Colombia

Paloma Valencia prometió entregar neveras nuevas y desató un debate: la comparan con propuesta de Daniel Quintero de regalar lavadoras

Un programa de sustitución de electrodomésticos fue anunciado por la candidata presidencial durante actos proselitistas en dos capitales. Según afirmó, la iniciativa busca disminuir el gasto de energía de los usuarios residenciales en departamentos del norte del país

Guardar
Google icon

Una iniciativa enfocada principalmente en reemplazar equipos antiguos por dispositivos eficientes fue presentada durante eventos en la región, buscando reducir los pagos que realizan los hogares por concepto de servicio público - crédito @enfoquenoticiias/Instagram

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, , durante actos de campaña en Sincelejo y Montería, propuso entregar neveras nuevas para reducir el consumo de energía y, con ello, bajar el valor de los recibos en la costa Caribe.

Tras el planteamiento de la aspirante a la Presidencia, ciudadanos recordaron la promesa hecha en otra campaña, la del entonces precandidato presidencial Daniel Quintero ―actual superintendente de Salud―, quien dijo que, de llegar a la Presidencia, entregaría cuatro millones de lavadoras para impulsar el PIB.

PUBLICIDAD

“Vamos a entregar cuatro millones de lavadoras con nuestro programa ‘Colombia te cuida’. Las mujeres no tienen por qué estar lavando ropa y menos a mano”, afirmó en ese momento.

Daniel Quintero, superintendente de Salud, prometió distribuir cuatro millones de lavadoras para impulsar el PIB y aliviar el trabajo de las mujeres - crédito Juan David Duque/Reuters
Daniel Quintero, superintendente de Salud, prometió distribuir cuatro millones de lavadoras para impulsar el PIB y aliviar el trabajo de las mujeres - crédito Juan David Duque/Reuters

Durante su intervención del jueves 21 de mayo en un evento político en Montería, Valencia justificó el plan en el alto consumo de los equipos antiguos: “Vamos a hacer un programa de renovación de electrodomésticos, especialmente las neveras. Una nevera de esas viejas tiene una boca como de tiburón para comer energía; hay que poner unas neveras de boca chiquita, que consuman poquito”.

PUBLICIDAD

En el evento la candidata resumió la iniciativa con estas palabras: “¿Quién tiene nevera vieja? Consume mucho, vamos a darles unas más nuevas que consuman menos para que bajen la tarifa".

Quintero también sostuvo, en su campaña, que una lavadora moderna reduciría entre el 50% y el 70% del consumo de agua y que el objetivo sería beneficiar a hogares de estratos uno, dos y tres, con prioridad para mujeres cabeza de hogar y zonas con mayor pobreza multidimensional.

Estas declaraciones de Paloma Valencia, desataron la reacción de los usuarios de las redes sociales, en las que en tono “sarcástico” varios usuarios dijeron lo siguiente: “Neveras de icopor jajajaja jajajaja”; “Es el chiste más espetacular para hoy en sábado frlices”; “Tendré que meter los platos nada más para que no consuma energía”; “Yo quiero una nevera y una lavadora”; “Eso no se lo cree nadie”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

En la campaña, Valencia también se reunió con la bancada del Partido Liberal en la casa del expresidente César Gaviria, encuentro al que asistieron los 43 congresistas electos.

“Gracias al Partido Liberal por su apoyo. Llega en un momento crucial de la historia donde tenemos que defender la obra más importante, que es la Constitución del 91″, dijo la candidata.

La dirigente del Centro Democrático también recibió el respaldo del partido cristiano Mira y habló sobre su postura frente al aborto: “Yo soy una mujer de fe. Fui criada por las monjas católicas que inculcaron en mí proceder con ética en todos los aspectos de mi vida. Quiero reafirmar que jamás he reconocido el aborto como un derecho, respetando las causales de la Corte Constitucional, he dicho, es una decisión difícil que puede tomar una mujer”.

Paloma Valencia cuestionó encuesta de Invamer: “Es inverosímil”

La senadora Paloma Valencia calificó como 'inverosímil' la encuesta de Invamer que refleja una caída al 14% en su intención de voto - crédito Luisa González/Reuters
La senadora Paloma Valencia calificó como 'inverosímil' la encuesta de Invamer que refleja una caída al 14% en su intención de voto - crédito Luisa González/Reuters

La senadora Paloma Valencia cuestionó públicamente la encuesta de Invamer difundida por Noticias Caracol y Blu Radio, que muestra un descenso en su intención de voto a 14% y otorga a Iván Cepeda una ventaja significativa, ubicándolo con 44,6% en primera vuelta y como ganador en varios escenarios de segunda vuelta.

Valencia, precandidata presidencial por el Centro Democrático, calificó los resultados como “inverosímiles” y afirmó: “Cepeda está al borde de ganar en primera: es falso. Cepeda gana la Presidencia en dos escenarios de segunda vuelta: es falso”.

