuendo de Yoo Yeon Jung, incorporando la camiseta de la selección Colombia - crédito @ioi_10th/Instagram

La elección del atuendo generó una reacción inmediata en redes sociales, sobre todo entre los seguidores del K-pop en Colombia, que compartieron capturas del momento y reels de la presentación, que marcó el regreso de la agrupación tras casi una década de inactividad como grupo.

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Yoo Yeon Jung, nacida el 3 de agosto de 1999, es una de las once integrantes que conforman I.O.I y desarrolló su carrera como miembro de WJSN bajo Starship Entertainment. Dentro del grupo, es reconocida principalmente por sus capacidades vocales, aunque durante el ciclo promocional de su más reciente álbum I.O.I : LOOP también llamó la atención por su transformación estética y sus propuestas de vestuario.

Yoo Yeon Jung, reconocida integrante de I.O.I, destacó en la presentación por su capacidad vocal y su vestuario - crédito @ioi_10th/Instagram
Yoo Yeon Jung, reconocida integrante de I.O.I, destacó en la presentación por su capacidad vocal y su vestuario - crédito @ioi_10th/Instagram

El regreso de I.O.I se produjo con motivo del décimo aniversario de la formación del grupo, surgido del programa de televisión Produce 101. El álbum I.O.I : LOOP, lanzado por Wake One Entertainment, alcanzó el primer lugar en reproducciones en la plataforma Melon durante las primeras 48 horas y superó los 15 millones de menciones en X durante los dos días posteriores a su estreno, según datos de la consultora CJ ENM Insight.

La gira 2026 Concert Tour: LOOP arrancará el 29 de mayo en el KSPO Dome de Seúl, con más de 50.000 entradas vendidas en menos de una hora, de acuerdo con la plataforma Interpark. Luego continuará en Tokio, Taipei, Singapur y Los Ángeles.

BTS protagonizó las láminas del Mundial 2026 con la camiseta de Colombia creadas por fans en formato Panini

Fans de BTS crean álbum de laminitas estilo Mundial con los integrantes usando la camiseta de Colombia - crédito @armybogotacol/Instagram
Fans de BTS crean álbum de laminitas estilo Mundial con los integrantes usando la camiseta de Colombia - crédito @armybogotacol/Instagram

La fiebre por las láminas del Mundial 2026 también rodeó a BTS, especialmente luego de ser confirmados como parte del espectáculo de medio tiempo en la final del torneo. Es así que en redes sociales comenzaron a viralizarse imágenes fan-made de los integrantes de la banda surcoreana convertidos en “fmonas” estilo Panini usando la camiseta de la Selección Colombia.

La tendencia fue compartida por la cuenta de fans Aymys Colombia (@armybogotacol), que publicó siete diseños inspirados en el tradicional álbum mundialista y rápidamente generó miles de reacciones entre ARMY y aficionados al fútbol.

“La fiebre de las laminitas del álbum del mundial llegó a BTS. Estas laminitas son tan exclusivas como esas de fondo porque traen a nuestros queridos chicos, y qué mejor que con indumentaria de Colombia para manifestar verlos lucir la camiseta en octubre”, escribió la cuenta.

La publicación incluyó una imagen individual de cada integrante de BTS con un diseño inspirado en las tradicionales estampas Panini del Mundial. El formato incluye el fondo azul celeste, el número 26 alusivo a la edición del torneo, el logo de FIFA 2026, la bandera colombiana, el logo de Panini y el nombre de cada uno de los miembros resaltado en tipografía blanca sobre fondo burdeos; y por último, el nombre de la banda BTS.

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