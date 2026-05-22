Abelardo de la Espriella es el favorito de los apostadores: aventaja por 20 puntos a Iván Cepeda en la carrera a la presidencia, según la plataforma Kalshi

Abelardo de la Espriella aventajando por 20 puntos a Iván Cepeda en las encuestas electorales colombianas, según plataforma Kalshi - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A menos de una semana para la jornada electoral del 31 de mayo, el panorama político en Colombia se define por una marcada polarización y un empate técnico en la intención de voto. El ascenso del candidato Abelardo de la Espriella en la plataforma de predicción Kalshi, con sede en Nueva York, Estados Unidos, marca un giro inesperado en la carrera presidencial colombiana.

De acuerdo con los datos más recientes, el 57% de los usuarios de Kalshi considera que este candidato será el próximo presidente, superando a sus rivales directos. En la misma plataforma, Iván Cepeda cuenta con un 37% de apoyo, 20 puntos por debajo del representante del movimiento Defensores de la Patria, mientras que Paloma Valencia apenas alcanza el 9,9%.

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Estas cifras reflejan una clara tendencia a favor del también abogado, quien ha mostrado un crecimiento sostenido en las preferencias de los apostadores en los últimos días, información que fue compatida por Semana.

El ascenso del candidato Abelardo de la Espriella en la plataforma de predicción Kalshi, con sede en Nueva York, marca un giro inesperado en la carrera presidencial colombiana - crédito plataforma Kalshi

Kalshi, reconocida por ofrecer predicciones en áreas tan diversas como deportes, cultura, economía y política, ha captado la atención de los seguidores de la contienda electoral colombiana al posicionar a De la Espriella como el favorito. Los datos del sitio muestran que el respaldo hacia su candidatura ha aumentado en la recta final, justo cuando los candidatos intensifican sus llamados a plazas públicas y buscan captar votos a último momento.

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En respuesta a la pregunta sobre quién ganará las próximas elecciones presidenciales en Colombia, la mayoría de los participantes en Kalshi apuesta por un triunfo de De la Espriella. Este fenómeno evidencia el impacto de las plataformas digitales en la percepción pública y cómo influyen en el clima electoral, especialmente en momentos decisivos de la campaña.

La diferencia entre los porcentajes obtenidos por cada aspirante en Kalshi ilustra el pulso actual de la contienda y sugiere que el desenlace podría estar marcado por la capacidad de los candidatos para movilizar a su electorado en las últimas jornadas.

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Cepeda y De la Espriella están empatados en la intención de voto para primera vuelta

- crédito CB Global Data

Los resultados de la reciente encuesta realizada por CB Global Data confirmaron que la diferencia entre los dos aspirantes mejor posicionados es mínima, mientras la fragmentación domina el resto del escenario.

El estudio más reciente sitúa a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella separados por solo 1,5 puntos porcentuales. Cepeda, candidato del Pacto Histórico, se mantiene con 36,8% de intención de voto, mientras que De la Espriella, representante de Defensores de la Patria, alcanza 35,3%. Este estrecho margen ratifica la expectativa de una definición voto a voto.

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La encuesta de CB Global Data muestra que la competencia presidencial en Colombia está centrada en dos figuras principales, con una diferencia mínima entre ellas. Detrás, Paloma Valencia, del Centro Democrático, suma 17,0% y Sergio Fajardo, por Dignidad y Compromiso, obtiene 5,7%, lo que evidencia la dispersión del voto en la derecha y el centro-derecha. Mientras tanto, el voto en blanco o nulo alcanza el 2,6%, y un 1,0% manifiesta apoyo a otros ocho candidatos.

Una ilustración tipo caricatura muestra a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, los tres favoritos en las encuestas, corriendo una "maratón" para ganar la presidencia de Colombia - crédito imagen ilustrativa Infobae.

Indecisos y la fragmentación del voto

Al analizar la postura de los llamados “indecisos”, el sondeo identifica que Cepeda lidera también en este segmento, con un 37,4% de posibles preferencias. El jurista le sigue de cerca, con 35,9%. Paloma Valencia y Sergio Fajardo se mantienen con proporciones similares a las del universo general: 17,0% y 5,8% respectivamente.

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Este bloque de indecisos representa un 1,6% del electorado, según la firma encuestadora. Como complemento, el 2,7% afirma que votará en blanco o nulo, y el 0,9% restante aún baraja alternativas distintas a los cuatro principales contendientes.