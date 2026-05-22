Caso Yulixa Toloza: Fiscalía imputó a Jesús Alberto Hernández y a Kelvis Daniel Sequeira por intentar ocultar material probatorio

Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado fueron contactados por María Fernanda Delgado Hernández, dueña de Beauty Láser, para que se llevaran el vehículo de su propiedad, en el que transportó a la paciente Yulixa Toloza - crédito @FiscaliaCol/X

La Fiscalía General de la Nación presentó la formulación de imputación de cargos contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, ciudadanos presuntamente involucrados en el caso de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que murió tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que operaba ilegalmente en Bogotá.

El Juzgado 5 de Control de Garantías de Cúcuta los declaró formalmente imputados. “A partir del día de hoy, ustedes adquieren la calidad de imputados”, indicó el juez de control de garantías.

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Los sujetos son investigados por los delitos de favorecimiento agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Ninguno de los procesados aceptó los cargos endilgados por el ente acusador.

“Se deja constancia entonces, por parte del despacho, de la no aceptación de cargos por parte de los imputados”, precisó el juez.

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Hernández Morales y Sequeira Delgado son señalados de intentar ocultar y “destruir” el vehículo en el que fue transportada la víctima tras ser sacada del centro de estética, cuando se encontraba en una condición de salud deteriorada. En ese carro también se transportaron María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres Sarmiento, esposos y dueños del establecimiento estético ilegal, así como Eduardo David Ramos, cirujano que operó a la ciudadana.

El juzgado definirá si los procesados deben asumir la investigación penal en libertad o en un centro carcelario, bajo medida de aseguramiento.

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