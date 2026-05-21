Colombia

Aida Quilcué ‘desarmó’ a Vicky Dávila al aceptar hacer un mural por las víctimas de las Farc: “Hay que investigar un poco más, señora”

La disputa por el mural que se hizo en Llanogrande, cerca de la vivienda del expresidente Álvaro Uribe, provocó un fuerte choque en redes sociales entre la periodista y la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

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- crédito Vicky Dávila - Aida Quilcué﻿/Facebook
- crédito Vicky Dávila - Aida Quilcué﻿/Facebook

En medio de la tensión política que se ‘encendió’ en el país tras la aparición de un mural en las cercanías de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Llanogrande, Rionegro, se generó una acalorada disputa entre la senadora Aida Quilcué y la periodista Vicky Dávila.

La controversia se originó luego de que en un puente cercano a la vivienda del exmandatario apareciera un mural alusivo a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, en el que se leía la frase “7837 almas que no te dejarán dormir”.

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La pintura hizo referencia al aumento de casos documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que elevó la cifra de 6.402 a 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes del Estado.

La intervención artística, que fue interpretada por algunos sectores como un acto de memoria y por otros como una provocación, desató la reacción inmediata de simpatizantes del uribismo y del propio expresidente, que se desplazó hasta el lugar y él mismo intentó borrar todo con pintura blanca.

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Álvaro Uribe tapando mural frente a su residencia
El propio expresidente Álvaro Uribe ayudó a tapar mural que hicieron seguidores petristas cerca a su residencia - crédito @AdrianaRuizH/X

La escena, registrada en varios videos que circularon ampliamente en redes sociales, mostró a Uribe interrumpiendo su agenda en Medellín para atender la situación que se desarrolló en inmediaciones a su residencia, donde calificó el hecho como una “provocación de violencia” y señaló al senador Iván Cepeda como responsable político de incentivar este tipo de expresiones.

Aida Quilcué y su crítica al expresidente Uribe por el polémico mural

Con toda esta situación, la senadora Aida Quilcué reaccionó inicialmente a través de su cuenta en la red social X, en la que defendió la naturaleza del mural como un acto de memoria colectiva y rechazó la acción de borrarlo, al tiempo que insistió en que las víctimas de “falsos positivos” no pueden ser invisibilizadas.

En su pronunciamiento, Quilcué sostuvo que la memoria de los 7.837 jóvenes asesinados “sigue viva en las madres, padres, hermanos y comunidades que aún esperan verdad y justicia”, al enfatizar que el arte representa una forma legítima de expresión frente al dolor histórico.

“El arte no es vandalismo; es memoria, dignidad y el grito colectivo de un país que se resiste al olvido. Intentar censurar un mural no tapa la verdad ni silencia el dolor de miles de familias colombianas”, se lee en parte de su post.

La senadora Aida Quilcué defendió el mural que se hizo en inmediaciones de la casa del expresidente Álvaro Uribe como un ejercicio de memoria colectiva - crédito @aida_quilcue/X
La senadora Aida Quilcué defendió el mural que se hizo en inmediaciones de la casa del expresidente Álvaro Uribe como un ejercicio de memoria colectiva - crédito @aida_quilcue/X

La propuesta que hizo Vicky Dávila a Aida Quilcué

El mensaje de la congresista escaló rápidamente en el debate público y generó una respuesta crítica de Vicky Dávila, excandidata presidencial, que cuestionó lo que consideró una visión parcializada de las víctimas del conflicto armado.

La periodista, conocida por sus posiciones críticas frente al Gobierno nacional y sectores de izquierda, respondió también en X planteando la necesidad de reconocer igualmente a los menores reclutados por las extintas Farc-EP, al replicar la cifra de víctimas infantiles a 18.677 casos.

“Aida Quilcué, la invitó a que hagamos un “mural artístico” sobre la infamia contra los 18.677 niños y niñas reclutados por las Farc. ¿Esos no le importan?“, escribió la periodista al inicio de su extenso mensaje.

En su publicación, Vicky Dávila afirmó que “los falsos positivos fueron horribles y nunca deben repetirse”, pero insistió en que también deben ser visibilizados y repudiados los crímenes atribuidos a la antigua guerrilla, incluyendo asesinatos, desapariciones y otros delitos cometidos contra menores de edad.

La periodista Vicky Dávila respondió a Aida Quilcué y la cuestionó por la falta de reconocimiento a otras víctimas del conflicto - crédito @VickyDavilaH/X
La periodista Vicky Dávila respondió a Aida Quilcué y la cuestionó por la falta de reconocimiento a otras víctimas del conflicto - crédito @VickyDavilaH/X

Con un mensaje, Aida Quilcué ‘desarmó’ a Vicky Dávila

La respuesta de Aida Quilcué no se hizo esperar y marcó un nuevo punto en la discusión, al aceptar la invitación de Dávila a realizar un mural artístico, pero al mismo tiempo cuestionar el tono y el enfoque de sus afirmaciones.

En la misma plataforma señaló: “Claro que sí, señora Vicky Dávila. Hagamos ese mural artístico, y no lo pongo entre comillas porque justamente eso hace el arte: genera emociones, transgrede sensibilidades y despierta realidades”.

La senadora aseguró que la defensa de la niñez es una constante en su trayectoria como defensora de derechos humanos y recordó su reconocimiento en 2021 como Defensora Nacional de Derechos Humanos, al destacar su trabajo en territorios rurales donde el reclutamiento forzado ha sido una problemática persistente.

“¿Quién dijo que los 18.677 niños, niñas y adolescentes no nos importan? Ellos son una parte esencial de Colombia y nuestro deber siempre será protegerlos. Por eso hemos insistido en la búsqueda de la paz en los territorios, para evitar que esa dolorosa cifra, evidenciada por la JEP, siga aumentando", escribió Aida Quilcué en su mensaje de respuesta a Vicky Dávila.

Aida Quilcué respondió aceptando la idea del mural propuesto por Vicky Dávila Dávila y desarmó a la periodista - crédito @aida_quilcue/X
Aida Quilcué respondió aceptando la idea del mural propuesto por Vicky Dávila Dávila y desarmó a la periodista - crédito @aida_quilcue/X

La senadora concluyó su mensaje al escribir: “Hay que investigar un poco más, señora Vicky Dávila. La investigación es una parte fundamental de su profesión. Parece que ya se le olvidó, o tal vez nunca la ejerció con el rigor que merece, pero hay que investigar”.

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