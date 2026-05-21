Colombia

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 20 de mayo: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Guardar
Google icon
El sorteo de la Lotería de Meta se realiza todos los miércoles (Infobae)
El sorteo de la Lotería de Meta se realiza todos los miércoles (Infobae)

La Lotería de Meta difundió los números ganadores de su más reciente sorteo realizado este miércoles 20 de mayo de 2026.

Este popular juego entrega más de 40 premios principales que suman $7.000 millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería del Meta

  • Fecha del sorteo: miércoles 20 de mayo de 2026.
  • Premio Mayor: 5985.
  • Serie: 091.

Cuál es el horario de la Lotería del Meta

¿No sabes como ganar los premios de la lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿No sabes como ganar los premios de la lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería únicamente realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles a las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos, que son los siguientes:

PUBLICIDAD

Un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Siete secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones

Que no se le olvide cuidar el billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Cómo ganar la Lotería del Meta

Para poder jugar a la Lotería del Meta necesita al menos 3 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedeadquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.

El siguiente paso es definirsu jugada ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con el número de la suerte, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que utiliza las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

Qué diferencias hay entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Meta

Las diferencias principales entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Meta radican en el monto y la cantidad de ganadores.

El premio mayor es un único premio grande de 1.800 millones de pesos colombianos, que se entrega a un solo billete ganador en el sorteo semanal y representa la máxima suma que ofrece esta lotería.

Por otro lado, los premios secos son montos menores, pero numerosos, diseñados para entregar dinero a varios ganadores en diferentes categorías.

En la Lotería del Meta hay varios premios secos distribuidos así: un seco de 300 millones, un seco de 200 millones, tres secos de 100 millones, siete secos de 50 millones, diez secos de 20 millones y veinte secos de 10 millones. Esto significa que si no ganas el premio mayor aún tienes muchas oportunidades de obtener premios considerables con los secos.

Mientras el premio mayor se otorga a la combinación exacta ganadora única del sorteo, los premios secos están repartidos en distintos números y series ganadoras que corresponden a categorías secundarias.

La suma total del plan de premios, incluyendo el mayor y los secos, puede superar los 7.200 millones de pesos, lo que amplía las posibilidades de ganar en cada sorteo semanal de la Lotería del Meta.

Temas Relacionados

Lotería del Meta resultadosLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Tienen que estar completamente unidos”: Bernie Moreno sugirió alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

El senador republicano Bernie Moreno habló sobre las elecciones presidenciales en Colombia y advirtió sobre la importancia de la unidad entre sectores políticos alineados con Washington

“Tienen que estar completamente unidos”: Bernie Moreno sugirió alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

“Que después no digan que no hubo advertencias”: senador Alejandro Carlos Chacón denunció nuevas amenazas de muerte

El congresista del Partido Liberal, AlejandroChacón, aseguró que desde hace meses viene alertando sobre intimidaciones en su contra y señaló que detrás estarían grupos armados y actores políticos

“Que después no digan que no hubo advertencias”: senador Alejandro Carlos Chacón denunció nuevas amenazas de muerte

Gustavo Petro respondió a Bernie Moreno tras advertencias sobre elecciones en Colombia: “Esto es una democracia”

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las declaraciones del senador republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, quien aseguró que ese país podría no reconocer los resultados si hay irregularidades

Gustavo Petro respondió a Bernie Moreno tras advertencias sobre elecciones en Colombia: “Esto es una democracia”

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 20 de mayo

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 20 de mayo

Aerocivil alertó sobre falsas ofertas de diplomados y empleos: “No regales tu dinero a delincuentes”

La entidad denunció que delincuentes están usando su nombre para difundir cursos y convocatorias falsas a través de redes sociales y plataformas de mensajería

Aerocivil alertó sobre falsas ofertas de diplomados y empleos: “No regales tu dinero a delincuentes”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Lorna Cepeda habló del estado de su relación con su excuñado, Diego Torres: “No hemos hablado”

Lorna Cepeda habló del estado de su relación con su excuñado, Diego Torres: “No hemos hablado”

Ángela Patricia Janiot confesó que dejó a un lado las pasarelas para abrirse paso en el periodismo: “A mí no me iban a corchar”

Maluma relató su experiencia en la tribuna sur con hinchas de Atlético Nacional: “Me trataron muy bien”

Miguel Varoni y su escena con Guillermo Francella en ‘El Encargado’ interpretando a ‘Pedro El Escamoso’: “No actúe”

Esperanza Gómez reveló aspectos curiosos de su trayectoria en el entretenimiento para adultos: “Yo nunca grabé más de 29 videos”

Deportes

Junior de Barranquilla venció a Sporting Cristal 3-2 por Copa Libertadores: goles y resumen del partido

Junior de Barranquilla venció a Sporting Cristal 3-2 por Copa Libertadores: goles y resumen del partido

Medellín logró una victoria agónica en la Copa Libertadores: le ganó a Cusco por 3-2 en Perú

Rafael Dudamel respondió a las críticas contra James Rodríguez: “Imbécil el que cree que...”

Faustino Asprilla arremetió contra un periodista deportivo: “Cree que porque ha visto 10 mundiales es lo mismo verlos que jugarlos”

Óscar Córdoba afirmó que Camilo Vargas no debe ser el arquero titular de la selección Colombia: conozca las razones