La encuesta de Invamer indicó que la intención de voto por Valencia cayó desde 19,8% el 24 de abril a 14% en la última medición.

Valencia rechazó públicamente en X los resultados del sondeo de Invamer y los consideró políticamente insostenibles y falsos - crédito Sergio Acero/Reuters
Valencia rechazó públicamente en X los resultados del sondeo de Invamer y los consideró políticamente insostenibles y falsos - crédito Sergio Acero/Reuters

La senadora, que tiene como fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo, argumentó que los resultados no coinciden con otros estudios recientes y comparó estos datos con los de Guarumo y EcoAnalítica publicados el 21 de mayo.

En esa medición, Cepeda encabeza la intención de voto con 37,1%, seguido de Abelardo de la Espriella con 27,5%, y Valencia en tercer lugar con 21,7%.

En escenarios de segunda vuelta según Guarumo y EcoAnalítica, Valencia tendría una ventaja ante Cepeda (44,8% contra 39,9%), pero perdería frente a De la Espriella (30,3% frente a 32,2%).

La controversia se centra en que Valencia rechaza la encuesta de Invamer porque, según su perspectiva, no refleja la dinámica de la campaña ni coincide con otras mediciones electorales conocidas.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaCampaña políticaDaniel QuinteroPromesas de campañaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un bus escolar cayó a un río en Villacarmelo, zona rural de Cali: murió el conductor y tres menores salieron ilesos

Los equipos de investigación de tránsito realizan las verificaciones necesarias para determinar las causas que llevaron al vehículo a salirse de la vía y terminar en el cauce del río

Un bus escolar cayó a un río en Villacarmelo, zona rural de Cali: murió el conductor y tres menores salieron ilesos

Etapa 13 Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en su llegada a Verbania

La ronda italiana vive una etapa totalmente llana en su recorrido, pues contará con un esprint emocionante en su meta

Etapa 13 Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en su llegada a Verbania

Amaranto Perea estaría en el radar para dirigir a Independiente Medellín: dejaría de trabajar con Néstor Lorenzo después del Mundial 2026

Independiente Medellín ve en Perea su opción más sólida, por su visto bueno y su experiencia, aunque la confirmación depende de que continúe en el cuerpo técnico de la selección nacional

Amaranto Perea estaría en el radar para dirigir a Independiente Medellín: dejaría de trabajar con Néstor Lorenzo después del Mundial 2026

Melissa Gate habría lanzado duras acusaciones contra Alexa Torrex, dando por terminada su amistad: “Falsa muerta de hambre”

La finalista de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ sorprendió con declaraciones que muchos interpretaron como el quiebre definitivo de su relación con Torrex

Melissa Gate habría lanzado duras acusaciones contra Alexa Torrex, dando por terminada su amistad: “Falsa muerta de hambre”

Abelardo de la Espriella ahora aventaja por 20 puntos a Iván Cepeda en la plataforma Kalshi: así le fue a Paloma Valencia

El sitio, reconocido por ofrecer predicciones en áreas tan diversas como deportes, cultura, economía y política, captó la atención de seguidores de la contienda electoral colombiana al ubicar a De la Espriella como favorito

Abelardo de la Espriella ahora aventaja por 20 puntos a Iván Cepeda en la plataforma Kalshi: así le fue a Paloma Valencia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate habría lanzado duras acusaciones contra Alexa Torrex, dando por terminada su amistad: “Falsa muerta de hambre”

Melissa Gate habría lanzado duras acusaciones contra Alexa Torrex, dando por terminada su amistad: “Falsa muerta de hambre”

Valentina ‘Mor’: la historia de la ‘influencer’ con millones de seguidores que fingió ser paisa y fue detenida por robar a extranjeros en Colombia

Hija de Gregorio Pernía celebró sus 20 años tras someterse a su primera cirugía estética: ¿sin senos sí hay paraíso?

James Rodríguez habló de su separación de Daniela Ospina y la ausencia de su hija tras el divorcio: “A veces lloraba”

Alejandro Estrada invitará a sus fans a una cena exclusiva en Cartagena: así puede participar

Deportes

Etapa 13 Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en su llegada a Verbania

Etapa 13 Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en su llegada a Verbania

Amaranto Perea estaría en el radar para dirigir a Independiente Medellín: dejaría de trabajar con Néstor Lorenzo después del Mundial 2026

Así reaccionó la prensa portuguesa al golazo de Cristiano Ronaldo que le dio el título al Al-Nassr en la Liga Saudí: “Fue la estrella del partido”

Sebastián Villa se sumará a los entrenamientos de la selección Colombia: esto es lo que se sabe

Santa Fe aclaró su camino para llegar a octavos de la Copa Libertadores: así quedó el grupo E