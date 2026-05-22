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Energías renovables podrían reducir hasta en 7 billones de pesos las tarifas eléctricas en Colombia, advierte SER Colombia

El gremio aseguró que el próximo Gobierno tendrá dos años clave para destrabar proyectos y evitar retrasos en el sistema energético

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Energía renovable en Colombia | REUTERS/Jair Coll
Energía renovable en Colombia | REUTERS/Jair Coll

La Asociación de Energías Renovables Colombia (SER Colombia) aseguró que el país podría ahorrar hasta 7 billones de pesos en tarifas de energía eléctrica durante los próximos años si se destraban proyectos, licencias y trámites que actualmente frenan la expansión de las fuentes limpias de generación.

El gremio advirtió que el próximo presidente de Colombia enfrentará un periodo decisivo para evitar retrasos estructurales en el sistema energético nacional y garantizar la entrada de nueva capacidad de generación eléctrica.

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Según el informe presentado por la asociación, actualmente Colombia cuenta con más de 3.053 megavatios (MW) de capacidad renovable no convencional, provenientes principalmente de parques solares que ya están en operación o fase de pruebas.

Energía renovable en Colombia| REUTERS/Jon Nazca
Energía renovable en Colombia| REUTERS/Jon Nazca

A esto se suman más de 22.000 soluciones de generación distribuida, equivalentes a otros 1.180 MW adicionales dentro del sistema energético nacional.

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El país necesitará más capacidad energética

Pese al crecimiento de las energías renovables en los últimos años, SER Colombia considera que el avance sigue siendo insuficiente frente al aumento proyectado de la demanda de energía en el país.

El gremio explicó que Colombia deberá incrementar en un 50 % la capacidad renovable instalada para responder a las necesidades futuras del sistema eléctrico.

Además, alertó sobre más de 300 trámites represados y cerca de 5.086 MW de proyectos que todavía no logran alcanzar cierre financiero.

Para la asociación, los próximos dos años serán fundamentales para evitar un rezago energético que termine impactando tarifas, inversiones y estabilidad del servicio.

Los proyectos enfrentan demoras de hasta 2.000 días

Uno de los principales problemas señalados por el sector tiene relación con los tiempos de trámite que enfrentan los proyectos energéticos en Colombia.

Según SER Colombia, cerca del 70 % del tiempo total de desarrollo de un proyecto se pierde en procesos administrativos y permisos.

Incluso, algunos trámites pueden tardar hasta 2.000 días antes de permitir el inicio de operación de las iniciativas.

La presidenta ejecutiva del gremio, Alexandra Hernández, aseguró que el problema no radica en la falta de interés de inversionistas, sino en las dificultades de ejecución y aprobación de proyectos.

“Hoy hay más de 5.000 MW esperando cierre financiero y cientos de trámites detenidos mientras el país sigue necesitando energía y alivio tarifario”, afirmó Hernández.

El gremio plantea seis tareas urgentes

SER Colombia presentó una hoja de ruta con varias propuestas que considera prioritarias para el próximo Gobierno.

Entre ellas aparece la aceleración de las conexiones y expansión de redes de transmisión eléctrica, fundamentales para integrar los nuevos proyectos renovables al sistema nacional.

FOTO DE ARCHIVO. Energía renovable en Colombia| REUTERS/Jon Nazca
FOTO DE ARCHIVO. Energía renovable en Colombia| REUTERS/Jon Nazca

También pidió modernizar el mercado eléctrico, agilizar licencias y permisos ambientales, impulsar sistemas de almacenamiento con baterías y eliminar barreras para pequeños generadores de energía.

Otra de las propuestas consiste en construir una política energética de largo plazo que entregue estabilidad regulatoria y genere confianza entre inversionistas y empresas del sector.

Advierten sobre efectos en las tarifas de energía

El gremio aseguró que el desarrollo de fuentes no convencionales de energía renovable no solo busca aumentar la capacidad instalada del país, sino también reducir la presión sobre las tarifas eléctricas que pagan hogares y empresas.

Según SER Colombia, si se agilizan las decisiones regulatorias y financieras, el país podría alcanzar ahorros cercanos a 7 billones de pesos en tarifas eléctricas durante los próximos años.

La asociación sostuvo que el fortalecimiento de proyectos solares, eólicos y sistemas de almacenamiento también permitiría mejorar la seguridad energética nacional y disminuir riesgos asociados a eventuales desabastecimientos.

Piden reglas claras para el mercado energético

SER Colombia también expresó preocupación por algunas intervenciones recientes en la bolsa de energía que, según el gremio, podrían afectar la contratación de largo plazo y reducir el interés en proyectos renovables.

Por esa razón, propuso implementar subastas periódicas de contratos de energía y actualizar las reglas de compra y almacenamiento eléctrico.

El sector considera que Colombia todavía tiene un alto potencial para expandir las energías limpias y aprovechar nuevas inversiones regionales.

Además del impacto energético, el gremio destacó que estos proyectos podrían convertirse en motores de empleo, desarrollo económico y transformación productiva en distintas regiones del país.

Mientras avanza el debate sobre el futuro energético de Colombia, la asociación insistió en que las decisiones que se tomen durante los próximos años serán determinantes para garantizar estabilidad tarifaria y sostenibilidad en el sistema eléctrico nacional.

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