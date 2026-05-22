Paloma Valencia prometió entregar neveras nuevas y desató un debate: la comparan con propuesta de Daniel Quintero de regalar lavadoras

Una iniciativa enfocada principalmente en reemplazar equipos antiguos por dispositivos eficientes fue presentada durante eventos en la región, buscando reducir los pagos que realizan los hogares por concepto de servicio público - crédito @enfoquenoticiias/Instagram

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, , durante actos de campaña en Sincelejo y Montería, propuso entregar neveras nuevas para reducir el consumo de energía y, con ello, bajar el valor de los recibos en la costa Caribe.

Tras el planteamiento de la aspirante a la Presidencia, ciudadanos recordaron la promesa hecha en otra campaña, la del entonces precandidato presidencial Daniel Quintero ―actual superintendente de Salud―, quien dijo que, de llegar a la Presidencia, entregaría cuatro millones de lavadoras para impulsar el PIB.

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“Vamos a entregar cuatro millones de lavadoras con nuestro programa ‘Colombia te cuida’. Las mujeres no tienen por qué estar lavando ropa y menos a mano”, afirmó en ese momento.

Daniel Quintero, superintendente de Salud, prometió distribuir cuatro millones de lavadoras para impulsar el PIB y aliviar el trabajo de las mujeres - crédito Juan David Duque/Reuters

Durante su intervención del jueves 21 de mayo en un evento político en Montería, Valencia justificó el plan en el alto consumo de los equipos antiguos: “Vamos a hacer un programa de renovación de electrodomésticos, especialmente las neveras. Una nevera de esas viejas tiene una boca como de tiburón para comer energía; hay que poner unas neveras de boca chiquita, que consuman poquito”.

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En el evento la candidata resumió la iniciativa con estas palabras: “¿Quién tiene nevera vieja? Consume mucho, vamos a darles unas más nuevas que consuman menos para que bajen la tarifa".

Quintero también sostuvo, en su campaña, que una lavadora moderna reduciría entre el 50% y el 70% del consumo de agua y que el objetivo sería beneficiar a hogares de estratos uno, dos y tres, con prioridad para mujeres cabeza de hogar y zonas con mayor pobreza multidimensional.

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Estas declaraciones de Paloma Valencia, desataron la reacción de los usuarios de las redes sociales, en las que en tono “sarcástico” varios usuarios dijeron lo siguiente: “Neveras de icopor jajajaja jajajaja”; “Es el chiste más espetacular para hoy en sábado frlices”; “Tendré que meter los platos nada más para que no consuma energía”; “Yo quiero una nevera y una lavadora”; “Eso no se lo cree nadie”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

En la campaña, Valencia también se reunió con la bancada del Partido Liberal en la casa del expresidente César Gaviria, encuentro al que asistieron los 43 congresistas electos.

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“Gracias al Partido Liberal por su apoyo. Llega en un momento crucial de la historia donde tenemos que defender la obra más importante, que es la Constitución del 91″, dijo la candidata.

La dirigente del Centro Democrático también recibió el respaldo del partido cristiano Mira y habló sobre su postura frente al aborto: “Yo soy una mujer de fe. Fui criada por las monjas católicas que inculcaron en mí proceder con ética en todos los aspectos de mi vida. Quiero reafirmar que jamás he reconocido el aborto como un derecho, respetando las causales de la Corte Constitucional, he dicho, es una decisión difícil que puede tomar una mujer”.

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Paloma Valencia cuestionó encuesta de Invamer: “Es inverosímil”

La senadora Paloma Valencia calificó como 'inverosímil' la encuesta de Invamer que refleja una caída al 14% en su intención de voto - crédito Luisa González/Reuters

La senadora Paloma Valencia cuestionó públicamente la encuesta de Invamer difundida por Noticias Caracol y Blu Radio, que muestra un descenso en su intención de voto a 14% y otorga a Iván Cepeda una ventaja significativa, ubicándolo con 44,6% en primera vuelta y como ganador en varios escenarios de segunda vuelta.

Valencia, precandidata presidencial por el Centro Democrático, calificó los resultados como “inverosímiles” y afirmó: “Cepeda está al borde de ganar en primera: es falso. Cepeda gana la Presidencia en dos escenarios de segunda vuelta: es falso”.

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La encuesta de Invamer indicó que la intención de voto por Valencia cayó desde 19,8% el 24 de abril a 14% en la última medición.

Valencia rechazó públicamente en X los resultados del sondeo de Invamer y los consideró políticamente insostenibles y falsos - crédito Sergio Acero/Reuters

La senadora, que tiene como fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo, argumentó que los resultados no coinciden con otros estudios recientes y comparó estos datos con los de Guarumo y EcoAnalítica publicados el 21 de mayo.

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En esa medición, Cepeda encabeza la intención de voto con 37,1%, seguido de Abelardo de la Espriella con 27,5%, y Valencia en tercer lugar con 21,7%.

En escenarios de segunda vuelta según Guarumo y EcoAnalítica, Valencia tendría una ventaja ante Cepeda (44,8% contra 39,9%), pero perdería frente a De la Espriella (30,3% frente a 32,2%).

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La controversia se centra en que Valencia rechaza la encuesta de Invamer porque, según su perspectiva, no refleja la dinámica de la campaña ni coincide con otras mediciones electorales conocidas.