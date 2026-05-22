Colombia

Así funcionará el proceso y quiénes podrán reclamar dinero sobre las fotomultas

Más de 1,5 millones de comparendos ya pagados podrían ser devueltos a ciudadanos afectados

Guardar
Google icon
Cámaras fotomulta en Colombia - crédito Freepik
Cámaras fotomulta en Colombia - crédito Freepik
Para 2026 se incrementará la señalización de los puntos de las cámaras de fotodetección en la ciudad - crédito javierautos.com
Para 2026 se incrementará la señalización de los puntos de las cámaras de fotodetección en la ciudad - crédito javierautos.com

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron una de las decisiones más grandes relacionadas con fotomultas en Colombia, luego de detectar presuntas irregularidades en millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024.

La investigación involucra a 37 organismos de tránsito del país y podría terminar con la revocatoria de más de 5,8 millones de multas que habrían sido impuestas sin cumplir los requisitos técnicos exigidos por la ley.

PUBLICIDAD

Según explicó el Gobierno nacional durante una rueda de prensa, las irregularidades fueron detectadas en sistemas de fotodetección que operaron sin contar con los conceptos técnicos obligatorios expedidos por el Instituto Nacional de Metrología, documento necesario para validar legalmente las cámaras.

Cámaras fotomulta en Colombia - crédito Freepik
Cámaras fotomulta en Colombia - crédito Freepik

Qué encontraron las autoridades

La Superintendencia de Transporte reveló que revisó 533 cámaras autorizadas en el país y encontró múltiples inconsistencias en la operación de varios sistemas de fotomultas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la investigación, 12 organismos de tránsito comenzaron a operar cámaras sin contar con concepto técnico de desempeño, mientras que otros siete funcionaron utilizando conceptos expedidos a terceros.

Además, 18 entidades habrían obtenido esos permisos después de haber iniciado la operación de los sistemas de fotodetección.

Las irregularidades estarían relacionadas con el incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley 2251 de 2022 y en la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.

Por esa razón, el Gobierno advirtió que millones de comparendos podrían perder validez jurídica.

Cámaras fotomulta en Colombia - crédito Freepik
Cámaras fotomulta en Colombia - crédito Freepik

Más de 5,8 millones de multas serían anuladas

En total, la investigación revisa cerca de 7,6 millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024.

De esa cifra, el Ministerio de Transporte aseguró que 5.832.906 multas quedarían sin validez por las presuntas fallas detectadas en los sistemas tecnológicos utilizados por los organismos investigados.

Uno de los puntos que más llamó la atención tiene que ver con los comparendos que ya fueron pagados por los ciudadanos.

Las autoridades indicaron que existen 1.582.398 fotomultas canceladas por conductores, lo que representa un recaudo superior a 1,05 billones de pesos.

Ahora, esos recursos podrían tener que ser devueltos a los afectados si las investigaciones concluyen que las sanciones fueron impuestas irregularmente.

Además, los organismos de tránsito involucrados podrían enfrentar sanciones económicas superiores a 2,1 billones de pesos.

Cali, Medellín y Bogotá aparecen entre las ciudades con más casos

El informe oficial mostró que Cali es la ciudad con mayor cantidad de comparendos bajo investigación, con cerca de 2,7 millones de fotomultas cuestionadas.

Cámaras fotomulta en Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá
Cámaras fotomulta en Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá

Le siguen Medellín, con más de 717.000 comparendos; Bogotá, con cerca de 294.000; y Barranquilla, con más de 131.000 multas.

La lista también incluye municipios y departamentos como Bello, Itagüí, Sabaneta, Villavicencio, Montería, Palmira, Popayán, Santa Marta, Soledad, Zipaquirá y Santander de Quilichao, entre otros.

Cómo funcionaría la devolución del dinero

El Ministerio de Transporte aclaró que las devoluciones no se harán automáticamente y que cada ciudadano deberá iniciar un proceso para reclamar el dinero pagado.

