Fiscalía responde al procurador por reparos a la legalidad de las capturas en caso Yulixa Toloza: “Es irrespetuoso”

Yulixa Toloza posa sonriente frente al edificio de la Fiscalía General de la Nación, destacando su presencia en un entorno institucional clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación se pronunció este miércoles frente a los cuestionamientos presentados por el procurador del caso sobre la legalidad de las capturas de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, investigados por su presunta participación en hechos relacionados con el caso de Yulixa Toloza.

Durante la audiencia de legalización de captura, la fiscal del caso, Juana M. Acosta, indicó que las observaciones planteadas no corresponden con lo debatido en la diligencia judicial y señaló que las afirmaciones sobre el procedimiento resultan “absolutamente irrespetuosas” frente a la actuación de la Fiscalía y la decisión adoptada por el juez de control de garantías.

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La discusión se originó a partir de los reparos del procurador del caso, quien solicitó la revisión de la legalidad de las capturas, argumentando posibles irregularidades en el procedimiento policial previo a la detención formal de los dos implicados.

Reparos del procurador del caso y apelación a segunda instancia

El procurador del caso interpuso recurso de apelación contra la decisión que avaló la legalización de las capturas, al considerar que existían elementos que podrían afectar la validez del procedimiento.

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De acuerdo con su intervención, entre el domingo y el lunes previos a las detenciones, los dos hombres habrían permanecido en instalaciones de la Sijín sin una orden judicial vigente, situación que, según su argumento, podría comprometer la legalidad de la captura posterior.

También indicó que en ese lapso los hoy procesados habrían suscrito un acta de compromiso para presentarse ante las autoridades, lo que, en su criterio, debía ser tenido en cuenta por el juez de control de garantías.

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Estos argumentos llevaron a que la decisión de legalización quedara bajo revisión en segunda instancia, mientras el proceso continúa en etapa de audiencias preliminares.

Caso Yulixa Toloza: procedimiento estético, desaparición y hallazgo del cuerpo

El caso se remonta a la muerte de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que acudió a un procedimiento estético en el establecimiento Beauty Laser, ubicado en Bogotá.

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Según la investigación, la mujer se sometió a una lipólisis láser y posteriormente presentó complicaciones en su estado de salud. Inicialmente, el establecimiento informó a los familiares que la paciente había salido del lugar por sus propios medios, sin embargo, la Fiscalía estableció que en realidad fue retirada del sitio y trasladada fuera de la ciudad.

La búsqueda de la mujer comenzó tras ser reportada como desaparecida por sus familiares. Las autoridades iniciaron labores de rastreo hasta que el cuerpo fue hallado el 19 de mayo en un corredor vial entre los municipios de Apulo y Anapoima, en el departamento de Cundinamarca.

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó posteriormente la identidad del cuerpo.

Hipótesis de la Fiscalía sobre el traslado y ocultamiento del vehículo

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En la audiencia, la Fiscalía expuso que dentro de la investigación se ha identificado un vehículo clave: un Chevrolet Sonic gris, placas UCQ-340, registrado a nombre de María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del centro estético donde se realizó el procedimiento.

De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el automotor habría sido utilizado inicialmente para el traslado de la víctima tras salir del establecimiento y posteriormente para movilizar a personas vinculadas con el caso.

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La Fiscalía indicó que existen registros de comunicaciones en los que se ordena la ubicación y traslado del vehículo desde una vivienda en el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, hacia otro lugar con el fin de ocultarlo de las autoridades.

Rol de los capturados y presunto encubrimiento del vehículo

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En el desarrollo de la investigación, la Fiscalía señaló que Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado habrían sido contactados para retirar y ocultar el vehículo involucrado en el caso.

Según la reconstrucción del ente acusador, ambos se desplazaron hasta la vivienda donde se encontraba el automotor y procedieron a moverlo hacia otro sitio para evitar su localización.

Durante la diligencia, la Fiscalía expuso que uno de los procesados habría recibido aproximadamente $800.000 pesos, entregados a través de un familiar, como pago por gastos de transporte, alimentación y logística.

El ente investigador sostiene que los implicados tenían conocimiento de que el vehículo estaba relacionado con la desaparición de Yulixa Toloza, pese a que inicialmente habrían recibido información distinta por parte de quienes coordinaron el traslado.

Por estos hechos, ambos son investigados por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

Capturas en Venezuela y avance del proceso judicial

De forma paralela, las autoridades informaron que en Venezuela fueron capturadas otras tres personas relacionadas con el caso, entre ellas María Fernanda Delgado Hernández, Edison José Torres Sarmiento y Eduardo David Ramos, señalado como el presunto responsable del procedimiento estético.

Estas capturas forman parte de una investigación más amplia que busca establecer la cadena de responsabilidades en la muerte de Yulixa Toloza y el posterior intento de ocultamiento de evidencias.

Las audiencias preliminares continúan en desarrollo, mientras el juez de control de garantías analiza los recursos interpuestos por la defensa y el procurador del caso en relación con la legalidad de las detenciones realizadas en Cúcuta.