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, explicó que los afectados tendrán que presentar acciones contra el organismo que impuso la fotomulta.

Incluso, sugirió que una de las alternativas podría ser la presentación de acciones populares colectivas entre ciudadanos afectados.

Las autoridades publicaron un listado oficial con las fechas y ciudades donde se habrían impuesto comparendos irregulares, con el objetivo de que los conductores puedan verificar si fueron afectados.

Gobierno defiende la legalidad del proceso

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la investigación busca proteger los derechos de los ciudadanos y evitar que las fotomultas sean utilizadas como mecanismos de recaudo por fuera de la ley.

“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley”, afirmó la funcionaria.

El Ministerio insistió en que las cámaras de fotodetección seguirán funcionando siempre y cuando cumplan con todos los requisitos técnicos y legales exigidos por la normatividad colombiana.

Mientras avanzan las investigaciones, millones de conductores permanecen atentos a lo que ocurra con uno de los mayores escándalos relacionados con comparendos electrónicos en el país.

Temas Relacionados

FotomultasMinTransporteComparendosSuperTransporteColombia -Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes

Resultados Lotería de Bogotá jueves 21 de mayo: quién ganó el premio mayor de $10.000 millones

Este popular juego cuenta con más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos

Resultados Lotería de Bogotá jueves 21 de mayo: quién ganó el premio mayor de $10.000 millones

Colombia cerrará el puente de Rumichaca por elecciones presidenciales: estas son las fechas y restricciones

La medida aplicará durante la primera vuelta presidencial y afectará el tránsito entre Colombia y Ecuador

Colombia cerrará el puente de Rumichaca por elecciones presidenciales: estas son las fechas y restricciones

Microcrédito en Colombia superó los $26 billones: crece la financiación para pequeños negocios en zonas rurales

Más de 2,5 millones de microempresarios accedieron a este tipo de créditos durante el primer trimestre de 2026, según cifras del sector

Microcrédito en Colombia superó los $26 billones: crece la financiación para pequeños negocios en zonas rurales

“Menos mal que no apoyaba la constituyente”: Petro agitó las redes tras volver a impulsar su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente

El presidente compartió formularios para recoger firmas y aseguró que busca impulsar reformas sociales y políticas que no fueron aprobadas por el Congreso

“Menos mal que no apoyaba la constituyente”: Petro agitó las redes tras volver a impulsar su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Hija de Gregorio Pernía celebró sus 20 años tras someterse a su primera cirugía estética: ¿sin senos sí hay paraíso?

Hija de Gregorio Pernía celebró sus 20 años tras someterse a su primera cirugía estética: ¿sin senos sí hay paraíso?

James Rodríguez habló de su separación de Daniela Ospina y la ausencia de su hija tras el divorcio: “A veces lloraba”

Alejandro Estrada invitará a sus fans a una cena exclusiva en Cartagena: así puede participar

Fabián Ríos pidió oraciones para su compañero de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Francisco Bolívar: el actor estaría atravesando problemas con su salud mental

Daniela Ospina contó la difícil experiencia que vivió con su hija Salomé: sufrió una alergia provocada por productos de belleza promocionados en redes sociales

Deportes

Sebastián Villa se sumará a los entrenamientos de la selección Colombia: esto es lo que se sabe

Sebastián Villa se sumará a los entrenamientos de la selección Colombia: esto es lo que se sabe

Santa Fe aclaró su camino para llegar a octavos de la Copa Libertadores: así quedó el grupo E

Yimmi Chará, jugador del Junior, reveló la estrategia para derrotar a Santa Fe: “Es un equipo fuerte”

Selección Colombia: jugador con pasado en la Tricolor analiza el equipo actual y la posición de extremo derecho

Falcao García recordó sus inicios en Argentina, la adaptación y una curiosa anécdota luego de su debut goleador con River Plate